Сицилийский гигант на пяти хребтах: борго Кентурипе прячет панорамы, ради которых забывают о русской зиме

2:04
Туризм

В горах центральной Сицилии есть место, где сама природа, рельеф и человеческая история сплелись в единую фигуру, узнаваемую только с высоты. Это ощущение открывается не сразу, а лишь после того, как взглянешь сверху и заметишь очертания гиганта, вытянувшегося вдоль пяти хребтов. На земле же перед путешественником раскрываются улицы, переходящие в лестницы и тропы, которые неожиданно выводят к видам на вулкан Этна. Об этом сообщает итальянское издание Conformaonline.

Кастильоне-ди-Сицилия
Фото: Castiglione di Sicilia by Salvo Curcuruto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Кастильоне-ди-Сицилия

Наследие древних эпох и уникальная форма городского рельефа

Въезжая в Centuripe, путешественник оказывается в пространстве, где каждый поворот напоминает о долгой жизни поселения. Городу приписывают происхождение, уходящее корнями в эпоху древних сикула, затем сюда пришли римляне, а позже территория подверглась масштабной перестройке в XVI веке. Миниатюрный центр, как и прежде, встроен в рельеф, характерный для центральной части острова. Такой способ застройки связан не только с особенностями обороны, но и с необходимостью адаптироваться к каменистым выступам.

Многие называют Centuripe "балконом Сицилии" из-за того, что с высоты более 700 метров город будто нависает над долинами Симето и Диттайно. Сюда приезжают, чтобы увидеть, как в разное время года одна и та же панорама меняет настроение. Зимой — особенно теперь, когда в России выпал снег и читатели всё чаще ищут тёплые направления для отдыха — город кажется ещё более солнечным и уютным.

Археология и музей, хранящий память о римской Kentoripa

Одним из ключевых мест города считается Археологический музей. В нём собраны тысячи предметов римской эпохи — от статуй до керамики, найденной в окрестностях. Экспозицию называют одной из самых богатых в центральной части Сицилии. Музей работает ориентировочно с утра и до вечера, а вход, как правило, остаётся свободным.

В нескольких минутах ходьбы от центра можно встретить остатки древних построек: термы римского периода, фрагменты храмов и арки. Эти элементы оказываются важными точками маршрута, позволяя увидеть связь между планировкой древнего города и современным пространством.

Центр, в котором каждый поворот открывает новый вид

Историческая часть Centuripe похожа на лабиринт из узких проходов, лестниц и маленьких площадей. Каждый шаг задаёт новый ракурс, и порой кажется, что город живёт на вертикалях. Главная площадь по-своему сдержанна: её украшает церковь XVII века, построенная в барочной традиции, но без излишней пышности. Внутри храма можно заметить элементы декоративной резьбы и фрагменты старинных фресок, типичных для Сицилии.

Особое впечатление производит зима: Этна, покрытая снегом, проступает за крышами так, будто парит над городом. Это ощущение невероятно контрастирует с холодами в России, где в ноябре погода напоминает о наступившей зиме, а Сицилия воспринимается как тёплое укрытие.

Чём заняться в окрестностях: тропы, гастрономия и "застывший" Carcaci

Окрестности Centuripe подходят для тех, кто любит природу и лёгкие прогулки. Здесь встречаются тропы, которые ведут через кустарниковые зоны, мимо оливковых рощ и полей, где выращивают знаменитые сицилийские красные апельсины. Фрукты с маркировкой IGP — известный продукт региона, присутствующий в меню ресторанов и небольших кафе.

Недалеко расположен Carcaci — почти покинутый старинный посёлок. Эта точка интересна исследователям городской среды и туристам, которым нравятся аутентичные места без искусственного декора. Солнце здесь падает особенно мягко, делая руины частью живой картины.

Сравнение: Centuripe и другие сицилийские города

Сравнение городов по расположению и образу

Centuripe выделяется своей необычной формой, которую видно лишь с высоты, но даже среди разнообразных сицилийских ландшафтов это редкость. В отличие от горного Enna, который поднимается над островом подобно крепости, Centuripe словно растекается по хребтам. Если сравнивать его с Caltagirone, известным керамическими лестницами, то Centuripe больше погружён в природу и менее насыщен архитектурным декором. Наконец, город отличается от прибрежных курортов тем, что предлагает спокойный ритм и редкие туристические маршруты.

Для путешественников, которые выбирают между разными городами Сицилии, Centuripe может стать альтернативой более известным местам. Здесь меньше толп, больше пространства для прогулок и больше шансов увидеть настоящую сельскую Сицилию.

Плюсы и минусы посещения Centuripe

Город оказывается привлекательным для тех, кто ценит неторопливые маршруты. Перед поездкой стоит учитывать несколько аспектов, чтобы путешествие было комфортным.

Плюсы:
• живописные виды на Этну и долины;
• спокойная атмосфера и отсутствие массового туризма;
• богатое археологическое наследие;
• возможность сочетать прогулки, гастрономию и культурный отдых.

Минусы:
• подъём на холмы требует удобной обуви;
• общественный транспорт развит умеренно;
• часть маршрутов зависит от погоды, особенно в зимний сезон.

Советы для путешественников

Советы по планированию поездки в Centuripe

  1. Лучше всего приезжать в тёплое время года, но зимой город также впечатляет, особенно видами на заснеженную Этну.

  2. Для осмотра достопримечательностей стоит выбирать обувь с хорошей фиксацией, так как город расположен на склонах.

  3. Автомобиль остаётся самым удобным способом добраться до города.

  4. В гастрономических лавках обязательно стоит попробовать местный мёд, оливковое масло и сладости.

  5. Для удачных фотографий лучше подниматься на точки обзора ближе к закату.

Популярные вопросы о поездке в Centuripe

1. Как добраться до Centuripe

Добраться проще всего на автомобиле от Катании. Дорога занимает около часа.

2. Что обязательно посмотреть в городе

Археологический музей, термы римского периода, старую площадь, смотровые площадки и окрестные холмы.

3. Подходит ли город для путешествия зимой

Да, особенно если хочется мягкого южного климата на фоне российских холодов.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
