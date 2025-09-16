Хитрый план сентябристов: как сотрудники избегают работы летом и отдыхают в бархатный сезон

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм
Туризм

"Их терпеть не могут!" — эта фраза, хотя и вызывает смех, отражает распространённое мнение об "отпускниках сентября".

пляжный курорт
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
пляжный курорт

Умело используют корпоративную культуру

"Сентябрьские" отпуска раздражают коллег и руководство. Жюльен, заместитель главного редактора, иронично называет "сентябристов" хитрецами, умело использующими корпоративную систему.

"Все знают, что летом работа идёт неспешно, часто без контроля начальства. Поэтому им лучше отсидеться летом, а в сентябре, когда все возвращаются к делам, отправиться в отпуск", — отмечает он.

Преимущество бездетных

Среди "сентябристов" часто встречаются молодые сотрудники без детей, что позволяет им не зависеть от школьных каникул. Однако со временем ситуация меняется. Через пару лет они обнаруживают, что тоже скучают по летней жаре. Они могут слетать в Грецию, Таиланд в сентябре.

Ситуация изменилась

Если раньше работодатели строже относились к датам отпусков, часто их просто навязывали, то сейчас сотрудники не спорят из-за дат и обеспечивают непрерывность работы всё лето, пока остальные в отпуске. Но зато потом — отпуск в сентябре обеспечен.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
