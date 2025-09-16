Отменили бронь в день заезда: как защитить себя и не остаться без жилья на отдыхе

Мы привыкли к овербукингу авиакомпаний, но мало кто задумывался: а что, если неожиданно отменят бронь в отеле? Согласно исследованию Talker Research, 42% путешественников в Европе опасаются отмены рейса. При этом авиацию контролирует Министерство транспорта (DOT), а вот гостиницы действуют фактически без надзора. Это значит, что помощь пострадавшим клиентам чаще всего приходится искать самим.
Причин несколько:
Первое — действовать сразу после получения уведомления.
Шутки про палатку на фестивале могут звучать весело, но реальная отмена брони — стресс. Ключевое — быть готовым и не бояться требовать свои права.
С 1 сентября 2025 года контроль за гостиницами будет осуществлять Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация). Эта организация ведёт Единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии. В этот реестр будут включены все российские отели, начиная от глэмпингов и заканчивая курортными гостиницами.
Уточнения
Овербукинг (англ. Overbooking), — стратегия сбыта товаров (услуг), при которой поставщик товаров (услуг) принимает на себя больше обязательств по поставке товара (предоставлению услуг), чем может выполнить, в расчете на то, что не все из взятых обязательств действительно придется выполнять.
