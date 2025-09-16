Битва за крышу над головой: более 53 000 туристических объектов в Испании признали незаконными

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о беспрецедентном шаге в разгар острого жилищного кризиса: более 53 000 объектов туристического жилья будут исключены из реестра и перепрофилированы для долгосрочной аренды местным жителям.
Это решение стало мощным ударом по рынку нелегальной краткосрочной аренды и попыткой успокоить растущее социальное напряжение.
Речь идет о владельцах недвижимости, которые после вступления в силу нового закона (с 1 июля) подали заявки на обязательную регистрацию, но не смогли доказать соответствие жестким требованиям.
Министерство жилищной политики (MIVAU) уже направило цифровым платформам, таким как Airbnb, официальное уведомление о удалении 53 876 объявлений. География нарушений впечатляет:
В городах-лидерах по количеству изъятий оказались Севилья (2289), Марбелья (1802) и Барселона (1564).
Испания столкнулась с катастрофической нехваткой доступного жилья. За последние 4 года страна недополучила 765 000 единиц жилья от необходимого объема. Одновременно с этим цены на вторичном рынке взлетели до рекордов за 18 лет, показав годовой рост на 12.8%.
Виноват в этом идеальный шторм: бешеный спрос со стороны иностранцев, скупающих недвижимость для отдыха или переезда, и бум краткосрочной аренды, который вывел из рынка тысячи квартир. Местные жители, особенно молодежь, оказались в ловушке: они не могут ни купить жилье, ни найти доступную аренду, что вынуждает их задерживаться в родительских домах и провоцирует всплеск антитуристических настроений.
Правительство Санчеса четко обозначило цель: все эти объекты должны быть интегрированы в рынок долгосрочной аренды для молодежи и семей. Это не просто карательная мера, а попытка увеличить предложение и снизить давление на рынок.
Отдельные регионы не ждут общегосударственных мер и ужесточают правила самостоятельно. Яркий пример — Малага, шестой по величине город страны, которая ввела трехлетний мораторий на выдачу любых новых лицензий на туристические апартаменты.
