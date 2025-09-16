Коньяалты погрузился во тьму: любимый пляж российских туристов превратился в зону страха

Живописные пляжи Антальи давно стали символом отдыха для российских туристов. Но недавно привычная атмосфера набережной Коньяалты изменилась — часть побережья погрузилась во тьму. Проблемы с освещением удивили и огорчили отдыхающих, ведь именно вечерние прогулки вдоль моря считались одной из визитных карточек региона.
Пляж Коньяалты тянется вдоль одноимённого района и известен не только чистой водой и ухоженной галькой, но и активной ночной жизнью. Теперь же отсутствие света в тёмное время суток лишает туристов возможности наслаждаться привычным отдыхом.
"Мы специально выбрали отель рядом с пляжем Коньяалты, чтобы каждый вечер гулять по набережной, – рассказала Турпром Светлана, туристка из Москвы. – Но теперь из-за темноты приходится сидеть в номере. А ведь так хочется насладиться турецкой ночью!"
Для семей с детьми ситуация вызывает ещё больше вопросов.
"Мы приехали с детьми, и теперь я боюсь отпускать их одних на пляж вечером, – делится своими переживаниями Алексей, отец двоих детей из Санкт-Петербурга. – В темноте можно легко потеряться или столкнуться с неприятностями".
Местные жители надеются, что власти Антальи быстро восстановят освещение и вернут побережью его привычный облик.
Регион Турецкой Ривьеры не ограничивается только Коньяалты. Туристы из России часто выбирают и другие побережья:
Лара — мягкий песок, пологий вход в море, развитая инфраструктура и множество отелей «всё включено».
Клеопатры в Аланье — легендарный пляж с золотистым песком, где, по преданию, купалась сама египетская царица.
Капуташ — укромный уголок среди скал с бирюзовой водой, куда ведёт крутая лестница.
Патара — протяжённый пляж с песком и дюнами, где обитают морские черепахи.
Белек — курорт для любителей уюта и высокого сервиса с приватными пляжами у отелей.
|Плюсы
|Минусы
|Уникальные пляжи на любой вкус
|Переполненность в высокий сезон
|Развитая инфраструктура (кафе, отели, развлечения)
|Высокие цены в популярных районах
|Чистая вода и ухоженные берега
|Случайные перебои в сервисе (как с освещением)
|Широкий выбор развлечений (спорт, экскурсии)
|Жара летом может мешать отдыху
|Пляж
|Покрытие
|Особенности
|Для кого лучше
|Коньяалты
|Галька
|Длинная набережная, спорт и кафе
|Молодёжь, активные туристы
|Лара
|Песок
|Пологий вход, отели «всё включено»
|Семьи с детьми
|Клеопатры
|Песок
|Историческая легенда, оживлённость
|Любители истории и атмосферы
|Капуташ
|Песок
|Ущелье и скалы, уединение
|Романтические пары
|Патара
|Песок
|Дюны, черепахи, спокойствие
|Экотуристы, одиночки
|Белек
|Песок
|Приватные зоны отелей
|Те, кто ценит комфорт и тишину
При выборе пляжа уточняйте тип покрытия (песок или галька). Для детей комфортнее песчаный вход.
Проверяйте инфраструктуру — наличие шезлонгов, душа, кафе.
Уточняйте, предоставляет ли отель бесплатные услуги на пляже.
Планируйте вечерние прогулки в освещённых районах. Временно избегайте тёмных участков.
Используйте мобильные фонарики для безопасности, если освещение временно отсутствует.
Миф: все пляжи Антальи песчаные.
Правда: Коньяалты полностью покрыт галькой.
Миф: в Анталье можно спокойно гулять везде ночью.
Правда: как и в любом курортном городе, есть районы, где стоит соблюдать осторожность.
Миф: дорогие отели всегда гарантируют лучший пляж.
Правда: даже у скромных гостиниц бывают ухоженные и удобные пляжные зоны.
Как выбрать пляж для отдыха с детьми
Лучше подойдут песчаные пляжи Лара или Белек с пологим входом и развитой инфраструктурой.
Сколько стоит аренда шезлонга
В среднем от 2 до 5 евро за день, но во многих отелях эта услуга включена в стоимость проживания.
Что лучше — Коньяалты или Лара
Если важна атмосфера города и активный отдых — Коньяалты. Для семейного и спокойного отдыха — Лара.
Пляж Клеопатры связан с легендой о египетской царице.
Патара известен как одно из древних поселений Ликии и родина святого Николая.
Белек стал активно развиваться как курорт только в 1990-х и быстро получил статус элитного.
Ошибка: бронировать отель без уточнения пляжной зоны.
Последствие: придётся платить дополнительно за услуги.
Альтернатива: выбирать гостиницы с собственным оборудованным пляжем.
Ошибка: игнорировать вечернюю безопасность.
Последствие: риск неприятных ситуаций.
Альтернатива: выбирать освещённые маршруты, пользоваться такси.
…проблему с освещением решат в ближайшее время? Тогда Коньяалты вновь вернёт себе статус главной вечерней прогулочной зоны Антальи, а туристы смогут наслаждаться отдыхом в привычной атмосфере.
Вода у пляжа Капуташ признана одной из самых бирюзовых в Турции.
Пляж Патара длиной 18 километров считается самым протяжённым в стране.
В Белеке работают одни из лучших гольф-клубов Турции.
