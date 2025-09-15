Бумажные паспорта уходят в прошлое: как мессенджер MAX меняет правила игры в отелях

Скоро привычный процесс регистрации в гостиницах может измениться. Минэкономразвития представило проект постановления, который откроет дорогу "цифровому заселению" — с помощью биометрии и специального мессенджера MAX.
Начиная с 1 марта 2026 года россияне смогут заселяться в отели без предъявления бумажных документов. Достаточно будет пройти идентификацию через единую биометрическую систему или подтвердить личность с использованием нового сервиса обмена информацией.
"Заселение потребителей, являющихся гражданами России, также может осуществляться при условии идентификации и (или) аутентификации с использованием единой биометрической системы, либо при условии предоставления гражданами сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность гражданина России, с использованием многофункционального сервиса обмена информацией", — говорится в тексте документа.
"В сложившейся ситуации услуги средств размещения предоставляются в различных формах и с разным уровнем качества, отсутствие единых правил затрудняет оценку качества услуг и защиту прав потребителей. Утверждение правил предоставления гостиничных услуг и услуг иных средств размещения является необходимым шагом для обеспечения прозрачности и надежности рынка туристских услуг", — подчёркивают в ведомстве.
По задумке, MAX станет удобным мостом между туристами и гостиницами. Вот его ключевые возможности:
Документ также описывает детальный порядок заселения иностранных граждан, включая несовершеннолетних. Кроме того, в правилах прописаны условия для невозвратного бронирования — ещё один шаг к унификации гостиничного рынка.
Проект Минэкономразвития направлен на то, чтобы стандартизировать правила оказания гостиничных услуг, повысить качество сервиса и упростить жизнь туристам. Если нововведения заработают в срок, уже к 2026 году путешествия по России станут заметно комфортнее.
Животное с клювом утки и хвостом бобра скрывает тайну, которая может изменить наше понимание эволюции и медицины.