Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мягкая посадка или экономический провал? Путин задал роковой вопрос финансистам
1,5 миллиарда рублей за слова о Дудаеве: Пугачёву ждёт суд
Время перезагрузки для вашего сада: используйте новолуние, чтобы обновить и укрепить растения
Спина кручком? Откройте для себя простой способ исправить осанку без усилий
Миллионы на ремонт, а толку ноль: квартира без этого финального штриха превращается в безликий короб
Космос заложил бомбу замедленного действия: взрывы чёрных дыр могут скоро озарить небосвод
Селена Гомес разрыдалась из-за мультфильма: вот что её так задело
Инопланетные туфельки на подоконнике: почему полив по привычке губит экзотический куст
Негатив уходит во сне: зачем кошки ложатся именно к стопам хозяина

Замки, где оживает история: почему туристы со всего мира выбирают именно их

Туризм

Замки — это не только памятники истории, но и настоящие туристические магниты. Каждый год миллионы путешественников приезжают в разные страны, чтобы увидеть величественные крепости, пройтись по их залам и башням, почувствовать атмосферу средневековья. Они сохранили не только стены и оборонительные сооружения, но и дух эпохи.

Форт Мехрангарх, Индия
Фото: commons.wikimedia.org by Knowledge Seeker, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Форт Мехрангарх, Индия

Хоэнзальцбург, Австрия — 54 523 м²

Замок Хоэнзальцбург возвышается на горе Фестунг в Зальцбурге. Первые стены появились в 1077 году по приказу архиепископа Гебхарда. К XVI веку крепость приобрела нынешний вид, а в ней даже появился один из первых в мире фуникулёров для хозяйственных нужд. За всю историю осаждали замок всего один раз — в 1525 году, и он выдержал натиск. Сейчас это популярная туристическая достопримечательность: сюда можно подняться пешком или на фуникулёре.

Виндзорский замок, Англия — 54 835 м²

Построенный по приказу Вильгельма Завоевателя в 1066 году, Виндзор стал символом британской монархии. Сегодня это не только резиденция королевской семьи, но и один из самых посещаемых дворцовых комплексов. Интересный факт: фамилия Виндзор появилась именно в честь замка — до Первой мировой войны династия носила немецкую фамилию Саксен-Кобург-Гота.

Пражский Град, Чехия — 66 761 м²

Первые укрепления здесь появились ещё в IX веке, а каменные стены воздвигли к XI веку. С XVII века крепость постепенно превращалась в архитектурный ансамбль, который мы видим сегодня. Когда-то здесь находилась резиденция чешских королей, а сейчас располагается канцелярия президента Чехии. После 1989 года Пражский Град был открыт для туристов, и его парки вернули былое великолепие.

Форт Мехрангарх, Индия — 81 227 м²

Главная крепость Джодхпура в Раджастхане была заложена в XV веке правителем Рао Джодхи. Толщина её стен достигает 20 метров, а высота — 36 метров. С вершины форта открывается вид на пустыню Тар. Сейчас он принадлежит махарадже Джодхпура, но используется как музей, куда ежегодно приезжают тысячи туристов.

Интересные факты

  1. Самый старый замок Европы, сохранившийся до наших дней, — Виндзор, ему почти тысяча лет.

  2. Пражский Град считается официально крупнейшим обитаемым замком мира.

  3. Хоэнзальцбург — один из немногих замков, который за всю историю не был разрушен и практически полностью сохранил оригинальные стены.

Для путешественников

Если вы собираетесь посетить эти замки, выделите на поездку достаточно времени: в каждом можно провести целый день. Планируйте утренние экскурсии, чтобы избежать больших потоков туристов. Не забудьте удобную обувь — придётся много ходить по каменным лестницам и мощёным дворам. А чтобы прочувствовать атмосферу прошлого, лучше всего воспользоваться услугами экскурсовода: так прогулка превратится в захватывающее путешествие во времени.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Домашние животные
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Еда и рецепты
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Популярное
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны

Животное с клювом утки и хвостом бобра скрывает тайну, которая может изменить наше понимание эволюции и медицины.

Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Старые моторы проходили 500 тысяч, а новые сдаются на 150 — что пошло не так
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Последние материалы
Космос заложил бомбу замедленного действия: взрывы чёрных дыр могут скоро озарить небосвод
Селена Гомес разрыдалась из-за мультфильма: вот что её так задело
Инопланетные туфельки на подоконнике: почему полив по привычке губит экзотический куст
Негатив уходит во сне: зачем кошки ложатся именно к стопам хозяина
Чтобы он жил спокойно: Анна Седокова объяснила молчание о Тимме после нападения журналистов
Багажник становится причиной спора: как правильно реагировать на требование инспектора
Съедаете свои усилия: этот тип продуктов сводит на нет все ваши тренировки
Овощ с привкусом магии: зеленушка из символа очищения стала звездой здорового меню
Замки, где оживает история: почему туристы со всего мира выбирают именно их
От связи с Япончиком до участия в Битве экстрасенсов: чем шокирует жизнь и судьба Николь Кузнецовой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.