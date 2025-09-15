Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шенген превращается в мираж: почему привычные поездки в Германию становятся роскошью

Туризм

Получить немецкую визу теперь станет гораздо сложнее: правила ужесточены, а туристические поездки россиян окажутся под вопросом.

Немецкая виза
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Немецкая виза

Новые правила и позиция Берлина

"Российские заявители, которые не имеют веских причин для поездки, должны быть готовы к более длительным и тщательным процедурам рассмотрения заявлений", — сообщили RTVI в посольстве Германии.

Власти ФРГ ссылаются на директивы Евросоюза и заявляют: меры вызваны повышенными рисками безопасности, связанными с украинским конфликтом. Под ограничения попадают и национальные, и шенгенские визы.

Испания: неожиданная пауза

Тем временем испанский визовый центр BLS в Москве сообщил о временной приостановке приёма документов "по техническим причинам". Конкретные объяснения отсутствуют, и сроки возобновления работы пока не называются.

ЕС готовит новые рекомендации

Ранее Politico писало, что Брюссель к концу декабря 2025 года планирует выпустить рекомендации для стран-членов по ужесточению визовой политики в отношении россиян и граждан других "враждебных государств". Документ не будет носить обязательный характер и не станет частью санкционного пакета.

Туризм до санкций: чем привлекала Германия

До введения ограничений Германия была одной из самых востребованных стран у российских туристов. Причины популярности:

  • Крупные города: Берлин, Мюнхен, Гамбург, Кёльн, Франкфурт-на-Майне — культурные центры, музеи, фестивали.
  • Баварские Альпы: горные лыжи, треккинг, активный отдых.
  • Баден-Баден: знаменитый курорт для оздоровления и релаксации.
  • "Романтическая дорога": маршрут по замкам и средневековым городам.
  • Медицинский туризм: немецкие клиники привлекали высоким уровнем медицины.

Немецкая и испанская визовые новости явно сигнализируют: путешествия в Европу для россиян становятся всё более проблематичными. Туристический поток, когда-то стабильный и крупный, теперь может заметно сократиться.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
