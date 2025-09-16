Туристов в Таиланд начали привлекать тюрьмами: как туда угодить, и чем вас там угостят

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

В мире туризма редко появляются инициативы, которые сразу же вызывают удивление и живой интерес. Таиланд стал одной из таких стран, решив превратить часть своей исправительной системы в необычный туристический продукт. Теперь 23 "образцовых" тюрьмы официально открыты для посещения и предлагают путешественникам новый опыт — экскурсии, где заключённые становятся проводниками в мир традиций, искусства и культуры.

Тюрьма
Фото: unsplash.com by engin akyurt is licensed under Free to use under the Unsplash License
Тюрьма

Власти уверяют: проект имеет не только развлекательную, но и социальную миссию. Заключённые получают шанс на социализацию, а туристы знакомятся с другой стороной жизни страны.

"Попасть в тюрьму в Таиланде сможет любой турист", — сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Туризм по-тайски: что ждёт посетителей

Экскурсии проходят в специально подготовленных учреждениях, где всё устроено для приёма гостей. Здесь можно увидеть мастерские, где заключённые занимаются творчеством, купить сувениры и попробовать блюда местной кухни.

Главное отличие этих экскурсий от привычных туров — непосредственное участие самих заключённых. Они встречают гостей, проводят мастер-классы, помогают на ярмарках и готовят еду.

## Советы шаг за шагом: как подготовиться к визиту

1. Уточните, какие учреждения открыты для посещения именно в вашем регионе пребывания.
2. Забронируйте экскурсию через проверенного туроператора.
3. Возьмите наличные: многие сувениры продаются без возможности оплаты картой.
4. Будьте готовы к строгим правилам поведения — это всё же режимный объект.
5. Одевайтесь скромно: предпочтение лёгкой, но закрытой одежде.

## FAQ

**Можно ли фотографировать в тюрьме?**
Как правило, фото и видео ограничены. Всё зависит от конкретного учреждения и условий экскурсии.

**Сколько стоит посещение?**
Стоимость варьируется в зависимости от программы и региона. Как правило, цена сравнима с экскурсиями по храмам и рынкам.

**Безопасно ли это?**
Да. Работают только заключённые с примерным поведением, прошедшие подготовку. На экскурсии присутствуют сотрудники учреждения.

Интересный момент — психологический эффект от посещения. Для туриста это возможность взглянуть на мир под необычным углом, переосмыслить ценности и задуматься о свободе. Для заключённых же встречи становятся способом восстановить социальные навыки и снизить чувство изоляции.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
