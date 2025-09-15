Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Молдавия на грани переворота: власть играет ва-банк перед выборами
Мягкая посадка или экономический провал? Путин задал роковой вопрос финансистам
1,5 миллиарда рублей за слова о Дудаеве: Пугачёву ждёт суд
Время перезагрузки для вашего сада: используйте новолуние, чтобы обновить и укрепить растения
Спина кручком? Откройте для себя простой способ исправить осанку без усилий
Миллионы на ремонт, а толку ноль: квартира без этого финального штриха превращается в безликий короб
Космос заложил бомбу замедленного действия: взрывы чёрных дыр могут скоро озарить небосвод
Селена Гомес разрыдалась из-за мультфильма: вот что её так задело
Инопланетные туфельки на подоконнике: почему полив по привычке губит экзотический куст

Между триколором и американской мечтой: какие двойные стандарты ждут русских туристов в Никарагуа

1:02
Туризм

Российский тревел-блогер поделился впечатлениями от поездки в Никарагуа и рассказал, как местные жители воспринимают русских туристов.

Person Lying on Black and Red Hammock Beside Mountain Under White Cloudy Sky during Daytime
Фото: Designed by pexels, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Person Lying on Black and Red Hammock Beside Mountain Under White Cloudy Sky during Daytime

По его словам, никакого негатива он не встретил, напротив — чаще сталкивался с любопытством.

Любопытство вместо предвзятости

Автор отметил, что жители страны задавали вопросы о России, проявляли дружелюбие и вовсе не демонстрировали враждебности.

Однако он столкнулся и с определённым стереотипом: многие считают россиян богатыми, из-за чего цены для него иногда оказывались выше, чем для местных.

Двойственное восприятие

Блогер рассказал показательный случай: таксист, узнав, что пассажиры из России, долго говорил о своем уважении к стране за противостояние США. Но при этом в его машине висела бейсболка с американским флагом, а сам он мечтал получить визу в Америку.

"Вот так и живут: уважают Россию, а мечтают о визе в США", — отметил путешественник.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Наука и техника
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Личинки-оборотни: у науки нет ответа на то, во что превратятся эти личинки
Наука и техника
Личинки-оборотни: у науки нет ответа на то, во что превратятся эти личинки
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Наука и техника
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Популярное
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны

Животное с клювом утки и хвостом бобра скрывает тайну, которая может изменить наше понимание эволюции и медицины.

Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Старые моторы проходили 500 тысяч, а новые сдаются на 150 — что пошло не так
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Последние материалы
Космос заложил бомбу замедленного действия: взрывы чёрных дыр могут скоро озарить небосвод
Селена Гомес разрыдалась из-за мультфильма: вот что её так задело
Инопланетные туфельки на подоконнике: почему полив по привычке губит экзотический куст
Негатив уходит во сне: зачем кошки ложатся именно к стопам хозяина
Чтобы он жил спокойно: Анна Седокова объяснила молчание о Тимме после нападения журналистов
Багажник становится причиной спора: как правильно реагировать на требование инспектора
Съедаете свои усилия: этот тип продуктов сводит на нет все ваши тренировки
Овощ с привкусом магии: зеленушка из символа очищения стала звездой здорового меню
Замки, где оживает история: почему туристы со всего мира выбирают именно их
От связи с Япончиком до участия в Битве экстрасенсов: чем шокирует жизнь и судьба Николь Кузнецовой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.