Перекусы лучше оставить дома: эти продукты на таможне вызывают больше всего проблем

Путешествие редко ассоциируется со стрессом, но именно таможня может превратить его в испытание. Казалось бы, безобидные продукты — например, кофе в зёрнах или яблоко в ручной клади — способны вызвать подозрения. Свежие фрукты и овощи чаще других становятся причиной задержек и даже штрафов.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ девушка в аэропорту

Что разрешено в разных странах

США: можно перевозить фрукты и овощи между штатами, кроме Гавайев, Пуэрто-Рико и Виргинских островов.

Европа: строгих лимитов нет, но лучше брать минимум, иначе рискуете остаться без перекуса. В пределах ЕС допускается перевозка, если это не связано с продажей.

Канада: разрешается ввозить до 20 кг фруктов и столько же овощей.

Австралия и Новая Зеландия: одни из самых жёстких законов — свежие фрукты под запретом.

Почему такие ограничения

Фрукты могут переносить вредителей и болезни, которые в новой среде угрожают экосистемам. Именно поэтому страны защищают свою биобезопасность столь строгими мерами.

Как избежать проблем

Отдайте предпочтение сухофруктам: инжир, изюм или финики обычно не вызывают вопросов.

Используйте альтернативные перекусы — например, батончики мюсли.

В некоторых странах можно съесть фрукты в самолёте до приземления — главное, не проходить с ними таможню.

Помните о правиле для жидкостей. Пюре, йогурты, ореховые пасты или соусы считаются жидкими продуктами.

Уточнения

Тамо́жня — государственный орган, обеспечивающий порядок перемещения через таможенную границу товаров и транспортных средств, вещей и иных предметов, применение таможенных процедур и взимание таможенных платежей, производящий таможенный контроль и таможенное оформление.

