Не только Голубая лагуна: где природа сама открывает новые термальные купальни в Исландии

Туризм

Исландия — страна, где ледники соседствуют с вулканами, а северное сияние отражается в горячих источниках. Именно здесь можно испытать редкое чувство — одновременно быть на границе огня и льда.

горячие источники Хверагерди, Исландия
Фото: commons.wikimedia.org by Iain and Sarah from London, UK, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
горячие источники Хверагерди, Исландия

Многие приезжают, чтобы окунуться в знаменитую Голубую лагуну, но всего в 40 минутах от Рейкьявика скрывается место, которое впечатлит не меньше, — город Хверагерди.

Город на тектонической границе

Хверагерди находится прямо на разломе между Северо-Американской и Евразийской плитами. Землетрясения здесь не редкость, и каждый толчок может "подарить" новые источники. В 2008 году сильные подземные толчки образовали целую зону с термальными бассейнами и богатой минералами грязью.

Местная река Варма тоже подогревается самой землей, и это делает Хверагерди настоящим раем для тех, кто хочет согреться после ледяного атлантического ветра.

Как добраться до горячих источников

Чтобы оказаться у природных купален, нужно проехать всего 7 минут от центра города или пройти пешком около 50 минут. Общественный транспорт сюда не ходит, поэтому придется идти от парковки по тропе длиной 2,9 км. Маршрут ведет в гору, но он хорошо обозначен.

Инфраструктура здесь минимальная — несколько раздевалок и больше ничего. Зато сама атмосфера компенсирует все неудобства: целебные воды, тишина и пар, поднимающийся над рекой. Главное — взять с собой полотенце, сменную одежду и тёплые вещи для обратной дороги.

Чем заняться после купания

После отдыха в горячих источниках можно отправиться в пеший поход. Отсюда начинается 11-километровая кольцевая тропа через живописную долину. Маршрут средней сложности, но виды стоят того.

Для тех, кто ищет что-то попроще, подойдет прогулка к водопаду Рейкьяфосс. Дорога всего 2,7 км, но по пути можно насладиться ландшафтами, которые кажутся кадрами из фильма о дикой природе.

Дорога в Хверагерди

Добраться сюда из столицы несложно. Большинство туристов прилетают в аэропорт Кеблавик, откуда можно взять авто напрокат (около 200 долларов в неделю) или поехать автобусом-шаттлом. Также до Хверагерди курсируют автобусы № 51 и 52 из западного Рейкьявика.

Исландия известна переменчивой погодой, поэтому стоит быть готовым к дождю, гололёду и внезапным изменениям маршрута. Если планируете арендовать машину, выбирайте её под условия дороги и следите за прогнозом.

Почему стоит поехать

Хверагерди — это уникальный баланс между природной силой и спокойствием. Здесь можно не только расслабиться в горячих источниках, но и увидеть, как живая Земля буквально меняет облик города.

Уточнения

Исла́ндия (исл. Ísland, — "страна льдов" или "ледяная страна") — островное государство, расположенное на западе Северной Европы в северной части Атлантического океана Самая редконаселённая страна в Европе. Столица и крупнейший город Исландии — Рейкьявик, в котором (вместе с прилегающими районами) проживает более 65 % населения страны.

Хверагерди или Кверагерди (исл. Hveragerði) — маленький городок и община на юге Исландии, расположенный в 45 км к востоку от Рейкьявика у окружной автодороги. Прилегающие области являются частью вулкана Хенгидль.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
