Здесь сверкают ярче: Звёздная вечеринка в Ханле — ежегодный фестиваль, который нельзя пропустить

Живописные лунные пейзажи Ханле, где господствует глубокая темнота, небеса, усеянные несметным количеством звёзд, манят путешественников своей потусторонней красотой.

Фото: ru.wikipedia.org by Indiajoe is licensed under free for commercial use Высотный гамма-телескоп, Ханле

Захватывающее полотно

С наступлением ночи небесный свод превращается в захватывающее полотно, где ярко сияют звёзды, позволяя даже Млечному пути предстать во всей своей красе. Ханле, расположенный на высоте 5290 метров в Ладакхе (Индия), считается одним из самых тёмных уголков планеты, где местные жители традиционно гасят свет после захода солнца, чтобы в полной мере насладиться великолепием ночного неба.

Заповедник

В 2022 году здесь был основан заповедник тёмного неба (HDSR) площадью 1074 км², ориентированный на развитие астротуризма.

Фестиваль

Ежегодно, в сентябре, здесь проводится Звёздная вечеринка, куда съезжаются астрономы и астрофотографы со всех уголков Индии. Участники привозят с собой телескопы и специализированные камеры, чтобы наблюдать за небесными телами.

Буддийский монастырь

Несмотря на то, что в Ханле не так много развлечений в дневное время, посетители могут посетить буддийский монастырь, откуда открывается потрясающий вид на окрестности. Ранее эти земли населяли лишь кочевые семьи, но с развитием астротуризма и строительством обсерватории здесь сформировалось дружное сообщество местных жителей.