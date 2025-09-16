Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Инвестировать и спать спокойно: вложения, которые не подведут
Эти привычки делают метаболизм ленивым: проверьте себя, пока весы не достигли критической отметки
Волосы утекают сквозь пальцы: секрет густой шевелюры скрыт в том, чего мы избегаем каждый день
Посудомойка задыхается от жира: один шаг — и она снова блестит, как новая
Конец эпохи: французский бренд Etam полностью уходит с российского рынка
Таблетка превращает кошку в тигра: простое правило, как дать лекарство и остаться без царапин
Пионы уходят в спячку: осенняя забота решает судьбу весенних цветов — одна ошибка губит всё
Место для признаний и прогулок вдвоём: чем павильон Венеры покоряет туристов и романтиков
Скандал в семье Виктории Дайнеко: певица шокирована поведением экс-мужа в связи с болезнью дочери

Перекусы лучше оставить дома: эти продукты на таможне вызывают больше всего проблем

1:37
Туризм

Путешествие редко ассоциируется со стрессом, но именно таможня может превратить его в испытание. Казалось бы, безобидные продукты — например, кофе в зёрнах или яблоко в ручной клади — способны вызвать подозрения. Свежие фрукты и овощи чаще других становятся причиной задержек и даже штрафов.

девушка в аэропорту
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
девушка в аэропорту

Что разрешено в разных странах

  • США: можно перевозить фрукты и овощи между штатами, кроме Гавайев, Пуэрто-Рико и Виргинских островов.
  • Европа: строгих лимитов нет, но лучше брать минимум, иначе рискуете остаться без перекуса. В пределах ЕС допускается перевозка, если это не связано с продажей.
  • Канада: разрешается ввозить до 20 кг фруктов и столько же овощей.
  • Австралия и Новая Зеландия: одни из самых жёстких законов — свежие фрукты под запретом.

Почему такие ограничения

Фрукты могут переносить вредителей и болезни, которые в новой среде угрожают экосистемам. Именно поэтому страны защищают свою биобезопасность столь строгими мерами.

Как избежать проблем

  • Отдайте предпочтение сухофруктам: инжир, изюм или финики обычно не вызывают вопросов.
  • Используйте альтернативные перекусы — например, батончики мюсли.
    В некоторых странах можно съесть фрукты в самолёте до приземления — главное, не проходить с ними таможню.
  • Помните о правиле для жидкостей. Пюре, йогурты, ореховые пасты или соусы считаются жидкими продуктами.

Уточнения

Тамо́жня — государственный орган, обеспечивающий порядок перемещения через таможенную границу товаров и транспортных средств, вещей и иных предметов, применение таможенных процедур и взимание таможенных платежей, производящий таможенный контроль и таможенное оформление.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Домашние животные
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Садоводство, цветоводство
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Еда и рецепты
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Популярное
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд

Почему одни животные могут давать гибридное потомство, а другие — никогда? Объясняем, как эволюция создаёт барьеры и сохраняет биоразнообразие.

Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Тормоза: почему для грузовиков — пневматика, а для леговушек — гидравлика Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Уральская аномалия? Три озера в Челябинской области окрасились в странные цвета
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Последние материалы
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Полезный мусор: дачники выбрасывают сокровище вместе с очистками — луковая шелуха вместо удоберний
Зверь, который может не есть годами, но всегда готов убить: его стратегия выживания кажется невозможной
Там, где исчезали корабли, учёные нашли объяснение, но оно ещё страшнее легенд
Тормоза: почему для грузовиков — пневматика, а для леговушек — гидравлика
Тренировки по часам жизни: какие нагрузки подходят для вашего возраста
Аспирин — не универсальная таблетка: почему его применение стало опасной привычкой
Мутация подсказала иммунитету новый путь: терапия блокирует болезни до их начала
Китай десять лет готовился к торговой войне с США
Лондонский спектакль с Путиным на коне: Собчак посмотрела спектакль об ужасах России
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.