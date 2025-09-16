Пара из Бийска бросила вызов расстоянию: вот что их ждало на Байкале

О поездке к самому глубокому озеру на планете Байкалу рассказали Илья Пятков, работающий оператором на Бийском телевидении, и его девушка Даяна Шляева, специалист по наращиванию ресниц.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AJezioro_Bajkał_2.jpg by W0zny Озеро Байкал

Получилось спонтанно

Несмотря на молодость, Илья и Даяна полны энергии и планов. У них много хобби помимо работы, но поездки за пределы Алтайского края случались нечасто.

Обычно люди тщательно планируют путешествия, особенно на дальние расстояния: заранее бронируют отели, изучают интересные места. Но Илья и Даяна решили спонтанно отправиться за 2500 километров от Бийска, взяв с собой лишь самое необходимое: в багажнике были вещи, а в кошельке всего 10 тысяч рублей.

Дорога с вызовами

Каждый день они проезжали 600-800 километров. Путешествие выдалось непростым, ведь основной поток транспорта составляли большегрузные фуры. На дорогах часто возникали пробки из-за проезжающих поездов. Первую остановку Илья и Даяна сделали в Кемерово, у родственников, которые, накормив и приютив их на ночь, дали им в дорогу мангал и палатку.

Байкальские пейзажи

По мере приближения к Байкалу окружающая среда менялась: воздух становился влажным, а равнины сменялись горами, покрытыми лесом. Дорога круто уходила вверх, к облакам. Ребята подъехали к Байкалу со стороны, противоположной туристической зоне, где царила тишина и покой, и почти не было отдыхающих. Увидев озеро, они первым делом поздоровались с ним: "Здравствуй, дедушка Байкал!", а затем умылись.

Тёплые и чистейшие воды Байкала

Как сообщает издание "Бийский рабочий", вода оказалась не такой уж и холодной. По словам Даяны и Ильи, температура воды в озере сравнима с температурой воды в реке Бия. В Байкале можно купаться, как это делают местные жители и приезжие. Более того, эту воду можно пить. На вкус она напоминает воду, продающуюся в магазинах под маркой "Байкал".