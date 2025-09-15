Шенген превращается в мираж: почему привычные поездки в Германию становятся роскошью

Получить немецкую визу теперь станет гораздо сложнее: правила ужесточены, а туристические поездки россиян окажутся под вопросом.

Новые правила и позиция Берлина

"Российские заявители, которые не имеют веских причин для поездки, должны быть готовы к более длительным и тщательным процедурам рассмотрения заявлений", — сообщили RTVI в посольстве Германии.

Власти ФРГ ссылаются на директивы Евросоюза и заявляют: меры вызваны повышенными рисками безопасности, связанными с украинским конфликтом. Под ограничения попадают и национальные, и шенгенские визы.

Испания: неожиданная пауза

Тем временем испанский визовый центр BLS в Москве сообщил о временной приостановке приёма документов "по техническим причинам". Конкретные объяснения отсутствуют, и сроки возобновления работы пока не называются.

ЕС готовит новые рекомендации

Ранее Politico писало, что Брюссель к концу декабря 2025 года планирует выпустить рекомендации для стран-членов по ужесточению визовой политики в отношении россиян и граждан других "враждебных государств". Документ не будет носить обязательный характер и не станет частью санкционного пакета.

Туризм до санкций: чем привлекала Германия

До введения ограничений Германия была одной из самых востребованных стран у российских туристов. Причины популярности:

Крупные города: Берлин, Мюнхен, Гамбург, Кёльн, Франкфурт-на-Майне — культурные центры, музеи, фестивали.

Баварские Альпы: горные лыжи, треккинг, активный отдых.

Баден-Баден: знаменитый курорт для оздоровления и релаксации.

"Романтическая дорога": маршрут по замкам и средневековым городам.

Медицинский туризм: немецкие клиники привлекали высоким уровнем медицины.

Немецкая и испанская визовые новости явно сигнализируют: путешествия в Европу для россиян становятся всё более проблематичными. Туристический поток, когда-то стабильный и крупный, теперь может заметно сократиться.