Путешествуйте с умом: как избежать самых распространённых ошибок

1:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

Подготовка к отпуску требует заблаговременного подхода.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ девушка с картой

Дмитрий Мир, возглавляющий Travel-агентство Mir, поделился с NewsInfo секретами успешного планирования, позволяющего избежать досадных ошибок.

Заблаговременный поиск

По словам эксперта, трудности чаще всего возникают уже на стадии резервирования. Заблаговременное планирование — гарантия более выгодных цен. Миф о "горящих турах" не имеет ничего общего с реальностью. Раннее бронирование открывает доступ ко всем возможным опциям. Бронирование в последний момент, напротив, приводит к пиковым ценам и ограниченному выбору, как подчёркивает специалист.

Распространённая ошибка

Стремление к самой низкой цене — еще одна распространённая ошибка, которую совершают туристы, как отмечает Дмитрий Мир.

"Ищут, где дешевле. А это полный бред, потому что, условно, у всех одни цены. Их легко могут поймать всякие мошенники непонятные. Они приходят в какие-то агентства, не понимают, насколько эти агентства аккредитованы, не аккредитованы, это реальные агентства или мошенники. Всегда можно проверить на сайте этого оператора, например. В отель написать, еще что-то", — советует эксперт, делясь способом защиты от обмана.

Новые направления

Игнорирование новых, перспективных и зачастую более выгодных направлений — упущение при подготовке к путешествию, считает эксперт по туризму.