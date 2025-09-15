Одинаковые упражнения, разные последствия: как пол меняет восприятие боли при тренировках

Боль — неотъемлемая часть спортивной жизни: от мышечного напряжения и микротравм до хронических состояний. Но то, как мы её ощущаем, во многом зависит от пола. Новейшие исследования подтверждают: мужчины и женщины по-разному воспринимают боль, и эти различия имеют серьёзные последствия для спортивной медицины и тренировочного процесса.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Травма на тренировке

Что показывают исследования

Миф о том, что женщины "легче переносят" боль, наука опровергает. По данным экспертов, женщины в среднем более чувствительны к болевым ощущениям. Хронические состояния — мигрени, фибромиалгия, ревматоидный артрит — тоже чаще встречаются именно у них. Статистика показывает: примерно половина хронических болевых синдромов преобладает у женщин, тогда как только пятая часть — у мужчин.

Биологические основы различий

Причины кроются в гормональных, нейронных и иммунных особенностях организма.

Гормональный фон. Различия начинают проявляться после полового созревания. Так, до пубертата мигрени встречаются одинаково часто у мальчиков и девочек, а позже у женщин их количество увеличивается более чем вдвое.

Строение нервной системы. У женщин и мужчин по-разному работает система естественного обезболивания, в том числе области мозга, отвечающие за обработку сенсорных сигналов.

Иммунные и генетические факторы. Сенсорные нейроны и иммунные клетки, участвующие в формировании болевых сигналов, функционируют по-разному, что тоже влияет на восприятие боли.

Практическое значение для спорта

Для спортсменов эти знания имеют прямое прикладное значение. Хронические травмы, такие как тендиниты или артриты, могут протекать иначе у мужчин и женщин. Поэтому лечение должно строиться индивидуально.

Например, препараты, блокирующие белок CGRP, оказались особенно эффективны в терапии мигреней у женщин. Кроме того, современные методы стимуляции мозга и физиотерапии начинают разрабатываться с учётом половых различий.

Не менее важно, что в прошлом исследования боли проводились в основном на самцах животных, из-за чего женские реакции долгое время оставались изученными недостаточно. Сегодня акцент делается на включение женщин в клинические испытания, что повышает качество медицинских решений.

Частые ошибки спортсменов

Многие пытаются "перетерпеть" боль и продолжают тренироваться, рискуя усугубить повреждение. Другая ошибка — бесконтрольный приём обезболивающих, который маскирует симптомы, но не устраняет проблему. Иногда спортсмены игнорируют регулярные осмотры и обращаются к врачу только при серьёзных травмах, что снижает эффективность лечения. Ещё одна распространённая ситуация — следование универсальным схемам восстановления без учёта индивидуальных особенностей и половых различий.

Советы спортсменам

Чтобы эффективнее справляться с болью, особенно хронической, стоит учитывать несколько рекомендаций: