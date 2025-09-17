Чемодан на всякий случай: почему 20% вещей можно сразу вычеркнуть из багажа

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:32
Туризм

Каждый путешественник сталкивался с этим: чемодан переполнен вещами, половина которых так и остаётся невостребованной. "А вдруг пригодится?" — думаем мы, добавляя в сумку лишние брюки, запасной купальник, громоздкие наушники или целую аптечку. Но итог один — тяжёлый багаж и раздражение.

Капсульный гардероб
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Капсульный гардероб

Простое правило "один из пяти"

Опытные путешественники советуют: избавьтесь от 10-20% вещей, которые вы собирались взять. Всего один предмет из пяти — и чемодан уже легче. Но это скорее последний шаг. Чтобы упрощение действительно сработало, важно заранее всё спланировать.

  • Составьте список за пару недель до поездки.
  • Примерьте наряды, чтобы понять, что действительно нужно.
  • Ограничьте обувь до трёх пар.
  • Используйте лёгкие аксессуары вместо громоздких вещей.
  • Попробуйте упаковочные кубики для экономии места.

Когда нет времени на планирование

Не все готовы превращать сборы в стратегическую операцию. В этом случае выручает универсальное решение — брать вещи, которые легко комбинируются. Простая база вроде джинсов и футболок работает безотказно. А ещё лучше — собирать капсульный гардероб, где каждый элемент сочетается с другим.

Дополнительные лайфхаки для багажа

1. Стирка во время поездки.

Вместо того чтобы брать одежду на каждый день, возьмите вещи на половину поездки и постирайте их на месте. Поиск прачечной можно превратить в маленькое приключение — заодно узнаете город с другой стороны.

2. Мини-формат косметики.

Не тащите полный набор ухода за волосами и кожей. Достаточно маленьких флаконов на 100 мл или покупки средств на месте. Это не только экономит место, но и помогает ближе познакомиться с локальными брендами.

3. Лайфхак для ручной клади.

Часто те, кто перегружает чемодан, делают то же самое и с ручной кладью. Примените правило "минус 20%" и здесь. А ещё сверните вещи в рулоны — так они займут гораздо меньше места.

Что делать после поездки

По возвращении не спешите прятать чемодан. Проанализируйте: что пригодилось, а что было лишним. Каждая поездка — это опыт. И чем чаще вы корректируете свои привычки, тем легче становятся ваши сборы.

Уточнения

Капсульный гардероб - термин, придуманный Сьюзи Фокс, владелицей лондонского бутика "Wardrobe" в 1970-х годах. Слово "капсульный" используется в значении "маленький и компактный". Эта идея была популяризирована американским дизайнером Донной Каран, которая в 1985 году выпустила влиятельную капсульную коллекцию из семи сменяемых предметов рабочей одежды.

Чемода́н (от перс. جامه دان‎ джомадан: جامه jāma одежда + دان dān хранитель) — тип сумки, представляющий собой коробку, используемую для хранения и транспортировки вещей.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
