Кольский полуостров манит сильнее южных морей: северное сияние, киты и крабы превращают зиму в приключение

Туристы увеличили бронирования на Кольский полуостров — Ассоциация туроператоров

0:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Полярный Север давно манит путешественников суровой красотой, но в последние годы интерес к Кольскому полуострову вырос особенно заметно. Люди ищут новые впечатления, редкие природные явления и запоминающиеся активности, которые недоступны в привычных курортных направлениях. Переменчивая погода с мокрым снегом и холодным ветром только усиливает атмосферу настоящей арктической экспедиции. Об этом сообщает Москва24.

Фото: Desingned by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рука, держащая лед с замерзшим морем

Почему растёт интерес к Кольскому полуострову

Кольский полуостров становится одним из самых востребованных направлений для внутреннего туризма, и это подтверждают данные Российского союза туриндустрии. Регион демонстрирует уверенный рост бронирований, значительно опережая средний показатель по стране. Туристы едут сюда не только ради северного сияния, но и за тем, чтобы по-настоящему погрузиться в атмосферу Заполярья — со всеми его природными контрастами, долгими зимними сумерками и необычными развлечениями. Эти впечатления сложно получить в других частях России, а потому спрос на поездки в Мурманскую область продолжает расти.

Многие путешественники начинают знакомство с Арктикой именно отсюда, потому что регион сочетает доступность инфраструктуры с уникальными природными условиями. Здесь удобно планировать короткие поездки, комбинируя природные маршруты, этнические программы, экстремальные виды отдыха и гастрономические впечатления. При этом туристы отмечают, что даже в условиях холодной погоды и перепадов осадков регион остаётся комфортным для путешествий, если заранее продумать маршрут и подготовить экипировку.

Особую популярность приобрели авторские туры и короткие уикенд-маршруты. Их выбирают те, кто хочет увидеть максимум за ограниченное время: сияние, Баренцево море, китов, Арктику и необычные активности. Благодаря этому регион стал востребованным среди жителей крупных городов, которым важно быстро добраться, разместиться и получить эмоционально насыщенную программу.

Северное сияние: главное арктическое чудо

Северное сияние остаётся одной из главных причин посетить Мурманскую область зимой. Это редкое явление ежегодно привлекает тысячи людей, которые готовы терпеть холодный ветер и долгие часы ожидания ради нескольких минут сияния в небе. Кольский полуостров считается одним из самых доступных мест в мире для наблюдения авроры — здесь не нужна сложная логистика, а вероятность увидеть феномен достаточно высока.

"Разумеется, никакой гарантии ни одна туристическая компания не даст", — отмечается на сайте издания.

Лучшие условия для наблюдения — полярная ночь, ясное небо и места вдали от городских огней. Путешественники нередко следят за прогнозом космической погоды, чтобы увеличивать шансы увидеть аврору сразу после вспышек на Солнце. Для поездок чаще всего выбирают Териберку и Хибины: в этих районах мало светового загрязнения, а горный воздух делает видимость чище.

Морские прогулки и встреча с китами

Арктические воды привлекают путешественников не меньше, чем сияние, особенно в сезон появления китов. По данным отраслевых опросов, возможность увидеть гигантов океана стала главным мотивом для поездки у более половины туристов. Для многих это уникальный шанс — ведь в других регионах России подобные экскурсии недоступны.

С мая по август в Баренцево море заходят горбатые киты, финвалы, касатки и белухи. Они следуют за рыбой, которая активно нерестится в этот период. Иногда сезон затягивается, и туристы могут наблюдать фонтанчики китов даже зимой — хотя заранее предсказать такие моменты невозможно.

Знакомство с культурой саамов

Этнические маршруты позволяют лучше почувствовать жизнь Кольского полуострова. Саамы — коренной народ региона, и именно в Ловозерском районе сохранились традиции, быт и культура, доступные для знакомства туристов. Музей под открытым небом "Самь-Сыйт" стал одной из ключевых точек этнотуризма.

Посетителей знакомят с традиционной кухней, древними ремёслами и особенностями жизни северных народов. На территории живут олени, песцы, хаски и еноты, с которыми можно взаимодействовать. Гостям предлагают катание на упряжках, что особенно популярно зимой, когда снег становится плотным и скользким.

Айс-флоатинг: необычная зимняя активность

Айс-флоатинг стал одним из символов арктического отдыха последних лет. Он особенно популярен среди тех, кто ищет новые впечатления и не боится холодной воды. Участникам выдают плотные неопреновые костюмы, которые защищают тело и позволяют свободно лежать на поверхности.

Такой формат отдыха помогает почувствовать себя частью арктической стихии — это не экстрим, а, скорее, медитативный опыт, который многие описывают как "парение" на воде среди льдин. Занятия доступны в Мурманске, Териберке и Кандалакше. В Мурманске, например, есть центр айс-флоатинга прямо в городской черте, что удобно для коротких поездок.

Крабовое сафари: гастрономический колорит с приключениями

Камчатский краб стал одним из гастрономических символов региона, и туристы активно участвуют в крабовом сафари. Программа длится около трёх часов и включает получение лицензии, поездку в море, вылов, проверку улова и дегустацию.

Важно помнить, что рыбалка регулируется: например, нельзя брать самок и маленьких крабов менее 15 сантиметров. Часть улова сразу готовят на месте, а остальное вакуумируют для транспортировки.

Стоимость программы — от 20 000 рублей. Но путешественники отмечают, что это не просто экскурсия, а полноценное приключение, где можно почувствовать себя участником настоящего промысла.

Как добраться и сколько стоит поездка

Перелёт до Мурманска занимает около двух с половиной часов. Билеты туда-обратно стоят от 11 000 рублей, что делает направление доступным даже для коротких поездок. До Териберки можно добраться автобусом — билет начинается от 708 рублей, время в пути около четырёх часов.

В Кандалакшу удобнее ехать на электричке: 5,5 часа и около 355 рублей за билет. Поезда стоят дороже — примерно от 1 100 рублей. В Апатиты летают прямые рейсы, стоимость начинается от 9 200 рублей.

Проживание зависит от выбора локации. В Мурманске — от 2 500 рублей за апартаменты, в Териберке — от 5 500 рублей за кемпинг, а комфортные номера стоят от 7 500 рублей. Апатиты и Кандалакша традиционно дешевле.

Сравнение маршрутов: Териберка, Хибины и Ловозеро

Путешественники нередко колеблются между тремя основными точками маршрута — каждая предлагает свою атмосферу. Териберка подходит для тех, кто хочет ощутить мощь Баренцева моря, увидеть сияние над побережьем и отправиться на морские экскурсии. Хибины выбирают любители горных видов, лыжных трасс и спокойного отдыха среди пейзажей, напоминающих Скандинавию. Ловозеро — это этническая часть маршрута, где главным остаётся знакомство с культурой и природой Саамского нагорья.

Если сравнивать по стоимости, то Териберка кажется самым затратным направлением из-за дорогих туров и проживания. Хибины предлагают больше вариаций на любой бюджет, а Ловозеро становится оптимальным выбором для тех, кто ищет атмосферность и доступные цены. Каждое направление подходит разным сценариям отдыха, и выбор зависит от того, чего именно ждет турист от поездки.

Плюсы и минусы путешествия зимой

Путешествие на Кольский полуостров зимой обладает как преимуществами, так и особенностями, которые нужно учитывать. Зимой максимально высоки шансы увидеть северное сияние, меньше туристов и больше "чистых" природных локаций. При этом холодная погода, мокрый снег и порывистый ветер требуют хорошей экипировки.

Основные плюсы:

• высокая вероятность увидеть сияние

• яркие арктические пейзажи

• необычные активности, доступные только зимой

• меньше туристических групп

Основные минусы:

• холод, который ощущается острее из-за ветра

• сложные дороги при обледенении

• ранние сумерки

• возможные отмены экскурсий из-за погоды

Учитывая особенности региона, многие туристы выбирают комбинированные маршруты, совмещая зимние активности с посещением музеев, ресторанов и этнических деревень.

Советы путешественникам

Чтобы поездка прошла комфортно и безопасно, важно учесть несколько рекомендаций. Первое — тёплая одежда. Ветровка, термобельё, непромокаемые ботинки и перчатки — обязательный набор в условиях мокрого снега и колючего ветра. Второе — бронирование заранее. Большинство экскурсий в высокий сезон заполняются за несколько недель. Третье — гибкость в плане: погода на Севере меняется минутно, поэтому стоит иметь запасные варианты маршрута.

Для тех, кто отправляется впервые, лучше выбирать готовые туры с трансфером и проверенными инструкторами. Тем, кто любит самостоятельные поездки, стоит заранее изучить карту, состояние трасс и расписание транспорта.

Популярные вопросы о путешествии на Кольский полуостров

Когда лучше ехать за северным сиянием?

Самые стабильные условия — с конца ноября по март, во время полярной ночи и ясной погоды. Что лучше выбрать: Териберку или Хибины?

Териберка подойдёт тем, кто хочет увидеть море и китов, а Хибины — любителям горных видов и спокойного отдыха.