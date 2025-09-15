Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
11-летняя Алиса и новорождённая Эмма: мать Тимати опубликовала трогательное фото, но оно вызвало гнев
Из прозрачного в молочный: как опознать и избежать смертельно опасного дизеля
Борьба с гипертонией: почему самые эффективные методы остаются в тени
Лаконичный и стильный дом: как два цвета меняют атмосферу квартиры
Израиль загоняют в экономический бункер? Нетаньяху готовит страну к жизни без импорта и экспорта
Взорвите свои мышцы с умом: секретные стратегии для тех, кто хочет большего, делая меньше
Пока питомец не высох, он в опасности: главный этап купания, которым все пренебрегают
Маленькая прихоть изменила гастрономию: карпаччо шагнуло из Венеции в мир ресторанов
Трансформация Кайли Дженнер: хирург раскрыла все карты — какие операции изменили звезду до неузнаваемости

Не только Париж и Рим: 10 скрытых гастрономических жемчужин Европы

4:12
Туризм

Путешествие по Европе всегда связано с едой. Круассан с маслом в Париже, тарелка качо э пепе в Риме или закуски в барселонской таверне — всё это мы знаем и любим. Но что, если самые яркие гастрономические впечатления ждут не в очевидных местах?

Краков, Польша
Фото: commons.wikimedia.org by Maatex, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Краков, Польша

Есть города, где кухня неожиданна, а блюда — малоизвестны, но поражают вкусом. Эти направления пока остаются в тени больших гастрономических центров, и именно поэтому они достойны особого внимания.

10 городов, где еда удивит сильнее достопримечательностей

1. Скопье, Северная Македония — вкус Балкан в каждой тарелке

Незаметная на карте, Северная Македония может удивить не меньше Франции или Италии. Столица Скопье предлагает традиционные блюда, которые легко полюбить: фасолевое рагу "тавче гравче", пирог "пастрмайлия" и сарма из квашеной капусты. А ещё - легендарный айвар, паста из перца, которую невозможно забыть.

2. Тбилиси, Грузия — хинкали и древнее вино

Грузия — родина виноделия, где вино делают уже 8 тысяч лет. Но не вином единым: огромные пельмени-хинкали, сырный хачапури и мясные шашлычки мцвади делают гастрономический облик Тбилиси ярким и сытным.

3. Тирана, Албания — простая еда с характером

Албания долго оставалась закрытой страной, но сегодня Тирана радует свежими продуктами и яркими вкусами: жареная баранина, фаршированные перцы, овощи на гриле. Атмосферные рестораны и уличные бары добавляют городу шарм и энергию.

4. Эдинбург, Шотландия — новая жизнь британской кухни

Фасоль на тосте и унылые стереотипы остались в прошлом. Сегодня Эдинбург — столица современной британской кухни: свежайшая рыба в Fishmarket, блюда высокой кухни в Heron и настоящий шотландский хаггис в Edinburgh Larder.

5. Стамбул, Турция — перекрёсток вкусов

Стамбул известен миллионам туристов, но его кухня часто недооценена. Лахмаджун, пиде, симит и менемен — это еда, которая становится частью ежедневной жизни города. А сэндвич с жареной рыбой "балык экмек" на закате у Босфора — настоящий ритуал.

6. Любляна, Словения — столица фермерских продуктов

Небольшая, зелёная и уютная Любляна гордится свежими ингредиентами и творческим подходом к кулинарии. Здесь можно попробовать краинскую колбасу, штрукли и блюда в стиле "новой словенской кухни", которые удивят даже гурманов.

7. Гент, Бельгия — вегетарианская столица Европы

Гент часто обходит стороной туристический поток, но именно здесь картофель фри превращается в искусство, а традиционные блюда соседствуют с мощной вегетарианской культурой. Даже мясоеды останутся довольны.

8. Порту, Португалия — еда с душой

Франсезинья, сэндвич с мясом и сыром в томатно-пивном соусе, — гордость Порту. А местное рагу из рубца давно стало визитной карточкой города. И, конечно, портвейн: без него знакомство с Порту невозможно.

9. Краков, Польша — рай для любителей уличной еды

Вареники, запеканка на багете, обварзанек — огромный хлеб-кольцо. Краковская кухня проста, но невероятно вкусна. А зимой согреться поможет бигос — охотничье рагу с мясом и колбасой.

10. Таллин, Эстония — северная кухня с изюминкой

Традиционные блюда Эстонии обретают новый облик: кровяные колбаски, чёрный хлеб и ферментированные овощи подаются в ресторанах высокой кухни. Местные шефы вдохновляются Скандинавией и создают блюда, которые делают Таллин гастрономической находкой.

Уточнения

Гастроно́мия (фр. gastronomie, от др.-греч. γαστήρ - "желудок" и νομός - "закон, обычай") — наука, изучающая связь между культурой и пищей. Часто ошибочно относится к кулинарии, однако последняя — только небольшая часть дисциплины. Слово "гастрономия" появилось в художественной литературе в первой трети XIX века, образовано двумя греческими корнями и дословно переводится как "закон желудка".

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Старые моторы проходили 500 тысяч, а новые сдаются на 150 — что пошло не так
Авто
Старые моторы проходили 500 тысяч, а новые сдаются на 150 — что пошло не так
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Еда и рецепты
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Нажал один раз — и забыл про штрафы: скрытая возможность руля, о которой мало кто знает
Авто
Нажал один раз — и забыл про штрафы: скрытая возможность руля, о которой мало кто знает
Популярное
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны

Животное с клювом утки и хвостом бобра скрывает тайну, которая может изменить наше понимание эволюции и медицины.

Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Старые моторы проходили 500 тысяч, а новые сдаются на 150 — что пошло не так
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Последние материалы
Из прозрачного в молочный: как опознать и избежать смертельно опасного дизеля
Борьба с гипертонией: почему самые эффективные методы остаются в тени
Лаконичный и стильный дом: как два цвета меняют атмосферу квартиры
Израиль загоняют в экономический бункер? Нетаньяху готовит страну к жизни без импорта и экспорта
Не только Париж и Рим: 10 скрытых гастрономических жемчужин Европы
Взорвите свои мышцы с умом: секретные стратегии для тех, кто хочет большего, делая меньше
Пока питомец не высох, он в опасности: главный этап купания, которым все пренебрегают
США демонстративно ставят под сомнение единство НАТО на учениях Запад-2025
Маленькая прихоть изменила гастрономию: карпаччо шагнуло из Венеции в мир ресторанов
Трансформация Кайли Дженнер: хирург раскрыла все карты — какие операции изменили звезду до неузнаваемости
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.