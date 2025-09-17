Тайны французских регионов: где искать шедевры искусства этой осенью

Франция вновь подтверждает свою репутацию культурного центра Европы. В то время как в Париже открываются масштабные проекты — от Сарджента и Жоржа де Ла Тура до Герхарда Рихтера и Колетт, — регионы страны не отстают, предлагая публике собственные события. В Монпелье, Ницце, Гренобле, Лансе и других городах пройдут выставки, которые обещают стать яркими акцентами сезона.
Музей Фабра отмечает 200-летие крупной ретроспективой, посвящённой художнику, которого называли "живописцем чёрного". Для Пьера Суладжа это место было особенным: он провёл здесь юные годы и позже подарил городу 20 своих полотен. Сегодня посетители могут увидеть почти 120 работ мастера, где каждая мазковая текстура отражает игру света и глубину цвета. Выставка продлится до 4 января 2026 года.
Департаментский музей азиатских искусств приглашает в мир японского сумо. Французам это направление стало ближе благодаря интересу президента Жака Ширака. Экспозиция раскрывает философию равновесия, которой придерживаются борцы-рекиси: баланс физический, моральный и социальный. Сумо показано как часть культурного наследия Японии и ритуал, в котором спорт становится образом жизни. Выставка доступна до 1 февраля 2026 года.
Музей Гренобля представляет уникальную экспозицию польской художницы Алины Сапожниковой, чьё творчество долгое время оставалось в тени. Её скульптуры посвящены телесности, уязвимости и памяти. Художница, умершая слишком рано в 1973 году, оставила наследие, которое только сейчас получает должное внимание. Выставка открывается 20 сентября и продлится до 4 января 2026 года.
Филиал Лувра в Лансе запускает проект, посвящённый готике — от архитектуры соборов до влияния на моду и культуру фэнтези. Организаторы решили объединить историческое наследие и современность, показав, как средневековые мотивы трансформировались в индустрию кино и модные течения. Открытие — 24 сентября, завершение — 26 января 2026 года.
2025-й объявлен во Франции "годом ар-деко". В честь этого события музей La Piscine в Рубе проводит выставку Одетт Повер - художницы, которая сумела соединить декоративное искусство и современную эстетику. Её работы, созданные в первой половине XX века, раскрывают дух эпохи и поиски нового художественного языка. Экспозиция открывается 11 октября и будет доступна до 11 января 2026 года.
Тот же музей подготовил ещё один проект, посвящённый стилю "безумных двадцатых". Посетители увидят коллекции одежды, иллюстрации Жоржа Барбье и узнают, как роскошь сочеталась с простотой в моде той эпохи. Выставка открывается 11 октября и завершится 15 февраля 2026 года.
Музей европейских и средиземноморских цивилизаций (Mucem) исследует образ Дон Кихота — антигероя, покорившего художников, театралов и хореографов. Экспозиция объединяет графику, живопись, театр и литературу, раскрывая фигуру Сервантеса как символ вечной борьбы с иллюзиями. Начало показа — 15 октября.
Художественный музей Нанта подготовил проект, посвящённый теме дождя в искусстве. С 7 ноября посетители смогут увидеть, как этот природный феномен вдохновлял художников, поэтов и кинематографистов — от Джеймса Тиссо до современных мастеров. Выставка продлится до 1 марта 2026 года.
Центр искусств Комон открывает двери коллекции промышленника и мецената Оскара Геза. Здесь представлены работы Кайботта, Валлоттона, Дюфи, Серюзье и Вюйяра. Это собрание станет одним из главных событий художественной осени на юге Франции. Даты проведения: с 7 ноября по 22 марта 2026 года.
В Тулузе стартует масштабная выставка, посвящённая дизайнеру и художнику Жану-Шарлю де Кастельбажаку. Почти 300 экспонатов — от одежды и рисунков до предметов дизайна — расскажут о карьере мастера, для которого искусство и мода всегда были способом выражения свободы. Открытие — 12 декабря, завершение — 23 августа 2026 года.
Монпелье — Пьер Сулаж — Живопись XX века — до 4 января 2026
Ницца — Сумо — Японская культура — до 1 февраля 2026
Гренобль — Алина Сапожникова — Скульптура — 20 сентября — 4 января 2026
Ланс — Готика — Средневековье и современность — 24 сентября — 26 января 2026
Рубе — Одетт Повер — Ар-деко — 11 октября — 11 января 2026
Рубе — Мода 20-х — Одежда и стиль — 11 октября — 15 февраля 2026
Марсель — Дон Кихот — Литература и театр — с 15 октября
Нант — Под дождём — Живопись и кино — 7 ноября — 1 марта 2026
Экс-ан-Прованс — Коллекция Геза — Импрессионизм, постимпрессионизм — 7 ноября — 22 марта 2026
Тулуза — Кастельбажак — Мода и дизайн — 12 декабря — 23 августа 2026
Ошибка: пытаться охватить сразу все выставки.
Последствие: усталость и поверхностное восприятие.
Альтернатива: выбрать 3-4 наиболее интересные и распределить поездки по сезонам.
Ошибка: откладывать покупку билетов.
Последствие: очереди или отсутствие мест.
Альтернатива: использовать официальные сайты музеев для онлайн-бронирования.
А что если совместить искусство с отдыхом? Например, после выставки в Ницце отправиться на Английскую набережную, а после Марселя — исследовать Каланки. Так культурный маршрут превратится в полноценное путешествие.
Плюсы и минусы поездки по выставкам
Плюсы
Минусы
Возможность увидеть редкие работы
Затраты на транспорт и проживание
Совмещение искусства и туризма
Перегруженность осеннего сезона
Разнообразие жанров — от живописи до моды
Необходимость заранее планировать маршрут
Сосредоточьтесь на темах, которые ближе всего — живопись, мода или культура. Например, поклонникам модерна стоит поехать в Рубе.
Цены варьируются от 8 до 15 евро, но студенты и пенсионеры часто имеют скидки.
В Париже — громкие имена, но в регионах можно открыть новые имена и избежать столичной суеты.
Год ар-деко во Франции совпал с 100-летием Международной выставки 1925 года в Париже.
Дон Кихот упоминался на выставках во Франции более 50 раз за последние сто лет.
Пьер Сулаж считался самым дорогим французским художником современности при жизни.
1925 год — Международная выставка декоративного искусства в Париже, положившая начало ар-деко.
1973 год — смерть Алины Сапожниковой, после чего её творчество почти забыли.
2000-е — открытие Лувра-Ланс, призванного вывести искусство за пределы столицы.
Белые дюны и бирюзовые лагуны в Бразилии создают пустыню-парадокс: здесь среди песков рождаются озёра, полные рыбы.