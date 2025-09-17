Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему все ждут этот фильм? Аффлек и Дэймон вновь сыграют вместе и проверят дружбу на прочность
Аккумулятор превращает радость в беду: как покупка оборачивается ремонтом
Капуста, что пахнет Провансом: старинный русский салат с европейским акцентом
Встреча, которую не забудешь никогда: что делает скунс со своими врагами
Кремы против старения ускоряют морщины: в чём кроется подвох
Кактус может жить десятилетиями, но без правильной зимовки так и не зацветёт
Ананасовая империя: как Бразилия покоряет мир — страна в тройке лидеров
Токсичные призраки среди нас: неожиданные места, куда добрались вечные химикаты
Стоцкая против скуки: как певица превращает обычные выходные в приключение для детей

Индия без лишних купюр: туристам открыли новый способ платить через QR

5:52
Туризм

Сбербанк объявил о партнёрстве с индийским приложением Cheq — теперь у россиян появился простой способ оплачивать покупки в Индии безналично через QR-код. Решение рассчитано на туристов и краткосрочных посетителей: регистрация по паспорту и действующей индийской визе, активация уже на месте, пополнение из "Сбербанк Онлайн". Это звено в цепочке растущих финансовых связей между странами, о которых ранее говорили Анатолий Попов и Майя Ломидзе.

Оплата через телефон
Фото: unsplash by Jonas Leupe is licensed under Unsplash License
Оплата через телефон

Что произошло

Банк подключился к инфраструктуре Cheq, популярной на индийском рынке QR-платежей. Приложение работает на iOS и Android, а электронный кошелёк активируется после встречи с агентом партнёра в одном из крупных городов. Пополнение кошелька доступно через "Сбербанк Онлайн". Расчёты проходят по статичным и динамическим QR-кодам, привычным для Индии.

Как это работает

  1. Регистрация в Cheq: паспорт РФ + действующая индийская виза.
  2. Назначение встречи в приложении — подтверждение личности и активация кошелька в Индии.
  3. Пополнение через "Сбербанк Онлайн".
  4. Оплата у торговцев и в сервисах по QR-коду (включая рынки, кафе, транспортные приложения и билеты).
  5. Контроль расходов и возвраты — в интерфейсе Cheq.

Советы шаг за шагом (How-To)

  1. Установите Cheq на iOS/Android заранее.
  2. Проверьте срок действия индийской визы и загранпаспорта.
  3. В приложении запишитесь на встречу с агентом в городе прибытия (Дели, Мумбаи, Бангалор и др.).
  4. Держите при себе оригиналы документов для KYC.
  5. После активации пополните кошелёк в "Сбербанк Онлайн" и сделайте тестовую оплату небольшого чека.
  6. Сохраняйте чеки/скриншоты — полезно для споров и возвратов.
  7. Подключите уведомления в Cheq, чтобы видеть курсы и комиссии оперативно.
  8. Для офлайн-точек без QR держите малый резерв наличных.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Нет встречи с агентом → кошелёк не активируется → заранее выберите слот в приложении и прилетайте с запасом по времени.
  • Пополнение перед самым расчётом → задержка зачисления → держите буфер на кошельке на 1-2 дня расходов.
  • Только QR без наличных → отказ в редких местах → несите "подушку" наличных INR на мелкие траты.
  • Игнорирование лимитов → отклонение платежа → проверяйте суточные/месячные лимиты в профиле Cheq и "Сбербанк Онлайн".

А что если…

  • Виза ещё не готова: регистрацию отложите — без действующей визы кошелёк не подтвердят.
  • Прилёт ночью: выберите город и временной слот встреч заранее; многие агенты работают по графику.
  • Еду в малоизвестные регионы: не везде QR распространён одинаково — берите наличные и уточняйте у местных.
  • Оплачиваю онлайн-сервисы: QR удобен для оффлайн, для онлайна годятся агрегаторы и билеты с поддержкой UPI/QR.
  • Нужно вернуть деньги: действуйте через историю операций Cheq; фиксируйте номер торговой точки и сумму.

Плюсы и минусы

Плюсы

  • Лёгкая оплата через QR без карты.
  • Пополнение из "Сбербанк Онлайн".
  • Широкая сеть QR в Индии.
  • Контроль расходов в приложении.

Минусы

  • Обязательная очная активация в Индии.
  • Возможные лимиты и комиссии.
  • Не все микроторговцы принимают e-кошельки.
  • Зависимость от интернета и батареи смартфона.

FAQ

Как выбрать город для активации?

Берите город прилёта и ближайший доступный слот у агента, чтобы не тратить время на переезды.

Сколько стоит обслуживание?

Тарифы и комиссии зависят от условий кошелька и пополнения. Сверяйте их в Cheq и "Сбербанк Онлайн" перед платёжами.

Что лучше: QR или наличные?

Комбо-подход: основные расходы — через QR, мелочь и рынки — наличными. Так вы снижаете риски отказа в оплате.

Мифы и правда

"QR в Индии принимает только крупный ритейл" — миф: QR распространён и в уличной торговле, но встречаются исключения.
"Нужна местная банковская карта" — миф: для Cheq достаточно кошелька и верификации.
"Безнал всегда дешевле наличных" — не всегда: сравнивайте курс и комиссии в день покупки.

Три интересных факта

  1. Индия — один из мировых лидеров по QR-платежам, инфраструктура UPI привычна даже для мелких продавцов.
  2. В туристических кварталах Дели и Мумбаи QR-стикеры встречаются на киосках с чаем и рикшах.
  3. Многие музеи и гособъекты уже добавили QR-кассы, что сокращает очереди.

Исторический контекст

Активное развитие цифровых платежей в Индии ускорилось с запуском UPI и массовым внедрением QR-схем. Для российских путешественников применение кошельков с QR стало ответом на ограниченную доступность привычных карт и растущий поток поездок.

На этом фоне банки усиливают сервисы трансграничных переводов и локальные способы оплаты: бизнесу — расчёты, студентам — обучение, туристам — повседневные траты без наличной "зависимости".

Партнёрство со стороны Сбербанка и Cheq — логичный шаг в этой эволюции: простая регистрация, активация на месте и быстрые платежи в одной из самых "QR-дружелюбных" стран.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Домашние животные
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Схема в три шага: в эту ловушку мошенников попадаются даже внимательные пользователи
Наука и техника
Схема в три шага: в эту ловушку мошенников попадаются даже внимательные пользователи
Популярное
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду

Весной вы можете наткнуться на змеиные яйца в саду. Узнайте, как их распознать, что делать и как избежать юридических проблем.

Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Последние материалы
Почему все ждут этот фильм? Аффлек и Дэймон вновь сыграют вместе и проверят дружбу на прочность
Аккумулятор превращает радость в беду: как покупка оборачивается ремонтом
Капуста, что пахнет Провансом: старинный русский салат с европейским акцентом
Кремы против старения ускоряют морщины: в чём кроется подвох
Встреча, которую не забудешь никогда: что делает скунс со своими врагами
Кактус может жить десятилетиями, но без правильной зимовки так и не зацветёт
Ананасовая империя: как Бразилия покоряет мир — страна в тройке лидеров
Токсичные призраки среди нас: неожиданные места, куда добрались вечные химикаты
Евросоюз затевает опасную игру с Трампом и Китаем
Индия без лишних купюр: туристам открыли новый способ платить через QR
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.