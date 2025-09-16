Дружелюбие или кошмар: стюардессы рассказали о самых неприятных привычках пассажиров

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Современные перелёты полны противоречий: мы летаем чаще, чем когда-либо, но вместе с этим сталкиваемся с неожиданными социальными конфликтами. Мы все видели пассажиров, которые спешат вскочить при посадке, или тех, кто включает музыку на полную громкость. И порой наше стремление быть "хорошими пассажирами" только мешает экипажу.

Стюардессы
Фото: commons.wikimedia.org by Brussels Airport/Aéroport de Bruxelles/Luchthaven Brussel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Стюардессы

Вежливость на борту, которая раздражает стюардесс

Когда помощь превращается в хаос

Одно из главных раздражений — попытки пассажиров самостоятельно перекладывать сумки в багажных отсеках.

"Некоторые даже начинают руководить другими и тормозят посадку", — рассказывает стюард из бюджетной авиакомпании Джош Смит.

Лучше положите багаж рядом и оставьте всё остальное бортпроводникам.

Мусор и ещё раз мусор

Многие считают правильным выбросить мусор сразу при посадке. Но для экипажа это катастрофа:

"Я бегаю к урне, вместо того чтобы проверять посадочные талоны. Иногда люди кидают мусор прямо в тележку. Один раз — даже использованный подгузник", — объясняет стюардесса Эшли Ребекк из British Airways.

Преждевременный подъём

Одна из самых нелюбимых привычек — вставать сразу после приземления.

"Кажется, что так процесс ускорится, но в итоге всё замедляется. Всё равно встретитесь с теми же людьми в очереди на паспортный контроль", — говорит Эшли.

Лишняя дружелюбность

Использование прозвищ или навязчивые беседы также не в радость. Для многих такие "шутки" выглядят скорее как попытка добиться особого отношения.

Нажатие кнопки "просто так"

Кнопка вызова нужна для экстренных случаев.

"Если хотите напиток — подождите, пока мы пройдём мимо", — советует Эшли.

Но если действительно возникла проблема — не стесняйтесь её использовать.

Стюарде́сса (м. р. стю́а́рд, от англ. stewardess) — член кабинного экипажа, специалист рядового состава на воздушных судах, выполняющий работы по обслуживанию пассажиров, но главным образом ответственный за безопасность пассажиров (в случае аварии — помощь пассажирам).

