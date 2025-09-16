Символ альпинизма теперь пугает? Канатные дороги к Эльбрусу закрыты после трагедии

Объявленное закрытие канатных дорог на Эльбрусе стало вынужденной мерой, связанной с трагической аварией, произошедшей в середине сентября. В результате инцидента с обрывом троса на кресельной дороге между станцией "Мир" и приютом "Бочки" погибли три человека, ещё несколько — пострадали.
Следственные органы возбудили уголовное дело, а под стражу взяли директора и главного инженера компании, обслуживавшей подъёмники. Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Сейчас ситуация в Приэльбрусье следующая: все канатные дороги, ведущие к вершине Эльбруса, временно закрыты, информирует "Российская газета". Помимо аварийного кресельного подъёмника закрыта и старая маятниковая дорога, а современная гондольная трасса проходит плановое техническое обслуживание до 24 сентября. Это означает, что до конца месяца туристы, альпинисты и спасатели не смогут воспользоваться привычными маршрутами подъёма.
Министерство курортов и туризма КБР настоятельно просит гостей региона воздержаться от самостоятельных выходов на гору. Ведомство подчёркивает, что остальные туристические объекты Приэльбрусья продолжают работать в обычном режиме.
Почему одни животные могут давать гибридное потомство, а другие — никогда? Объясняем, как эволюция создаёт барьеры и сохраняет биоразнообразие.