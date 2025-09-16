Российский турист – желанный гость в Китае: Европа сама оттолкнула платежеспособных клиентов

Европейские страны продолжают обсуждать ужесточение визовой политики в отношении граждан России. Некоторые государства уже приостановили выдачу виз, другие заявили о готовности усложнить процесс получения разрешений. На этом фоне Россия и Китай пошли навстречу друг другу, открыв взаимный безвизовый режим, что мгновенно отразилось на туристическом спросе.
Российские туристы известны своей высокой покупательской способностью, и именно поэтому отказ Европы принимать их способен обернуться для неё ощутимыми экономическими потерями.
"Отказ европейских стран выдавать визы россиянам приведёт к убыткам для них самих", — отметил в беседе с ТАСС депутат Госдумы Дмитрий Белик.
Многие страны ЕС на протяжении десятилетий получали значительную часть доходов именно от туристов из России. Поездки россиян в Испанию, Италию, Францию или Германию были привычным выбором. Но ситуация резко меняется: спрос переориентируется на Китай, который с 15 сентября открыл безвизовый въезд сроком до 30 дней.
Сразу после отмены виз наблюдается скачок интереса к Поднебесной — по данным туроператоров, рост составил от 50 до 100%. Платная китайская виза раньше оставалась сдерживающим фактором, теперь же этот барьер снят.
Ошибка: ждать снятия ограничений в Европе.
Последствие: упущенное время и завышенные цены, а также ограниченный выбор направлений.
Альтернатива: сразу переключиться на Китай или другие азиатские страны с безвизовым или упрощённым въездом.
Ошибка: бронировать авиабилеты в последний момент.
Последствие: рост цен на 20–30% и нехватка удобных рейсов.
Альтернатива: покупать билеты за 1–2 месяца до поездки.
Что будет, если Европа и дальше будет закрыта для россиян? Туристический поток перераспределится в Азию, на Ближний Восток и в страны Латинской Америки. В результате Китай, Турция, ОАЭ и даже Куба могут занять лидирующие позиции в рейтингах популярности. Европа же столкнётся с сокращением доходов и потерей привычного рынка.
Европа
Плюсы: Разнообразие культурных маршрутов, высокий уровень сервиса
Минусы: Сложности с визами, политическая напряжённость, дороговизна
Китай
Плюсы: Безвиз, богатая история, новые маршруты, Хайнань
Минусы: Рост цен на билеты, языковой барьер
Азия (Таиланд, Вьетнам)
Плюсы: Доступные цены, простые визовые условия, пляжный отдых
Минусы: Иногда недостаток комфорта, сезонность
Рассмотрите Китай, Турцию, ОАЭ, Таиланд. Эти страны предлагают либо безвизовый, либо упрощённый въезд.
Цены выросли на 15–20%, но при раннем бронировании можно найти выгодные варианты.
Хайнань подойдёт для пляжного отдыха, материковая часть — для культурных и экскурсионных поездок.
Россияне входят в число самых высоко тратящих туристов в мире, что подтверждают исследования в сфере туризма.
Хайнань называют «Восточными Гавайями» — здесь круглогодично тёплый климат.
Китай активно развивает инфраструктуру для иностранных гостей, включая русскоязычные сервисы в отелях.
Визовые ограничения всегда оказывали влияние на географию туризма. В 1980–1990-х годах россияне чаще выбирали Турцию и Египет благодаря простоте въезда. В 2000-х годах на пике популярности были европейские страны. Сейчас же история повторяется: закрытость одного направления автоматически делает востребованными другие.
