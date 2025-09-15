Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Триумф визажистки из Владивостока: как выглядит россиянка, победившая в конкурсе Миссис Европа 2025
Неожиданные победители Эмми-2025: кто обошёл фаворитов голосования
Остров-призрак в Татарском проливе: туда трудно добраться, но невозможно забыть
Каллас обвинила в безрассудной эскалации: дрон над Румынией поднял тревогу
Урожай собран, но битва не окончена: сад ждёт главный удар осени — профилактика до заморозков
В Госдуме объяснили рекордно низкий уровень безработицы в России
Елену Драпеко дважды внесли в базу Миротворец*: почему депутат снова оказалась в чёрном списке Украины
Континент-призрак всплыл из небытия: геологи нашли то, во что никто не верил
Роза Хутор представил опыт использования искусственного интеллекта в туризме на международной выставке ОТДЫХ Leisure 2025

Одинаковые упражнения, разные последствия: как пол меняет восприятие боли при тренировках

Туризм

Боль — неотъемлемая часть спортивной жизни: от мышечного напряжения и микротравм до хронических состояний. Но то, как мы её ощущаем, во многом зависит от пола. Новейшие исследования подтверждают: мужчины и женщины по-разному воспринимают боль, и эти различия имеют серьёзные последствия для спортивной медицины и тренировочного процесса.

Травма на тренировке
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Травма на тренировке

Что показывают исследования

Миф о том, что женщины "легче переносят" боль, наука опровергает. По данным экспертов, женщины в среднем более чувствительны к болевым ощущениям. Хронические состояния — мигрени, фибромиалгия, ревматоидный артрит — тоже чаще встречаются именно у них. Статистика показывает: примерно половина хронических болевых синдромов преобладает у женщин, тогда как только пятая часть — у мужчин.

Биологические основы различий

Причины кроются в гормональных, нейронных и иммунных особенностях организма.

  • Гормональный фон. Различия начинают проявляться после полового созревания. Так, до пубертата мигрени встречаются одинаково часто у мальчиков и девочек, а позже у женщин их количество увеличивается более чем вдвое.

  • Строение нервной системы. У женщин и мужчин по-разному работает система естественного обезболивания, в том числе области мозга, отвечающие за обработку сенсорных сигналов.

  • Иммунные и генетические факторы. Сенсорные нейроны и иммунные клетки, участвующие в формировании болевых сигналов, функционируют по-разному, что тоже влияет на восприятие боли.

Практическое значение для спорта

Для спортсменов эти знания имеют прямое прикладное значение. Хронические травмы, такие как тендиниты или артриты, могут протекать иначе у мужчин и женщин. Поэтому лечение должно строиться индивидуально.

Например, препараты, блокирующие белок CGRP, оказались особенно эффективны в терапии мигреней у женщин. Кроме того, современные методы стимуляции мозга и физиотерапии начинают разрабатываться с учётом половых различий.

Не менее важно, что в прошлом исследования боли проводились в основном на самцах животных, из-за чего женские реакции долгое время оставались изученными недостаточно. Сегодня акцент делается на включение женщин в клинические испытания, что повышает качество медицинских решений.

Частые ошибки спортсменов

Многие пытаются "перетерпеть" боль и продолжают тренироваться, рискуя усугубить повреждение. Другая ошибка — бесконтрольный приём обезболивающих, который маскирует симптомы, но не устраняет проблему. Иногда спортсмены игнорируют регулярные осмотры и обращаются к врачу только при серьёзных травмах, что снижает эффективность лечения. Ещё одна распространённая ситуация — следование универсальным схемам восстановления без учёта индивидуальных особенностей и половых различий.

Советы спортсменам

Чтобы эффективнее справляться с болью, особенно хронической, стоит учитывать несколько рекомендаций:

  • ведите дневник симптомов и фиксируйте их влияние на тренировки;

  • открыто обсуждайте уровень боли с врачом, не преуменьшая её;

  • берите на приём к врачу близкого человека для поддержки;

  • не бойтесь менять специалиста, если чувствуете, что ваши жалобы не воспринимаются всерьёз.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Домашние животные
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
Новости спорта
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Домашние животные
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Популярное
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко

В предстоящее воскресенье, 21 сентября, жителей южного полушария ожидает редкое астрономическое событие — частичное солнечное затмение, которое скроет до 80% солнечного диска.

Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Старые моторы проходили 500 тысяч, а новые сдаются на 150 — что пошло не так
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Личинки-оборотни: у науки нет ответа на то, во что превратятся эти личинки
Личинки-оборотни: у науки нет ответа на то, во что превратятся эти личинки
Последние материалы
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Щит на границе с НАТО: казачество стало новой опорой обороны
Электрификация меняет правила: кроссовер с зимным пакетом становится событием сезона
Каменные мышцы оживают за 5 минут: это устройство работает быстрее массажиста
Сухая трава оборачивается уголовным делом: как дачники могут потерять не только деньги
Гормоны переписывают законы питания: как кето-диета разделила мужчин и женщин
Природная чистюля оказалась жертвой плохой репутации: этому животному позавидует любой педант
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Знаешь что, Таня: Собчак и Буланова обменялись колкостями о вокале и хореографии
Польша скупает десятки Abrams: зачем Варшаве эти машины и при чем тут Украина?
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.