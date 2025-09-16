Здесь сверкают ярче: Звёздная вечеринка в Ханле — ежегодный фестиваль, который нельзя пропустить

Живописные лунные пейзажи Ханле, где господствует глубокая темнота, небеса, усеянные несметным количеством звёзд, манят путешественников своей потусторонней красотой.
С наступлением ночи небесный свод превращается в захватывающее полотно, где ярко сияют звёзды, позволяя даже Млечному пути предстать во всей своей красе. Ханле, расположенный на высоте 5290 метров в Ладакхе (Индия), считается одним из самых тёмных уголков планеты, где местные жители традиционно гасят свет после захода солнца, чтобы в полной мере насладиться великолепием ночного неба.
В 2022 году здесь был основан заповедник тёмного неба (HDSR) площадью 1074 км², ориентированный на развитие астротуризма.
Ежегодно, в сентябре, здесь проводится Звёздная вечеринка, куда съезжаются астрономы и астрофотографы со всех уголков Индии. Участники привозят с собой телескопы и специализированные камеры, чтобы наблюдать за небесными телами.
Несмотря на то, что в Ханле не так много развлечений в дневное время, посетители могут посетить буддийский монастырь, откуда открывается потрясающий вид на окрестности. Ранее эти земли населяли лишь кочевые семьи, но с развитием астротуризма и строительством обсерватории здесь сформировалось дружное сообщество местных жителей.
