Алтайский шедевр природы: где находятся Чуйские меандры и как туда попасть

3:11
Туризм

Путешествуя по Чуйскому тракту, легко проехать мимо одного из самых необычных чудес Алтая — Чуйских меандров. Эти плавные изгибы русла реки выглядят так, будто сама природа решила нарисовать на карте замысловатый орнамент. Увидеть их вживую — значит прикоснуться к гармонии, созданной временем и водой.

Чуйские меандры
Фото: commons.wikimedia.org by St.Plam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Чуйские меандры

Как возникают меандры

Река, текущая по равнинной местности без резких перепадов высот, постепенно изгибается, словно ленточка. Сначала отклонение еле заметно, но со временем оно усиливается из-за подмывания берегов, обвалов почвы и небольших неровностей русла. Так образуются так называемые меандры — петли, плавно меняющие направление течения.

В России такие природные формы можно встретить в Дагестане и на Алтае, но именно Чуйские меандры считаются одними из самых живописных и доступных для туристов.

Где находятся и когда лучше ехать

Основные изгибы расположены рядом с сёлами Акташ и Курай. Здесь обустроено несколько удобных смотровых площадок. Наиболее популярная — недалеко от села Акташ, возле ретранслятора связи. Другие точки находятся у Чибита и в окрестностях Курая.

Лучшее время для фотографий — рассвет и закат, когда свет мягкий, а тени подчёркивают форму долины. В туман пейзаж скрывается, поэтому поездку стоит планировать в ясную погоду.

Легенда о Чуе и Курае

Алтай хранит множество красивых сказаний, и меандры не стали исключением.

Когда-то на этом месте жила девушка по имени Чуя и её возлюбленный воин Курай. Их свадьбу прервало нападение кочевников. Смертельно раненный Курай успел сказать невесте спасаться. Девушка, убегая, оставляла за собой извилистый след от слёз. Так на карте появились Чуйские меандры, а степь получила имя её героя.

FAQ

Как добраться до Чуйских меандров?
Лучше всего ехать по Чуйскому тракту до села Акташ и подняться к ретранслятору, где расположена смотровая площадка.

Сколько времени займёт осмотр?
На подъём, прогулку и фотосъёмку обычно уходит 1-2 часа.

Что взять с собой?
Тёплые вещи, удобную обувь, фотоаппарат или дрон, а также перекус и воду.

Что лучше — рассвет или закат?
Оба варианта красивы: утром меньше людей, вечером ярче цвета и контрасты.

Исторический контекст

  • В XI-XII веках на Алтае формировались торговые пути, один из которых проходил через будущий Чуйский тракт.

  • В XVII-XIX веках по этим дорогам двигались караваны с чаем и шерстью из Монголии в Россию.

  • В советское время тракт модернизировали, и он стал главной артерией региона, а уже в XXI веке туристы открыли для себя смотровые площадки с видом на меандры.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
