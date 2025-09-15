Одинаковые упражнения, разные последствия: как пол меняет восприятие боли при тренировках

Боль — неотъемлемая часть спортивной жизни: от мышечного напряжения и микротравм до хронических состояний. Но то, как мы её ощущаем, во многом зависит от пола. Новейшие исследования подтверждают: мужчины и женщины по-разному воспринимают боль, и эти различия имеют серьёзные последствия для спортивной медицины и тренировочного процесса.
Что показывают исследования
Миф о том, что женщины "легче переносят" боль, наука опровергает. По данным экспертов, женщины в среднем более чувствительны к болевым ощущениям. Хронические состояния — мигрени, фибромиалгия, ревматоидный артрит — тоже чаще встречаются именно у них. Статистика показывает: примерно половина хронических болевых синдромов преобладает у женщин, тогда как только пятая часть — у мужчин.
Биологические основы различий
Причины кроются в гормональных, нейронных и иммунных особенностях организма.
-
Гормональный фон. Различия начинают проявляться после полового созревания. Так, до пубертата мигрени встречаются одинаково часто у мальчиков и девочек, а позже у женщин их количество увеличивается более чем вдвое.
-
Строение нервной системы. У женщин и мужчин по-разному работает система естественного обезболивания, в том числе области мозга, отвечающие за обработку сенсорных сигналов.
-
Иммунные и генетические факторы. Сенсорные нейроны и иммунные клетки, участвующие в формировании болевых сигналов, функционируют по-разному, что тоже влияет на восприятие боли.
Практическое значение для спорта
Для спортсменов эти знания имеют прямое прикладное значение. Хронические травмы, такие как тендиниты или артриты, могут протекать иначе у мужчин и женщин. Поэтому лечение должно строиться индивидуально.
Например, препараты, блокирующие белок CGRP, оказались особенно эффективны в терапии мигреней у женщин. Кроме того, современные методы стимуляции мозга и физиотерапии начинают разрабатываться с учётом половых различий.
Не менее важно, что в прошлом исследования боли проводились в основном на самцах животных, из-за чего женские реакции долгое время оставались изученными недостаточно. Сегодня акцент делается на включение женщин в клинические испытания, что повышает качество медицинских решений.
Частые ошибки спортсменов
Многие пытаются "перетерпеть" боль и продолжают тренироваться, рискуя усугубить повреждение. Другая ошибка — бесконтрольный приём обезболивающих, который маскирует симптомы, но не устраняет проблему. Иногда спортсмены игнорируют регулярные осмотры и обращаются к врачу только при серьёзных травмах, что снижает эффективность лечения. Ещё одна распространённая ситуация — следование универсальным схемам восстановления без учёта индивидуальных особенностей и половых различий.
Советы спортсменам
Чтобы эффективнее справляться с болью, особенно хронической, стоит учитывать несколько рекомендаций:
-
ведите дневник симптомов и фиксируйте их влияние на тренировки;
-
открыто обсуждайте уровень боли с врачом, не преуменьшая её;
-
берите на приём к врачу близкого человека для поддержки;
-
не бойтесь менять специалиста, если чувствуете, что ваши жалобы не воспринимаются всерьёз.