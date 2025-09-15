Не только Париж и Рим: 10 скрытых гастрономических жемчужин Европы

Путешествие по Европе всегда связано с едой. Круассан с маслом в Париже, тарелка качо э пепе в Риме или закуски в барселонской таверне — всё это мы знаем и любим. Но что, если самые яркие гастрономические впечатления ждут не в очевидных местах?

Фото: commons.wikimedia.org by Maatex, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Краков, Польша

Есть города, где кухня неожиданна, а блюда — малоизвестны, но поражают вкусом. Эти направления пока остаются в тени больших гастрономических центров, и именно поэтому они достойны особого внимания.

10 городов, где еда удивит сильнее достопримечательностей

1. Скопье, Северная Македония — вкус Балкан в каждой тарелке

Незаметная на карте, Северная Македония может удивить не меньше Франции или Италии. Столица Скопье предлагает традиционные блюда, которые легко полюбить: фасолевое рагу "тавче гравче", пирог "пастрмайлия" и сарма из квашеной капусты. А ещё - легендарный айвар, паста из перца, которую невозможно забыть.

2. Тбилиси, Грузия — хинкали и древнее вино

Грузия — родина виноделия, где вино делают уже 8 тысяч лет. Но не вином единым: огромные пельмени-хинкали, сырный хачапури и мясные шашлычки мцвади делают гастрономический облик Тбилиси ярким и сытным.

3. Тирана, Албания — простая еда с характером

Албания долго оставалась закрытой страной, но сегодня Тирана радует свежими продуктами и яркими вкусами: жареная баранина, фаршированные перцы, овощи на гриле. Атмосферные рестораны и уличные бары добавляют городу шарм и энергию.

4. Эдинбург, Шотландия — новая жизнь британской кухни

Фасоль на тосте и унылые стереотипы остались в прошлом. Сегодня Эдинбург — столица современной британской кухни: свежайшая рыба в Fishmarket, блюда высокой кухни в Heron и настоящий шотландский хаггис в Edinburgh Larder.

5. Стамбул, Турция — перекрёсток вкусов

Стамбул известен миллионам туристов, но его кухня часто недооценена. Лахмаджун, пиде, симит и менемен — это еда, которая становится частью ежедневной жизни города. А сэндвич с жареной рыбой "балык экмек" на закате у Босфора — настоящий ритуал.

6. Любляна, Словения — столица фермерских продуктов

Небольшая, зелёная и уютная Любляна гордится свежими ингредиентами и творческим подходом к кулинарии. Здесь можно попробовать краинскую колбасу, штрукли и блюда в стиле "новой словенской кухни", которые удивят даже гурманов.

7. Гент, Бельгия — вегетарианская столица Европы

Гент часто обходит стороной туристический поток, но именно здесь картофель фри превращается в искусство, а традиционные блюда соседствуют с мощной вегетарианской культурой. Даже мясоеды останутся довольны.

8. Порту, Португалия — еда с душой

Франсезинья, сэндвич с мясом и сыром в томатно-пивном соусе, — гордость Порту. А местное рагу из рубца давно стало визитной карточкой города. И, конечно, портвейн: без него знакомство с Порту невозможно.

9. Краков, Польша — рай для любителей уличной еды

Вареники, запеканка на багете, обварзанек — огромный хлеб-кольцо. Краковская кухня проста, но невероятно вкусна. А зимой согреться поможет бигос — охотничье рагу с мясом и колбасой.

10. Таллин, Эстония — северная кухня с изюминкой

Традиционные блюда Эстонии обретают новый облик: кровяные колбаски, чёрный хлеб и ферментированные овощи подаются в ресторанах высокой кухни. Местные шефы вдохновляются Скандинавией и создают блюда, которые делают Таллин гастрономической находкой.

