Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прохор Шаляпин опроверг дикие слухи о своём райдере: это бред сумасшедших
Цветущий рай в вашем саду: осенняя посадка миндаля, которая подарит роскошное цветение весной
Газовый кризис возвращается? Европа заполняет хранилища медленнее, чем раньше
Красная линия перейдена: НАТО готовит удар по России из Польши — вы не поверите, как близко
Позор американской журналистики: Трамп объявил войну The New York Times
От любви до презрения: как невинная поза собаки выдаёт её скрытую неприязнь
Нагар превращает глажку в пытку? Вот как вернуть утюгу блеск и лёгкое скольжение
Забудьте о ботоксе: эти масла эффективно разгладят морщины вокруг глаз
Гребем к здоровью: 3 совета для эффективных тренировок после 50 лет

Каменные сундуки среди степи: загадка Хакасии, которая манит туристов со всего мира

4:36
Туризм

Долина Сундуков в Хакасии поражает воображение даже бывалых путешественников. Кто-то называет её "сибирским Стоунхенджем", кто-то сравнивает с долиной пирамид Египта. Для одних это археологический памятник, для других — энергетический центр, куда стремятся за духовным опытом. Но всех объединяет одно: равнодушным это место не оставляет никого.

Сундуки Хакасия
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Алтунин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сундуки Хакасия

Что такое Сундуки

Среди степей Хакаско-Минусинской котловины высятся двадцать скалистых останцев из песчаника. Девять из них получили название "Сундуки", но подробно изучены лишь пять. Название связано с первой горой, на вершине которой стоит огромный кубовидный камень, напоминающий гигантский сундук. Именно он стал символом всей долины.

Легенды и мифы

Хакасия хранит множество сказаний, связанных с этими скалами. Одна из легенд повествует о богатыре Хохо-Бабае, спрятавшем свои несметные сокровища в гигантском железном сундуке. Считается, что первый Сундук и есть то самое хранилище. Если его открыть — все тайны мира вырвутся наружу.

Существует и другое поверие: духи могут не пустить путешественников к горам. Тогда на пути поднимется буря, хлынет ливень, и отряд будет вынужден повернуть назад.

Изучение и научные версии

Интерес к Сундукам проявился ещё в середине XX века. Наибольший вклад в их изучение сделал археолог Виталий Ларичев из Института археологии и этнографии СО РАН. Он утверждал, что первый Сундук был астрономической обсерваторией возрастом около 16 тысяч лет — древнейшей в Азии. По его словам, каменные отверстия и проёмы ориентированы на восходы и заходы светил в дни солнцестояния и равноденствия.

История и духовные практики

Учёные полагают, что ещё в VIII-III веках до н. э. в скале первого Сундука было сделано отверстие, через которое солнечный луч проникал только в день зимнего солнцестояния. Для древних это служило знаком начала нового года, ритуалов и земледельческих работ.

На этом же холме сохранилось "Кресло шамана" — площадка, с которой жрецы наблюдали за небесными телами. Здесь же обнаружены стены из каменных плит. До сих пор спорят: это остатки крепости или святилища?

Храм времени

Не менее загадочен Пятый Сундук. На его вершине находится "Храм времени" с солнечными часами в форме дракона. В полдень центральная часть полностью освещается, а затем тень начинает движение в обратную сторону. Такой необычный календарь позволял древним жителям отслеживать смену дня и ритуальных циклов.

Советы шаг за шагом

  1. Поездку лучше планировать летом или ранней осенью, когда дорога сухая.

  2. Возьмите удобную обувь — придётся много ходить по камням.

  3. Заранее запаситесь водой и перекусом: поблизости нет магазинов.

  4. Не забудьте тёплые вещи: в степи вечером прохладно.

  5. Уважайте традиции — не разрушайте пирамидки и не трогайте священные камни.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: приезжать без экскурсовода. Последствие: можно упустить важные детали и легенды. Альтернатива: заказать тур у местных гидов.

  • Ошибка: ставить палатку где угодно. Последствие: риск оказаться в сакральном месте, что может вызвать недовольство хранителей. Альтернатива: пользоваться специально отведёнными стоянками.

  • Ошибка: приезжать неподготовленным к погоде. Последствие: резкие ветра и дожди способны сорвать прогулку. Альтернатива: брать с собой плащ и запасную одежду.

А что если поехать зимой?

Зимой степь преображается: белоснежный покров подчёркивает очертания Сундуков. Но дороги становятся сложнее, поэтому без внедорожника и зимней экипировки добираться сюда рискованно. Зато зимой здесь почти нет туристов, и можно ощутить полное уединение.

Плюсы и минусы

Плюсы: возможность прикоснуться к древней истории, уникальная энергетика, впечатляющие виды, сочетание науки и мифологии.
Минусы: труднодоступность без машины, капризная погода, отсутствие развитой инфраструктуры.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Домашние животные
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Экономия на сервисе начинается с выбора марки: лучшие китайские авто по качеству
Авто
Экономия на сервисе начинается с выбора марки: лучшие китайские авто по качеству
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Еда и рецепты
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Популярное
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд

Почему одни животные могут давать гибридное потомство, а другие — никогда? Объясняем, как эволюция создаёт барьеры и сохраняет биоразнообразие.

Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Тормоза: почему для грузовиков — пневматика, а для леговушек — гидравлика Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Уральская аномалия? Три озера в Челябинской области окрасились в странные цвета
Уральская аномалия? Три озера в Челябинской области окрасились в странные цвета
Последние материалы
Она этим гордится: Ксения Собчак раскрыла неожиданное условие частного концерта Ирины Аллегровой
TikTok погубит зрение? В зоопарке Китая приняли жесткие меры ради спасения уникального примата
Рак в образе простуды: три тревожных симптома, которые люди списывают на вирус — и теряют здоровье
Двойной подбородок — не приговор! Лёгкие методы для идеальной формы без уколов и операций
Пива из Европы станет больше на российских прилавках? Вот что стало с экспортом пенного
Как полуфабрикаты убивают годы жизни? Диетолог рассказал, как улучшить меню для долголетия
Топливный сюрприз: АЭС Козлодуй идёт на эксперимент с американской Westinghouse
Черные пятна на стенах превращают квартиру в подвал: что делать до того, как станет поздно
Секрет ухудшения памяти кроется в тарелке: всего 3 дня жирной еды меняют мозг
Добавьте авокадо с чили в рацион — и вы забудете о чувстве голода на несколько часов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.