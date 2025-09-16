Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Папирус Ипувера подтверждает библейские события? Десять египетских бедствий не вымысел
Советский байк-призрак: тысячи были распроданы, но он сохранился нетронутым с 1979-го и стал реликвией
Правила любви от Стаса Пьехи: сколько лет нужно выждать, прежде чем подарить девушке квартиру
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Мухи боятся этого как огня! Насыпьте немного на подоконник, и они никогда не залетят в ваш дом
Хотели спорткар — а вышла телега: топ-4 тюнинговые ловушки, превращающие авто в хлам
Прививки применяли ещё античные садоводы, и этот садовый секрет живёт тысячелетиями
Зубы рушит не сахар: настоящая угроза скрывается в привычках, а не в продуктах
Сытно, но не полезно: как любимый бутерброд маскируется под здоровую еду и вредит вашей фигуре

Пара из Бийска бросила вызов расстоянию: вот что их ждало на Байкале

2:11
Туризм

О поездке к самому глубокому озеру на планете Байкалу рассказали Илья Пятков, работающий оператором на Бийском телевидении, и его девушка Даяна Шляева, специалист по наращиванию ресниц.

Озеро Байкал
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AJezioro_Bajkał_2.jpg by W0zny
Озеро Байкал

Получилось спонтанно

Несмотря на молодость, Илья и Даяна полны энергии и планов. У них много хобби помимо работы, но поездки за пределы Алтайского края случались нечасто.

Обычно люди тщательно планируют путешествия, особенно на дальние расстояния: заранее бронируют отели, изучают интересные места. Но Илья и Даяна решили спонтанно отправиться за 2500 километров от Бийска, взяв с собой лишь самое необходимое: в багажнике были вещи, а в кошельке всего 10 тысяч рублей.

Дорога с вызовами

Каждый день они проезжали 600-800 километров. Путешествие выдалось непростым, ведь основной поток транспорта составляли большегрузные фуры. На дорогах часто возникали пробки из-за проезжающих поездов. Первую остановку Илья и Даяна сделали в Кемерово, у родственников, которые, накормив и приютив их на ночь, дали им в дорогу мангал и палатку.

Байкальские пейзажи

По мере приближения к Байкалу окружающая среда менялась: воздух становился влажным, а равнины сменялись горами, покрытыми лесом. Дорога круто уходила вверх, к облакам. Ребята подъехали к Байкалу со стороны, противоположной туристической зоне, где царила тишина и покой, и почти не было отдыхающих. Увидев озеро, они первым делом поздоровались с ним: "Здравствуй, дедушка Байкал!", а затем умылись.

Тёплые и чистейшие воды Байкала

Как сообщает издание "Бийский рабочий", вода оказалась не такой уж и холодной. По словам Даяны и Ильи, температура воды в озере сравнима с температурой воды в реке Бия. В Байкале можно купаться, как это делают местные жители и приезжие. Более того, эту воду можно пить. На вкус она напоминает воду, продающуюся в магазинах под маркой "Байкал".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Уральская аномалия? Три озера в Челябинской области окрасились в странные цвета
Наука и техника
Уральская аномалия? Три озера в Челябинской области окрасились в странные цвета
Старые моторы проходили 500 тысяч, а новые сдаются на 150 — что пошло не так
Авто
Старые моторы проходили 500 тысяч, а новые сдаются на 150 — что пошло не так
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Домашние животные
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Популярное
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд

Почему одни животные могут давать гибридное потомство, а другие — никогда? Объясняем, как эволюция создаёт барьеры и сохраняет биоразнообразие.

Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Уральская аномалия? Три озера в Челябинской области окрасились в странные цвета
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Собчак запела Буланову, и тут появился Виторган: его комментарий заставляет краснеть или хохотать
Собчак запела Буланову, и тут появился Виторган: его комментарий заставляет краснеть или хохотать
Последние материалы
Папирус Ипувера подтверждает библейские события? Десять египетских бедствий не вымысел
Советский байк-призрак: тысячи были распроданы, но он сохранился нетронутым с 1979-го и стал реликвией
Правила любви от Стаса Пьехи: сколько лет нужно выждать, прежде чем подарить девушке квартиру
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Мухи боятся этого как огня! Насыпьте немного на подоконник, и они никогда не залетят в ваш дом
Хотели спорткар — а вышла телега: топ-4 тюнинговые ловушки, превращающие авто в хлам
Прививки применяли ещё античные садоводы, и этот садовый секрет живёт тысячелетиями
Зубы рушит не сахар: настоящая угроза скрывается в привычках, а не в продуктах
Сытно, но не полезно: как любимый бутерброд маскируется под здоровую еду и вредит вашей фигуре
Что делать, если тени исчезают с век через пару часов: разбор самых эффективных решений
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.