Замки, где оживает история: почему туристы со всего мира выбирают именно их

Замки — это не только памятники истории, но и настоящие туристические магниты. Каждый год миллионы путешественников приезжают в разные страны, чтобы увидеть величественные крепости, пройтись по их залам и башням, почувствовать атмосферу средневековья. Они сохранили не только стены и оборонительные сооружения, но и дух эпохи.
Замок Хоэнзальцбург возвышается на горе Фестунг в Зальцбурге. Первые стены появились в 1077 году по приказу архиепископа Гебхарда. К XVI веку крепость приобрела нынешний вид, а в ней даже появился один из первых в мире фуникулёров для хозяйственных нужд. За всю историю осаждали замок всего один раз — в 1525 году, и он выдержал натиск. Сейчас это популярная туристическая достопримечательность: сюда можно подняться пешком или на фуникулёре.
Построенный по приказу Вильгельма Завоевателя в 1066 году, Виндзор стал символом британской монархии. Сегодня это не только резиденция королевской семьи, но и один из самых посещаемых дворцовых комплексов. Интересный факт: фамилия Виндзор появилась именно в честь замка — до Первой мировой войны династия носила немецкую фамилию Саксен-Кобург-Гота.
Первые укрепления здесь появились ещё в IX веке, а каменные стены воздвигли к XI веку. С XVII века крепость постепенно превращалась в архитектурный ансамбль, который мы видим сегодня. Когда-то здесь находилась резиденция чешских королей, а сейчас располагается канцелярия президента Чехии. После 1989 года Пражский Град был открыт для туристов, и его парки вернули былое великолепие.
Главная крепость Джодхпура в Раджастхане была заложена в XV веке правителем Рао Джодхи. Толщина её стен достигает 20 метров, а высота — 36 метров. С вершины форта открывается вид на пустыню Тар. Сейчас он принадлежит махарадже Джодхпура, но используется как музей, куда ежегодно приезжают тысячи туристов.
Самый старый замок Европы, сохранившийся до наших дней, — Виндзор, ему почти тысяча лет.
Пражский Град считается официально крупнейшим обитаемым замком мира.
Хоэнзальцбург — один из немногих замков, который за всю историю не был разрушен и практически полностью сохранил оригинальные стены.
Если вы собираетесь посетить эти замки, выделите на поездку достаточно времени: в каждом можно провести целый день. Планируйте утренние экскурсии, чтобы избежать больших потоков туристов. Не забудьте удобную обувь — придётся много ходить по каменным лестницам и мощёным дворам. А чтобы прочувствовать атмосферу прошлого, лучше всего воспользоваться услугами экскурсовода: так прогулка превратится в захватывающее путешествие во времени.
