Откройте для себя Эс-Сувейру: как осень превращает марокканский город в рай на Земле

Глубокое, блестящее море, обрамлённое высокими соснами, пляж, украшенный яркими зонтиками.

Оптимальный период для отдыха

Летом Эс-Сувейра заполняется отдыхающими марокканцами, но с наступлением сентября и октября обстановка становится спокойнее, а температура воздуха падает примерно до 24 градусов. Около пяти вечера можно пройтись по торговой улице, когда местные жители спешат за покупками к вечерней трапезе, чтобы провести дегустацию сочных фиников, оливок с местных ферм.

Две зоны города

Эс-Сувейра разделена на две зоны: старинную медину, защищённую высокими стенами, и новую часть города, разросшуюся вокруг неё. Медина компактна и удобна для прогулок, в отличие от медин Марракеша, но сохраняет завораживающий микс африканской и арабской культур.

Две основные улицы берут своё начало от площади Мулай Хасана, главной площади у порта. Проспект Сиди Бен Мохамед Абделла называют "туристической улицей", а параллельно ей тянется проспект Истикляль, "рыночная улица".