Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зелень, специи и чуть-чуть терпения: рецепт, который никогда не подведёт — хинкали у вас дома
Одинаковые упражнения, разные последствия: как пол меняет восприятие боли при тренировках
Триумф визажистки из Владивостока: как выглядит россиянка, победившая в конкурсе Миссис Европа 2025
Неожиданные победители Эмми-2025: кто обошёл фаворитов голосования
Каллас обвинила в безрассудной эскалации: дрон над Румынией поднял тревогу
Урожай собран, но битва не окончена: сад ждёт главный удар осени — профилактика до заморозков
В Госдуме объяснили рекордно низкий уровень безработицы в России
Елену Драпеко дважды внесли в базу Миротворец*: почему депутат снова оказалась в чёрном списке Украины
Континент-призрак всплыл из небытия: геологи нашли то, во что никто не верил

Остров-призрак в Татарском проливе: туда трудно добраться, но невозможно забыть

3:00
Туризм

Остров Монерон — одно из самых необычных мест Дальнего Востока, первый морской природный парк России. Миллионы лет назад он был вулканом, а сегодня это зелёный утёс, возвышающийся среди волн Татарского пролива, отделяющего его от Сахалина.

Остров Монерон
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Петелин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Остров Монерон

Почему Монерон называют "русским Кокосом"

Бывалые путешественники прозвали его так из-за схожести с островом Кокос в Тихом океане. Те же крутые берега, водопады, гроты и богатейший подводный мир, который манит дайверов со всей страны.

Природа и редкие обитатели

Берега Монерона скалистые, изрезанные гротами и пещерами. Если смотреть сверху, остров похож на зелёного великана, сторожащего океан. На его территории растёт 37 видов растений, занесённых в Красную книгу. Здесь можно встретить редких птиц — уссурийского баклана, японского бекаса и многих других.

Морские млекопитающие

Главное зрелище — это нерпы и сивучи, которые собираются на лежбищах у побережья. Иногда вблизи острова показываются косатки и белухи. Но наблюдать за сивучами нужно с осторожностью: они любопытны и могут подплыть слишком близко.

Подводный мир

Дайвинг на Монероне — отдельное приключение. Вода здесь прозрачная и голубая, а под водой открываются настоящие каньоны и гроты. Особое впечатление производят подводные леса из ламинарий, в которых обитают морские звёзды, трепанги, моллюски и яркие рыбы.

Туризм на острове

Остановиться можно не только на один день. На туристической базе есть бревенчатые домики, баня, столовая и даже простые фанерные домики с видом на бухту. От базы начинаются тропинки, ведущие к смотровым площадкам, откуда открываются потрясающие виды. Есть и пирс, и вертолётная площадка для тех, кто предпочитает добираться с комфортом.

Как попасть на Монерон

Дорога сюда не из лёгких. Сначала придётся лететь до Южно-Сахалинска, затем ехать в порт Невельск. Оттуда на катере или судне — ещё от одного до четырёх часов в зависимости от погоды и типа плавсредства. Но все трудности пути с лихвой окупаются красотой острова.

Советы путешественникам

  • Обязательно возьмите тёплую и ветрозащитную одежду — погода на острове меняется стремительно.
  • Удобная обувь с нескользящей подошвой пригодится для прогулок по тропам и каменистым берегам.
  • Если планируете дайвинг, лучше заранее договориться с турбазой о снаряжении или привезти своё.
  • Еду и воду можно купить на базе, но для прогулок лучше взять перекус и термос.
  • Связь на острове нестабильная, так что стоит заранее предупредить близких о поездке.
Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Домашние животные
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
Новости спорта
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Домашние животные
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Популярное
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко

В предстоящее воскресенье, 21 сентября, жителей южного полушария ожидает редкое астрономическое событие — частичное солнечное затмение, которое скроет до 80% солнечного диска.

Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Старые моторы проходили 500 тысяч, а новые сдаются на 150 — что пошло не так
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Личинки-оборотни: у науки нет ответа на то, во что превратятся эти личинки
Личинки-оборотни: у науки нет ответа на то, во что превратятся эти личинки
Последние материалы
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Щит на границе с НАТО: казачество стало новой опорой обороны
Электрификация меняет правила: кроссовер с зимным пакетом становится событием сезона
Каменные мышцы оживают за 5 минут: это устройство работает быстрее массажиста
Сухая трава оборачивается уголовным делом: как дачники могут потерять не только деньги
Гормоны переписывают законы питания: как кето-диета разделила мужчин и женщин
Природная чистюля оказалась жертвой плохой репутации: этому животному позавидует любой педант
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Знаешь что, Таня: Собчак и Буланова обменялись колкостями о вокале и хореографии
Польша скупает десятки Abrams: зачем Варшаве эти машины и при чем тут Украина?
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.