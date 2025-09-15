Сицилийский гигант на пяти хребтах: борго Кентурипе прячет панорамы, ради которых забывают о русской зиме

В горах центральной Сицилии есть место, где сама природа, рельеф и человеческая история сплелись в единую фигуру, узнаваемую только с высоты. Это ощущение открывается не сразу, а лишь после того, как взглянешь сверху и заметишь очертания гиганта, вытянувшегося вдоль пяти хребтов. На земле же перед путешественником раскрываются улицы, переходящие в лестницы и тропы, которые неожиданно выводят к видам на вулкан Этна. Об этом сообщает итальянское издание Conformaonline.
Въезжая в Centuripe, путешественник оказывается в пространстве, где каждый поворот напоминает о долгой жизни поселения. Городу приписывают происхождение, уходящее корнями в эпоху древних сикула, затем сюда пришли римляне, а позже территория подверглась масштабной перестройке в XVI веке. Миниатюрный центр, как и прежде, встроен в рельеф, характерный для центральной части острова. Такой способ застройки связан не только с особенностями обороны, но и с необходимостью адаптироваться к каменистым выступам.
Многие называют Centuripe "балконом Сицилии" из-за того, что с высоты более 700 метров город будто нависает над долинами Симето и Диттайно. Сюда приезжают, чтобы увидеть, как в разное время года одна и та же панорама меняет настроение. Зимой — особенно теперь, когда в России выпал снег и читатели всё чаще ищут тёплые направления для отдыха — город кажется ещё более солнечным и уютным.
Одним из ключевых мест города считается Археологический музей. В нём собраны тысячи предметов римской эпохи — от статуй до керамики, найденной в окрестностях. Экспозицию называют одной из самых богатых в центральной части Сицилии. Музей работает ориентировочно с утра и до вечера, а вход, как правило, остаётся свободным.
В нескольких минутах ходьбы от центра можно встретить остатки древних построек: термы римского периода, фрагменты храмов и арки. Эти элементы оказываются важными точками маршрута, позволяя увидеть связь между планировкой древнего города и современным пространством.
Историческая часть Centuripe похожа на лабиринт из узких проходов, лестниц и маленьких площадей. Каждый шаг задаёт новый ракурс, и порой кажется, что город живёт на вертикалях. Главная площадь по-своему сдержанна: её украшает церковь XVII века, построенная в барочной традиции, но без излишней пышности. Внутри храма можно заметить элементы декоративной резьбы и фрагменты старинных фресок, типичных для Сицилии.
Особое впечатление производит зима: Этна, покрытая снегом, проступает за крышами так, будто парит над городом. Это ощущение невероятно контрастирует с холодами в России, где в ноябре погода напоминает о наступившей зиме, а Сицилия воспринимается как тёплое укрытие.
Окрестности Centuripe подходят для тех, кто любит природу и лёгкие прогулки. Здесь встречаются тропы, которые ведут через кустарниковые зоны, мимо оливковых рощ и полей, где выращивают знаменитые сицилийские красные апельсины. Фрукты с маркировкой IGP — известный продукт региона, присутствующий в меню ресторанов и небольших кафе.
Недалеко расположен Carcaci — почти покинутый старинный посёлок. Эта точка интересна исследователям городской среды и туристам, которым нравятся аутентичные места без искусственного декора. Солнце здесь падает особенно мягко, делая руины частью живой картины.
Centuripe выделяется своей необычной формой, которую видно лишь с высоты, но даже среди разнообразных сицилийских ландшафтов это редкость. В отличие от горного Enna, который поднимается над островом подобно крепости, Centuripe словно растекается по хребтам. Если сравнивать его с Caltagirone, известным керамическими лестницами, то Centuripe больше погружён в природу и менее насыщен архитектурным декором. Наконец, город отличается от прибрежных курортов тем, что предлагает спокойный ритм и редкие туристические маршруты.
Для путешественников, которые выбирают между разными городами Сицилии, Centuripe может стать альтернативой более известным местам. Здесь меньше толп, больше пространства для прогулок и больше шансов увидеть настоящую сельскую Сицилию.
Город оказывается привлекательным для тех, кто ценит неторопливые маршруты. Перед поездкой стоит учитывать несколько аспектов, чтобы путешествие было комфортным.
Плюсы:
• живописные виды на Этну и долины;
• спокойная атмосфера и отсутствие массового туризма;
• богатое археологическое наследие;
• возможность сочетать прогулки, гастрономию и культурный отдых.
Минусы:
• подъём на холмы требует удобной обуви;
• общественный транспорт развит умеренно;
• часть маршрутов зависит от погоды, особенно в зимний сезон.
Лучше всего приезжать в тёплое время года, но зимой город также впечатляет, особенно видами на заснеженную Этну.
Для осмотра достопримечательностей стоит выбирать обувь с хорошей фиксацией, так как город расположен на склонах.
Автомобиль остаётся самым удобным способом добраться до города.
В гастрономических лавках обязательно стоит попробовать местный мёд, оливковое масло и сладости.
Для удачных фотографий лучше подниматься на точки обзора ближе к закату.
Добраться проще всего на автомобиле от Катании. Дорога занимает около часа.
Археологический музей, термы римского периода, старую площадь, смотровые площадки и окрестные холмы.
Да, особенно если хочется мягкого южного климата на фоне российских холодов.
