Путешествуйте с умом: как избежать самых распространённых ошибок

Подготовка к отпуску требует заблаговременного подхода.
Дмитрий Мир, возглавляющий Travel-агентство Mir, поделился с NewsInfo секретами успешного планирования, позволяющего избежать досадных ошибок.
По словам эксперта, трудности чаще всего возникают уже на стадии резервирования. Заблаговременное планирование — гарантия более выгодных цен. Миф о "горящих турах" не имеет ничего общего с реальностью. Раннее бронирование открывает доступ ко всем возможным опциям. Бронирование в последний момент, напротив, приводит к пиковым ценам и ограниченному выбору, как подчёркивает специалист.
Стремление к самой низкой цене — еще одна распространённая ошибка, которую совершают туристы, как отмечает Дмитрий Мир.
"Ищут, где дешевле. А это полный бред, потому что, условно, у всех одни цены. Их легко могут поймать всякие мошенники непонятные. Они приходят в какие-то агентства, не понимают, насколько эти агентства аккредитованы, не аккредитованы, это реальные агентства или мошенники. Всегда можно проверить на сайте этого оператора, например. В отель написать, еще что-то", — советует эксперт, делясь способом защиты от обмана.
Игнорирование новых, перспективных и зачастую более выгодных направлений — упущение при подготовке к путешествию, считает эксперт по туризму.
