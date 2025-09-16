Дружелюбие или кошмар: стюардессы рассказали о самых неприятных привычках пассажиров

Современные перелёты полны противоречий: мы летаем чаще, чем когда-либо, но вместе с этим сталкиваемся с неожиданными социальными конфликтами. Мы все видели пассажиров, которые спешат вскочить при посадке, или тех, кто включает музыку на полную громкость. И порой наше стремление быть "хорошими пассажирами" только мешает экипажу.
Одно из главных раздражений — попытки пассажиров самостоятельно перекладывать сумки в багажных отсеках.
"Некоторые даже начинают руководить другими и тормозят посадку", — рассказывает стюард из бюджетной авиакомпании Джош Смит.
Лучше положите багаж рядом и оставьте всё остальное бортпроводникам.
Многие считают правильным выбросить мусор сразу при посадке. Но для экипажа это катастрофа:
"Я бегаю к урне, вместо того чтобы проверять посадочные талоны. Иногда люди кидают мусор прямо в тележку. Один раз — даже использованный подгузник", — объясняет стюардесса Эшли Ребекк из British Airways.
Одна из самых нелюбимых привычек — вставать сразу после приземления.
"Кажется, что так процесс ускорится, но в итоге всё замедляется. Всё равно встретитесь с теми же людьми в очереди на паспортный контроль", — говорит Эшли.
Использование прозвищ или навязчивые беседы также не в радость. Для многих такие "шутки" выглядят скорее как попытка добиться особого отношения.
Кнопка вызова нужна для экстренных случаев.
"Если хотите напиток — подождите, пока мы пройдём мимо", — советует Эшли.
Но если действительно возникла проблема — не стесняйтесь её использовать.
Уточнения
Стюарде́сса (м. р. стю́а́рд, от англ. stewardess) — член кабинного экипажа, специалист рядового состава на воздушных судах, выполняющий работы по обслуживанию пассажиров, но главным образом ответственный за безопасность пассажиров (в случае аварии — помощь пассажирам).
