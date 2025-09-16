Символ альпинизма теперь пугает? Канатные дороги к Эльбрусу закрыты после трагедии

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм
Туризм

Объявленное закрытие канатных дорог на Эльбрусе стало вынужденной мерой, связанной с трагической аварией, произошедшей в середине сентября. В результате инцидента с обрывом троса на кресельной дороге между станцией "Мир" и приютом "Бочки" погибли три человека, ещё несколько — пострадали.

Вид с горы Эльбрус
Фото: commons.wikimedia.org by Yuk Shek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Вид с горы Эльбрус

Расследование и задержания

Следственные органы возбудили уголовное дело, а под стражу взяли директора и главного инженера компании, обслуживавшей подъёмники. Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Остановка канатных дорог

Сейчас ситуация в Приэльбрусье следующая: все канатные дороги, ведущие к вершине Эльбруса, временно закрыты, информирует "Российская газета". Помимо аварийного кресельного подъёмника закрыта и старая маятниковая дорога, а современная гондольная трасса проходит плановое техническое обслуживание до 24 сентября. Это означает, что до конца месяца туристы, альпинисты и спасатели не смогут воспользоваться привычными маршрутами подъёма.

Предупреждение для туристов

Министерство курортов и туризма КБР настоятельно просит гостей региона воздержаться от самостоятельных выходов на гору. Ведомство подчёркивает, что остальные туристические объекты Приэльбрусья продолжают работать в обычном режиме.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
