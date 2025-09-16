Российский турист – желанный гость в Китае: Европа сама оттолкнула платежеспособных клиентов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:28
Туризм

Европейские страны продолжают обсуждать ужесточение визовой политики в отношении граждан России. Некоторые государства уже приостановили выдачу виз, другие заявили о готовности усложнить процесс получения разрешений. На этом фоне Россия и Китай пошли навстречу друг другу, открыв взаимный безвизовый режим, что мгновенно отразилось на туристическом спросе.

Хайнань, Китай
Фото: commons.wikimedia.org by Anna Frodesiak, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Хайнань, Китай

Российские туристы известны своей высокой покупательской способностью, и именно поэтому отказ Европы принимать их способен обернуться для неё ощутимыми экономическими потерями.

"Отказ европейских стран выдавать визы россиянам приведёт к убыткам для них самих", — отметил в беседе с ТАСС депутат Госдумы Дмитрий Белик.

Туризм как индикатор экономики

Многие страны ЕС на протяжении десятилетий получали значительную часть доходов именно от туристов из России. Поездки россиян в Испанию, Италию, Францию или Германию были привычным выбором. Но ситуация резко меняется: спрос переориентируется на Китай, который с 15 сентября открыл безвизовый въезд сроком до 30 дней.

Сразу после отмены виз наблюдается скачок интереса к Поднебесной — по данным туроператоров, рост составил от 50 до 100%. Платная китайская виза раньше оставалась сдерживающим фактором, теперь же этот барьер снят.

Советы шаг за шагом: как адаптироваться к новым направлениям

  • Перед бронированием проверяйте актуальные визовые требования.
  • Используйте агрегаторы вроде Ozon Travel или Fun&Sun для поиска выгодных предложений.
  • Планируйте поездку заранее: цены на авиабилеты в Китай уже выросли на 15–20%.
  • Бронируйте отели заранее — спрос удвоился, и доступность быстро снижается.
  • Рассмотрите альтернативы: Юго-Восточная Азия предлагает гибкие условия и доступные цены.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ждать снятия ограничений в Европе.
Последствие: упущенное время и завышенные цены, а также ограниченный выбор направлений.
Альтернатива: сразу переключиться на Китай или другие азиатские страны с безвизовым или упрощённым въездом.

Ошибка: бронировать авиабилеты в последний момент.
Последствие: рост цен на 20–30% и нехватка удобных рейсов.
Альтернатива: покупать билеты за 1–2 месяца до поездки.

А что если…

Что будет, если Европа и дальше будет закрыта для россиян? Туристический поток перераспределится в Азию, на Ближний Восток и в страны Латинской Америки. В результате Китай, Турция, ОАЭ и даже Куба могут занять лидирующие позиции в рейтингах популярности. Европа же столкнётся с сокращением доходов и потерей привычного рынка.

Плюсы и минусы направлений

Европа

Плюсы: Разнообразие культурных маршрутов, высокий уровень сервиса
Минусы: Сложности с визами, политическая напряжённость, дороговизна

Китай

Плюсы: Безвиз, богатая история, новые маршруты, Хайнань
Минусы: Рост цен на билеты, языковой барьер

Азия (Таиланд, Вьетнам)

Плюсы: Доступные цены, простые визовые условия, пляжный отдых
Минусы: Иногда недостаток комфорта, сезонность

FAQ

Как выбрать направление для отпуска вместо Европы?

Рассмотрите Китай, Турцию, ОАЭ, Таиланд. Эти страны предлагают либо безвизовый, либо упрощённый въезд.

Сколько стоит перелёт в Китай после отмены виз?

Цены выросли на 15–20%, но при раннем бронировании можно найти выгодные варианты.

Что лучше — Хайнань или материковая часть Китая?

Хайнань подойдёт для пляжного отдыха, материковая часть — для культурных и экскурсионных поездок.

Мифы и правда

  • Миф: Европа всё равно останется главным туристическим направлением для россиян.
    Правда: статистика показывает резкий рост интереса к Китаю и Азии.
  • Миф: Безвизовый режим в Китае временный и неудобный.
    Правда: он введён на год и распространяется на все поездки до 30 дней.
  • Миф: Отдых в Китае дороже, чем в Европе.
    Правда: цены на проживание остаются доступными, а средний чек в первые недели почти не изменился.

Интересные факты

Россияне входят в число самых высоко тратящих туристов в мире, что подтверждают исследования в сфере туризма.

Хайнань называют «Восточными Гавайями» — здесь круглогодично тёплый климат.

Китай активно развивает инфраструктуру для иностранных гостей, включая русскоязычные сервисы в отелях.

Исторический контекст

Визовые ограничения всегда оказывали влияние на географию туризма. В 1980–1990-х годах россияне чаще выбирали Турцию и Египет благодаря простоте въезда. В 2000-х годах на пике популярности были европейские страны. Сейчас же история повторяется: закрытость одного направления автоматически делает востребованными другие.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
