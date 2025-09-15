Между триколором и американской мечтой: какие двойные стандарты ждут русских туристов в Никарагуа

Российский тревел-блогер поделился впечатлениями от поездки в Никарагуа и рассказал, как местные жители воспринимают русских туристов.

Фото: Designed by pexels, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Person Lying on Black and Red Hammock Beside Mountain Under White Cloudy Sky during Daytime

По его словам, никакого негатива он не встретил, напротив — чаще сталкивался с любопытством.

Любопытство вместо предвзятости

Автор отметил, что жители страны задавали вопросы о России, проявляли дружелюбие и вовсе не демонстрировали враждебности.

Однако он столкнулся и с определённым стереотипом: многие считают россиян богатыми, из-за чего цены для него иногда оказывались выше, чем для местных.

Двойственное восприятие

Блогер рассказал показательный случай: таксист, узнав, что пассажиры из России, долго говорил о своем уважении к стране за противостояние США. Но при этом в его машине висела бейсболка с американским флагом, а сам он мечтал получить визу в Америку.

"Вот так и живут: уважают Россию, а мечтают о визе в США", — отметил путешественник.