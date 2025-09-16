Замок, где правили женщины: что обязательно увидеть в Шенонсо за одно посещение

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:49
Туризм

Замок Шенонсо называют "замком королев и дам" — и не случайно. Его судьба во многом определяли женщины: Диана де Пуатье, Екатерина Медичи, Мария Стюарт. Здесь соединяются изящество ренессансной архитектуры, французская аристократическая история и атмосфера романтики. Сегодня Шенонсо — один из самых посещаемых замков Луары, и его интерьер поражает не меньше, чем легендарные сады.

Замок Шенонсо
Фото: commons.wikimedia.org by Antoine Montulé, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Замок Шенонсо

История и первые хозяйки

Первые укрепления на этом месте появились ещё в XIII веке. Своё современное ренессансное обличье Шенонсо приобрёл в XIV-XVI веках, когда владельцы — семья Бойе — перестроили его, создав не только жилой дворец, но и символ величия. Девиз Томаса Бойе — "Если он вырастет, меня вспомнят" — и сегодня читается на гербе замка.

В XVI веке замок перешёл к Диане де Пуатье — фаворитке Генриха II. Именно при ней появился знаменитый мост через реку Шер. Позднее Екатерина Медичи превратила мост в великолепную Галерею — настоящее чудо ренессансного зодчества.

Вестибюль: первые впечатления

Гости, входя в замок, сразу попадают в парадный вестибюль, созданный в 1515 году. Стрельчатые арки с капителями, украшенными листьями, розами, фигурами ангелов и рогами изобилия, создают ощущение торжественности.

Над входом установлены статуи Святого Иоанна Крестителя и Мадонны. Внутри — мраморный стол для дичи и изысканное оформление в духе раннего Возрождения.

Спальня Дианы де Пуатье

В этой комнате сохранилась кровать с балдахином XVII века и кресла, обтянутые кордовской кожей. Особое внимание привлекает камин работы Жана Гужона и кессонный потолок с декоративными инициалами. На стенах — крупные фламандские шпалеры XVI века с аллегорическими сюжетами, сопровождаемыми латинскими девизами. В интерьере также представлены картины европейских мастеров, среди которых произведения Мурильо.

Зал гвардейцев

Эта комната изначально служила помещением для королевской охраны. Сегодня здесь можно увидеть камин с гербом Томаса Бойе и фламандские шпалеры XVI века. На дубовой двери выгравирован девиз: "Если он вырастет, меня вспомнят" — слова, которые словно предсказывали славу замка.

Зелёный кабинет Екатерины Медичи

Это помещение стало рабочим кабинетом регентши Франции. Екатерина управляла страной именно отсюда. В интерьере сохранились итальянские шкафы XVI века, брюссельские гобелены с экзотическими растениями и животными Нового Света, а также выдающаяся коллекция картин: от Тинторетто до Веронезе.

Библиотека

Из кабинета можно пройти в библиотеку с видом на реку Шер и сад Дианы. Потолок украшен дубовыми панелями с резьбой и ключами. Здесь хранятся произведения дель Сарто, Басано, Корреджо и других мастеров. Атмосфера этого зала до сих пор напоминает о времени, когда Шенонсо был интеллектуальным центром придворной жизни.

Зал Франциска I

Камин в стиле Ренессанс, коллекция мебели XV-XVI веков, шпалеры и картины — всё здесь говорит о величии. На стене можно увидеть портрет Дианы де Пуатье в образе охотницы, созданный Приматиччо, а рядом — работы Ван Дейка, Амбруаза Дюбуа и других мастеров.

Галерея над рекой

Настоящая жемчужина Шенонсо — Галерея, построенная Екатериной Медичи на мосту Дианы де Пуатье. Это просторный зал длиной 60 метров и шириной 6 метров, освещённый 18 окнами. Пол выложен плитами из белого песчаника и аспида, потолок поддерживают массивные балки. Здесь устраивались балы, праздники и придворные церемонии.

Советы шаг за шагом

  1. Начинайте осмотр с сада Дианы и вида на замок с берега Шера.

  2. Обязательно пройдите через вестибюль — там лучше всего ощущается дух эпохи.

  3. Посетите спальню Дианы и кабинет Екатерины, чтобы почувствовать характеры их владелиц.

  4. Завершите экскурсию в Галерее: вид на реку и просторный зал оставляют сильнейшее впечатление.

А что если…

А что если приехать в Шенонсо зимой? Атмосфера будет иной: туман над рекой, отсутствие толп и возможность рассмотреть замок спокойно.

Плюсы и минусы посещения

Плюсы: богатая история, роскошные интерьеры, сады и вид на реку.
Минусы: высокая посещаемость в сезон, необходимость выделить минимум полдня.

FAQ

Как добраться?
Из Парижа на поезде до города Тур, затем автобусом или такси.

Сколько стоит билет?
Около 15 евро для взрослых, льготы для студентов и детей.

Сколько времени нужно на визит?
Минимум 2-3 часа, оптимально — полдня с прогулкой по саду.

Мифы и правда

  • "Шенонсо — женский замок". Верно: здесь действительно правили женщины, что редкость для того времени.
  • "Галерея всегда была бальной". Нет, сначала это был мост Дианы.
  • "Замок сохранился без реставраций". Наоборот, его бережно восстанавливали несколько раз.
Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
