Битва за крышу над головой: более 53 000 туристических объектов в Испании признали незаконными

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о беспрецедентном шаге в разгар острого жилищного кризиса: более 53 000 объектов туристического жилья будут исключены из реестра и перепрофилированы для долгосрочной аренды местным жителям.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Juan Carlos, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Маленький город в Испании

Это решение стало мощным ударом по рынку нелегальной краткосрочной аренды и попыткой успокоить растущее социальное напряжение.

Масштабная чистка

Речь идет о владельцах недвижимости, которые после вступления в силу нового закона (с 1 июля) подали заявки на обязательную регистрацию, но не смогли доказать соответствие жестким требованиям.

Министерство жилищной политики (MIVAU) уже направило цифровым платформам, таким как Airbnb, официальное уведомление о удалении 53 876 объявлений. География нарушений впечатляет:

Андалусия — 16 740 объектов

Канарские острова — 8 698

Каталония — 7 729

Валенсия — 7 499

В городах-лидерах по количеству изъятий оказались Севилья (2289), Марбелья (1802) и Барселона (1564).

Почему правительство пошло на такие меры

Испания столкнулась с катастрофической нехваткой доступного жилья. За последние 4 года страна недополучила 765 000 единиц жилья от необходимого объема. Одновременно с этим цены на вторичном рынке взлетели до рекордов за 18 лет, показав годовой рост на 12.8%.

Виноват в этом идеальный шторм: бешеный спрос со стороны иностранцев, скупающих недвижимость для отдыха или переезда, и бум краткосрочной аренды, который вывел из рынка тысячи квартир. Местные жители, особенно молодежь, оказались в ловушке: они не могут ни купить жилье, ни найти доступную аренду, что вынуждает их задерживаться в родительских домах и провоцирует всплеск антитуристических настроений.

Решение и последствия

Правительство Санчеса четко обозначило цель: все эти объекты должны быть интегрированы в рынок долгосрочной аренды для молодежи и семей. Это не просто карательная мера, а попытка увеличить предложение и снизить давление на рынок.

Отдельные регионы не ждут общегосударственных мер и ужесточают правила самостоятельно. Яркий пример — Малага, шестой по величине город страны, которая ввела трехлетний мораторий на выдачу любых новых лицензий на туристические апартаменты.