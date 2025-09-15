8 миллионов рублей за красоту: как фонтаны Нижнего Тагила консервируются к осени

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Жители Нижнего Тагила смогут любоваться струями фонтанов ещё несколько недель, но сезон их работы постепенно подходит к концу. В этом году городские водные украшения начали радовать тагильчан и гостей города с 1 мая, а завершат свою работу 30 сентября. После этого подрядные организации займутся консервацией объектов на зиму, чтобы следующей весной они снова заработали без сбоев и повреждений.

фонтан
Фото: commons.wikimedia.org by Шухрат Саъдиев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
фонтан

Когда закроют фонтаны

Точная дата остановки фонтанов обозначена в муниципальном контракте — 30 сентября. С этого дня специалисты приступят к подготовке оборудования к зиме. Консервация предполагает полное отключение систем, слив воды и проведение профилактических работ. Благодаря этим мерам конструкции смогут без проблем пережить морозы и вновь заработать с наступлением тепла.

При этом представители городской администрации уточняют: окончание сезона может наступить чуть раньше — в случае резкого похолодания или неблагоприятных погодных условий. Временные отключения в сентябре возможны, но пока таких планов нет, и фонтаны продолжают работать в обычном режиме.

Сколько стоит содержание фонтанов

Как сообщает tagilcity.ru на поддержание работы фонтанов в Нижнем Тагиле в 2025 году было выделено свыше восьми миллионов рублей. Эти средства пошли на регулярное обслуживание оборудования, замену деталей и текущий ремонт. Работа подрядчиков включает как ежедневный контроль за состоянием систем, так и крупные технические проверки.

Вложения в водные объекты, по словам специалистов, оправданы. Фонтаны остаются одним из самых привлекательных элементов городского пространства, формируют особую атмосферу и становятся центром притяжения для прогулок.

Почему важно консервировать оборудование

Зимняя консервация фонтанов — обязательная процедура для городов с суровым климатом. Если оборудование оставить работать или не подготовить должным образом, в морозы могут повредиться насосы, трубы и облицовка чаш. Восстановление после таких поломок обошлось бы значительно дороже, чем плановое обслуживание.

Именно поэтому с наступлением октября подрядные организации переходят от ежедневной эксплуатации к работам по защите конструкций. Они освобождают системы от воды, промывают резервуары, а также проверяют все элементы на износ.

Что думают жители

Фонтаны стали для горожан привычной частью городской среды. Многие отмечают, что именно летом вблизи фонтанов формируются популярные прогулочные маршруты. Родители приводят сюда детей, молодёжь собирается для встреч, а туристы делают памятные фотографии.

Особенно любимыми у тагильчан считаются фонтаны в центре города, возле культурных и торговых объектов. Вечерняя подсветка делает их ещё более зрелищными и заметными. Поэтому для многих жителей окончание сезона воспринимается с лёгкой грустью.

Перспективы на следующий год

Городская администрация подчеркивает, что весной фонтаны вновь начнут работу, как только позволят погодные условия. Запуск обычно приурочивают к праздникам начала мая. К этому времени подрядчики завершат все подготовительные мероприятия, и объекты будут полностью готовы к летнему сезону.

Таким образом, фонтанный сезон в Нижнем Тагиле завершается по графику, установленному контрактом. Но у горожан ещё есть время, чтобы насладиться водными композициями, особенно в солнечные сентябрьские дни.

Уточнения

Ни́жний Таги́л — город областного значения в Свердловской области России, второй по численности населения город в области после Екатеринбурга. Административный центр Горнозаводского управленческого округа. Крупный промышленный центр Урала.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
