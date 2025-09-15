Остров-призрак в Татарском проливе: туда трудно добраться, но невозможно забыть

Туризм

Остров Монерон — одно из самых необычных мест Дальнего Востока, первый морской природный парк России. Миллионы лет назад он был вулканом, а сегодня это зелёный утёс, возвышающийся среди волн Татарского пролива, отделяющего его от Сахалина.

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Петелин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Остров Монерон

Почему Монерон называют "русским Кокосом"

Бывалые путешественники прозвали его так из-за схожести с островом Кокос в Тихом океане. Те же крутые берега, водопады, гроты и богатейший подводный мир, который манит дайверов со всей страны.

Природа и редкие обитатели

Берега Монерона скалистые, изрезанные гротами и пещерами. Если смотреть сверху, остров похож на зелёного великана, сторожащего океан. На его территории растёт 37 видов растений, занесённых в Красную книгу. Здесь можно встретить редких птиц — уссурийского баклана, японского бекаса и многих других.

Морские млекопитающие

Главное зрелище — это нерпы и сивучи, которые собираются на лежбищах у побережья. Иногда вблизи острова показываются косатки и белухи. Но наблюдать за сивучами нужно с осторожностью: они любопытны и могут подплыть слишком близко.

Подводный мир

Дайвинг на Монероне — отдельное приключение. Вода здесь прозрачная и голубая, а под водой открываются настоящие каньоны и гроты. Особое впечатление производят подводные леса из ламинарий, в которых обитают морские звёзды, трепанги, моллюски и яркие рыбы.

Туризм на острове

Остановиться можно не только на один день. На туристической базе есть бревенчатые домики, баня, столовая и даже простые фанерные домики с видом на бухту. От базы начинаются тропинки, ведущие к смотровым площадкам, откуда открываются потрясающие виды. Есть и пирс, и вертолётная площадка для тех, кто предпочитает добираться с комфортом.

Как попасть на Монерон

Дорога сюда не из лёгких. Сначала придётся лететь до Южно-Сахалинска, затем ехать в порт Невельск. Оттуда на катере или судне — ещё от одного до четырёх часов в зависимости от погоды и типа плавсредства. Но все трудности пути с лихвой окупаются красотой острова.

Советы путешественникам

Обязательно возьмите тёплую и ветрозащитную одежду — погода на острове меняется стремительно.

Удобная обувь с нескользящей подошвой пригодится для прогулок по тропам и каменистым берегам.

Если планируете дайвинг, лучше заранее договориться с турбазой о снаряжении или привезти своё.

Еду и воду можно купить на базе, но для прогулок лучше взять перекус и термос.

Связь на острове нестабильная, так что стоит заранее предупредить близких о поездке.