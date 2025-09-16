Отменили бронь в день заезда: как защитить себя и не остаться без жилья на отдыхе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Мы привыкли к овербукингу авиакомпаний, но мало кто задумывался: а что, если неожиданно отменят бронь в отеле? Согласно исследованию Talker Research, 42% путешественников в Европе опасаются отмены рейса. При этом авиацию контролирует Министерство транспорта (DOT), а вот гостиницы действуют фактически без надзора. Это значит, что помощь пострадавшим клиентам чаще всего приходится искать самим.

Стойка регистрации
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стойка регистрации

Почему отели отменяют бронирование

Причин несколько:

  • Ремонт или открытие — новые или реконструируемые отели более склонны к сбоям.
  • Динамическое ценообразование — растущая тенденция. Цены меняются в реальном времени в зависимости от спроса и событий. Так, во время воссоединения группы Oasis в Манчестере гостиницы массово отменяли брони, чтобы перепродать номера дороже — на 400% выше обычной цены.
  • Форс-мажоры — погода и другие непредвиденные обстоятельства.

Что делать при отмене

Первое — действовать сразу после получения уведомления.

  • Проверьте сайт отеля: там указывают условия компенсации. Крупные сети вроде Marriott или Premier Inn часто предлагают альтернативные варианты — от возврата средств до переселения в другой свой отель.
  • Если письмо не содержит деталей, позвоните или напишите напрямую. Нередко гостиницы готовы компенсировать отмену бонусными баллами, скидками или даже размещением в другом жилье.
  • Используйте программы лояльности. Они не гарантируют переселение, но могут помочь в случае овербукинга.
  • Оплачивайте брони кредитной картой: так выше шансы вернуть деньги, если компромисса не удастся достичь.

Шутки про палатку на фестивале могут звучать весело, но реальная отмена брони — стресс. Ключевое — быть готовым и не бояться требовать свои права.

Как обстоят дела с гостиничным бизнесом в России

С 1 сентября 2025 года контроль за гостиницами будет осуществлять Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация). Эта организация ведёт Единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии. В этот реестр будут включены все российские отели, начиная от глэмпингов и заканчивая курортными гостиницами.

Уточнения

Овербукинг (англ. Overbooking), — стратегия сбыта товаров (услуг), при которой поставщик товаров (услуг) принимает на себя больше обязательств по поставке товара (предоставлению услуг), чем может выполнить, в расчете на то, что не все из взятых обязательств действительно придется выполнять.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
