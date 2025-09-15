Шенген превращается в мираж: почему привычные поездки в Германию становятся роскошью

Получить немецкую визу теперь станет гораздо сложнее: правила ужесточены, а туристические поездки россиян окажутся под вопросом.
"Российские заявители, которые не имеют веских причин для поездки, должны быть готовы к более длительным и тщательным процедурам рассмотрения заявлений", — сообщили RTVI в посольстве Германии.
Власти ФРГ ссылаются на директивы Евросоюза и заявляют: меры вызваны повышенными рисками безопасности, связанными с украинским конфликтом. Под ограничения попадают и национальные, и шенгенские визы.
Тем временем испанский визовый центр BLS в Москве сообщил о временной приостановке приёма документов "по техническим причинам". Конкретные объяснения отсутствуют, и сроки возобновления работы пока не называются.
Ранее Politico писало, что Брюссель к концу декабря 2025 года планирует выпустить рекомендации для стран-членов по ужесточению визовой политики в отношении россиян и граждан других "враждебных государств". Документ не будет носить обязательный характер и не станет частью санкционного пакета.
Немецкая и испанская визовые новости явно сигнализируют: путешествия в Европу для россиян становятся всё более проблематичными. Туристический поток, когда-то стабильный и крупный, теперь может заметно сократиться.
