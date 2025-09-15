Безвиз в Китай: как вырос спрос и что стало с ценами на билеты в Поднебесную

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

Поднебесная — теперь один из самых популярных туристических направлений сезона. Этому поспособствовала отмена виз для граждан РФ.

Фото: commons.wikimedia.org by jetsun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ 798 арт у лица в Пекине

По данным туроператоров и агрегаторов, спрос на туры и авиабилеты в Китай вырос на 50-100%. Только за первую декаду сентября продажи через Ozon Travel поднялись более чем на 60% год к году, а бронирования отелей — в два раза.

"Интерес к Китаю усилился: на лето рост составил 10%, на осень-зиму — уже 50%. Сейчас около 80% турпотока приходится на Хайнань", — рассказал PR-директор Fun&Sun Ольга Ланская.

Туристы в основном выбирают пляжный отдых на Хайнань. Однако спрос вырос и на комбо-маршруты: Шанхай — Пекин — Тяньцзинь — Гуанчжоу.

Безвиз также повлиял на рост цен на авиабилеты у китайских перевозчиков: они выросли на 15-20%. Прямой рейс из Москвы в Пекин сейчас стоит 25-30 тысяч рублей.

Чтобы отправиться в Китай на срок до 30 дней с 15 сентября, нужен только загранпаспорт с запасом действия в полгода.