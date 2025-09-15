Замки, где оживает история: почему туристы со всего мира выбирают именно их

Замки — это не только памятники истории, но и настоящие туристические магниты. Каждый год миллионы путешественников приезжают в разные страны, чтобы увидеть величественные крепости, пройтись по их залам и башням, почувствовать атмосферу средневековья. Они сохранили не только стены и оборонительные сооружения, но и дух эпохи.

Фото: commons.wikimedia.org by Knowledge Seeker, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Форт Мехрангарх, Индия

Хоэнзальцбург, Австрия — 54 523 м²

Замок Хоэнзальцбург возвышается на горе Фестунг в Зальцбурге. Первые стены появились в 1077 году по приказу архиепископа Гебхарда. К XVI веку крепость приобрела нынешний вид, а в ней даже появился один из первых в мире фуникулёров для хозяйственных нужд. За всю историю осаждали замок всего один раз — в 1525 году, и он выдержал натиск. Сейчас это популярная туристическая достопримечательность: сюда можно подняться пешком или на фуникулёре.

Виндзорский замок, Англия — 54 835 м²

Построенный по приказу Вильгельма Завоевателя в 1066 году, Виндзор стал символом британской монархии. Сегодня это не только резиденция королевской семьи, но и один из самых посещаемых дворцовых комплексов. Интересный факт: фамилия Виндзор появилась именно в честь замка — до Первой мировой войны династия носила немецкую фамилию Саксен-Кобург-Гота.

Пражский Град, Чехия — 66 761 м²

Первые укрепления здесь появились ещё в IX веке, а каменные стены воздвигли к XI веку. С XVII века крепость постепенно превращалась в архитектурный ансамбль, который мы видим сегодня. Когда-то здесь находилась резиденция чешских королей, а сейчас располагается канцелярия президента Чехии. После 1989 года Пражский Град был открыт для туристов, и его парки вернули былое великолепие.

Форт Мехрангарх, Индия — 81 227 м²

Главная крепость Джодхпура в Раджастхане была заложена в XV веке правителем Рао Джодхи. Толщина её стен достигает 20 метров, а высота — 36 метров. С вершины форта открывается вид на пустыню Тар. Сейчас он принадлежит махарадже Джодхпура, но используется как музей, куда ежегодно приезжают тысячи туристов.

Интересные факты

Самый старый замок Европы, сохранившийся до наших дней, — Виндзор, ему почти тысяча лет. Пражский Град считается официально крупнейшим обитаемым замком мира. Хоэнзальцбург — один из немногих замков, который за всю историю не был разрушен и практически полностью сохранил оригинальные стены.

Для путешественников

Если вы собираетесь посетить эти замки, выделите на поездку достаточно времени: в каждом можно провести целый день. Планируйте утренние экскурсии, чтобы избежать больших потоков туристов. Не забудьте удобную обувь — придётся много ходить по каменным лестницам и мощёным дворам. А чтобы прочувствовать атмосферу прошлого, лучше всего воспользоваться услугами экскурсовода: так прогулка превратится в захватывающее путешествие во времени.