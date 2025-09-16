Место для признаний и прогулок вдвоём: чем павильон Венеры покоряет туристов и романтиков

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Среди многочисленных уголков Гатчинского парка есть место, которое словно создано для прогулок вдвоём и романтических признаний. Это Остров Любви — небольшой треугольный участок земли посреди Белого озера, на котором возвышается изящный павильон Венеры. Его история уходит в конец XVIII века и связана с личными впечатлениями будущего императора Павла I.

Озеро Белое, остров Любви и павильон Венеры
Фото: commons.wikimedia.org by Иван Стасюк, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Озеро Белое, остров Любви и павильон Венеры

История создания

В юности Павел путешествовал по Европе и был восхищён парком в Шантийи, недалеко от Парижа. Красота этого уголка настолько впечатлила наследника престола, что он решил воплотить подобное чудо у себя в Гатчине.

В 1791 году архитектор Винченцо Бренна начал масштабные работы: прорыли каналы, изменили ландшафт, и на маленьком островке в центре Белого озера вырос настоящий "храм любви". Уже через два года строительство было завершено, и новый павильон стал украшением парка.

Архитектурный облик

Павильон Венеры задумывался как лёгкое и воздушное сооружение. Его светло-зелёные стены и огромные окна-двери отражаются в воде, создавая впечатление парящего здания. Особенно красиво выглядит он во время лодочной прогулки: из-за колонн и фронтона открывается панорама, напоминающая античный храм.

Главный фасад украшает четырёхколонный портик с треугольным фронтоном. Символика декора говорит сама за себя: здесь изображены факел Амура, розы и лавровые ветви — знаки вечной любви, победы и красоты.

Внутреннее убранство

Внутри павильон не уступал внешнему облику. Здесь размещались зеркала, создававшие игру света и отражений, позолоченные венки, декоративные фонтаны. Особое внимание привлекали росписи с пламенеющими сердцами — аллегория страсти и преданности.

Настоящей жемчужиной интерьера стал плафон "Триумф Венеры", выполненный в 1797 году немецким мастером Иоганном Меттенлейтером. Картина прославляла богиню любви и гармонично завершала романтический образ павильона.

Судьба павильона

За два столетия павильон Венеры не раз страдал от времени и войн. После Великой Отечественной войны здание восстановили в 1960-х, затем реставрации продолжались в 1970-х и в начале 2000-х. Благодаря этим усилиям он сохранил своё очарование и остаётся одним из символов Гатчины.

Советы шаг за шагом для туристов

  1. Лучше всего начинать прогулку с лодочной станции у Белого озера — с воды открывается лучший вид на павильон.

  2. Планируйте визит в утренние или вечерние часы: в это время меньше туристов, а свет особенно мягкий.

  3. Обратите внимание на детали: резные элементы колонн, символику в орнаментах и отражения в воде.

  4. Не ограничивайтесь островом — Гатчинский парк огромен, здесь есть десятки мостиков, гротов и аллей для долгой прогулки.

  5. Летом возьмите с собой фотоаппарат или смартфон: павильон особенно красиво смотрится в солнечный день, когда его фасад отражается в воде.

А что если…

А что если посетить павильон зимой? Белое озеро замерзает, и к острову можно дойти пешком по льду. Конечно, это менее романтично, чем лодочная прогулка, но зато открываются редкие виды — снег на колоннах и отражения зимнего солнца в замёрзшей воде.

Плюсы и минусы посещения

Плюсы: романтическая атмосфера, уникальная архитектура, богатая история, красивые виды для фотографий.
Минусы: остров небольшой, осмотр займёт не больше получаса; в сезон может быть многолюдно; добраться до павильона можно только по воде или по льду зимой.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
