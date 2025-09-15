Бумажные паспорта уходят в прошлое: как мессенджер MAX меняет правила игры в отелях

Скоро привычный процесс регистрации в гостиницах может измениться. Минэкономразвития представило проект постановления, который откроет дорогу "цифровому заселению" — с помощью биометрии и специального мессенджера MAX.

Начиная с 1 марта 2026 года россияне смогут заселяться в отели без предъявления бумажных документов. Достаточно будет пройти идентификацию через единую биометрическую систему или подтвердить личность с использованием нового сервиса обмена информацией.

Что говорит документ

"Заселение потребителей, являющихся гражданами России, также может осуществляться при условии идентификации и (или) аутентификации с использованием единой биометрической системы, либо при условии предоставления гражданами сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность гражданина России, с использованием многофункционального сервиса обмена информацией", — говорится в тексте документа.

Срок действия новых правил определён до 1 марта 2032 года.

"В сложившейся ситуации услуги средств размещения предоставляются в различных формах и с разным уровнем качества, отсутствие единых правил затрудняет оценку качества услуг и защиту прав потребителей. Утверждение правил предоставления гостиничных услуг и услуг иных средств размещения является необходимым шагом для обеспечения прозрачности и надежности рынка туристских услуг", — подчёркивают в ведомстве.

Чем полезен мессенджер MAX

По задумке, MAX станет удобным мостом между туристами и гостиницами. Вот его ключевые возможности:

Надёжная идентификация через биометрию, что снизит риск мошенничества.

Цифровой документооборот — передача копий документов без бумажной волокиты.

Защищённая связь для обмена важной информацией: бронирования, трансферы, детали поездки.

Интеграция с другими сервисами — от авиабилетов до карт и путеводителей.

Уведомления и напоминания о трансферах, экскурсиях или вылете.

Многоязычная поддержка, чтобы иностранные гости чувствовали себя комфортно.

Преимущества для гостиниц и туристов

Заселение станет быстрее и удобнее.

Снизится риск утечки персональных данных.

Сотрудники смогут работать эффективнее, обслуживая больше гостей.

Отели получат конкурентное преимущество благодаря современному сервису.

Всё это ускорит цифровизацию туристической отрасли.

Новые правила для иностранцев

Документ также описывает детальный порядок заселения иностранных граждан, включая несовершеннолетних. Кроме того, в правилах прописаны условия для невозвратного бронирования — ещё один шаг к унификации гостиничного рынка.

Проект Минэкономразвития направлен на то, чтобы стандартизировать правила оказания гостиничных услуг, повысить качество сервиса и упростить жизнь туристам. Если нововведения заработают в срок, уже к 2026 году путешествия по России станут заметно комфортнее.