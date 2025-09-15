Замок, где прошлое цветёт: как Лоутер превратил трагедии в поэзию садов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:26
Туризм

Замок Лоутер - это не просто руины некогда величественного здания, а место, где история переплетается с современным искусством садоводства. На протяжении веков он принадлежал семье Лоутер, графам Лонсдейл, чья расточительность и эксцентричность оставили богатое наследие легенд и преданий. Сегодня полуразрушенный замок окружён садами, которые стали символом его нового рождения.

Замок Лоутер
Фото: commons.wikimedia.org by Simon Ledingham, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Замок Лоутер

История и трагедии замка

Замок Лоутер упоминается с XVI века. Здесь останавливалась Мария Стюарт, пережил он и пожар 1718 года, уничтоживший "Дом королевы Анны". Позже, в конце XVIII века, было возведено новое здание в неоготическом стиле. Однако бурные годы наступили в эпоху "Жёлтого графа" Хью Лоутера, человека, олицетворявшего безмерную расточительность. Он спускал состояние на путешествия с оркестром и слугами, экипажи, дорогих собак и приёмы с монархами Европы. В итоге семейная казна опустела, а замок пришёл в упадок.

В XX веке Лоутер использовался военными как площадка для испытания танков, а после вернулся владельцам в плачевном состоянии. Чтобы сохранить поместье, наследники сняли крышу с замка и оставили его в виде руин. Казалось, история семьи и самого замка подошла к концу.

Возрождение через сады

Нынешний владелец Джим Лоутер пошёл другим путём: средств на восстановление здания не было, зато он решил вернуть к жизни знаменитые сады. Для этого был приглашён ландшафтный дизайнер Дэн Пирсон. Его идея — не просто воссоздать историческую планировку, а придать руинам поэтичность, подчеркнув их красоту с помощью растений.

Сегодня здесь можно увидеть 32 идеально подстриженные клумбы, дубовые скамьи у стен замка и огромные лужайки, где весной расцветают тысячи многолетников. В садах появились гималайские и японские растения, ароматные композиции и даже "Розовый сад", в основе которого не классические розы, а дикий шиповник — символ того, что красота требует заботы.

Символика и новые смыслы

Особое внимание уделено символике. Одно из неизвестных растений, подаренное саду добровольцами, получило имя "Жёлтый граф" — дань памяти предку, который довёл семью до разорения. Сады стали местом, где прошлое и настоящее соединились: каждый куст и цветок напоминают о прожитых столетиях и одновременно дарят надежду на возрождение.

Сады как живое наследие

Сегодня сады замка Лоутер — это романтическое пространство, наполненное ароматами, цветами и историей. Весной здесь цветут тысячи нарциссов, летом благоухает мята и герань, а осенью сады окутаны мягкими красками увядающей природы. Работы по восстановлению продолжаются: Пирсон и его команда создают всё новые зоны, вдохновлённые архивными планами и творчеством художников прошлого.

Таким образом, замок Лоутер, утративший крышу и стены, обрёл новую жизнь в садах, которые стали главной достопримечательностью и символом примирения с прошлым.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
