Бумажные паспорта уходят в прошлое: как мессенджер MAX меняет правила игры в отелях

3:17
Туризм

Скоро привычный процесс регистрации в гостиницах может измениться. Минэкономразвития представило проект постановления, который откроет дорогу "цифровому заселению" — с помощью биометрии и специального мессенджера MAX.

Мессенджер удостоверение
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Мессенджер удостоверение

Начиная с 1 марта 2026 года россияне смогут заселяться в отели без предъявления бумажных документов. Достаточно будет пройти идентификацию через единую биометрическую систему или подтвердить личность с использованием нового сервиса обмена информацией.

Что говорит документ

"Заселение потребителей, являющихся гражданами России, также может осуществляться при условии идентификации и (или) аутентификации с использованием единой биометрической системы, либо при условии предоставления гражданами сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность гражданина России, с использованием многофункционального сервиса обмена информацией", — говорится в тексте документа.

Срок действия новых правил определён до 1 марта 2032 года.

"В сложившейся ситуации услуги средств размещения предоставляются в различных формах и с разным уровнем качества, отсутствие единых правил затрудняет оценку качества услуг и защиту прав потребителей. Утверждение правил предоставления гостиничных услуг и услуг иных средств размещения является необходимым шагом для обеспечения прозрачности и надежности рынка туристских услуг", — подчёркивают в ведомстве.

Чем полезен мессенджер MAX

По задумке, MAX станет удобным мостом между туристами и гостиницами. Вот его ключевые возможности:

  • Надёжная идентификация через биометрию, что снизит риск мошенничества.
  • Цифровой документооборот — передача копий документов без бумажной волокиты.
  • Защищённая связь для обмена важной информацией: бронирования, трансферы, детали поездки.
  • Интеграция с другими сервисами — от авиабилетов до карт и путеводителей.
  • Уведомления и напоминания о трансферах, экскурсиях или вылете.
  • Многоязычная поддержка, чтобы иностранные гости чувствовали себя комфортно.

Преимущества для гостиниц и туристов

  • Заселение станет быстрее и удобнее.
  • Снизится риск утечки персональных данных.
  • Сотрудники смогут работать эффективнее, обслуживая больше гостей.
  • Отели получат конкурентное преимущество благодаря современному сервису.
  • Всё это ускорит цифровизацию туристической отрасли.

Новые правила для иностранцев

Документ также описывает детальный порядок заселения иностранных граждан, включая несовершеннолетних. Кроме того, в правилах прописаны условия для невозвратного бронирования — ещё один шаг к унификации гостиничного рынка.

Проект Минэкономразвития направлен на то, чтобы стандартизировать правила оказания гостиничных услуг, повысить качество сервиса и упростить жизнь туристам. Если нововведения заработают в срок, уже к 2026 году путешествия по России станут заметно комфортнее.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
