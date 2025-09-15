Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Помидоры вырвали победу у спортивного питания: новое топливо для организма
Хризантемы живут дольше соседских: простые шаги которые продлевают цветение до морозов
После этой игры вши поселились у всего класса: насекомым хватило минуты контакта
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Что будет с кожей, если сесть на кетодиету: реальные побочные эффекты
Собчак запела Буланову, и тут появился Виторган: его комментарий заставляет краснеть или хохотать
Хвостатые стражи блокадного города: маленькие животные, что спасали жизни людей в руинах Сталинграда
Не только классика: 5 вариаций популярной асаны, которые откроют новые грани практики
Феномен отровертов: почему некоторые люди чувствуют себя лишними даже среди друзей

Откройте для себя Эс-Сувейру: как осень превращает марокканский город в рай на Земле

1:13
Туризм

Глубокое, блестящее море, обрамлённое высокими соснами, пляж, украшенный яркими зонтиками.

Марокко
Фото: commons.wikimedia.org by Antony Stanley from Gloucester, UK, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Марокко

Оптимальный период для отдыха

Летом Эс-Сувейра заполняется отдыхающими марокканцами, но с наступлением сентября и октября обстановка становится спокойнее, а температура воздуха падает примерно до 24 градусов. Около пяти вечера можно пройтись по торговой улице, когда местные жители спешат за покупками к вечерней трапезе, чтобы провести дегустацию сочных фиников, оливок с местных ферм.

Две зоны города

Эс-Сувейра разделена на две зоны: старинную медину, защищённую высокими стенами, и новую часть города, разросшуюся вокруг неё. Медина компактна и удобна для прогулок, в отличие от медин Марракеша, но сохраняет завораживающий микс африканской и арабской культур.

Две основные улицы берут своё начало от площади Мулай Хасана, главной площади у порта. Проспект Сиди Бен Мохамед Абделла называют "туристической улицей", а параллельно ей тянется проспект Истикляль, "рыночная улица". 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Брак с Киркоровым — фикция: два факта заставили Пригожина усомниться в словах Пугачёвой
Шоу-бизнес
Брак с Киркоровым — фикция: два факта заставили Пригожина усомниться в словах Пугачёвой
Амурский тигр остаётся королём, но трон под ним качается: почему тайга больше не даёт ему защиту
Домашние животные
Амурский тигр остаётся королём, но трон под ним качается: почему тайга больше не даёт ему защиту
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Домашние животные
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Популярное
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко

В предстоящее воскресенье, 21 сентября, жителей южного полушария ожидает редкое астрономическое событие — частичное солнечное затмение, которое скроет до 80% солнечного диска.

Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Собака на сцене, пшик от Соседова и первое прощание: как прошёл второй выпуск ВИА Суперстар
Старые моторы проходили 500 тысяч, а новые сдаются на 150 — что пошло не так
Три породы кошек, которые выбирают те, кто ищет верность, а не просто мурлыканье
Три породы кошек, которые выбирают те, кто ищет верность, а не просто мурлыканье
Последние материалы
Хвостатые стражи блокадного города: маленькие животные, что спасали жизни людей в руинах Сталинграда
Не только классика: 5 вариаций популярной асаны, которые откроют новые грани практики
Феномен отровертов: почему некоторые люди чувствуют себя лишними даже среди друзей
Ошибка с застройщиком стоит дороже кредита: жильё не достроят, а деньги исчезнут
Откройте для себя Эс-Сувейру: как осень превращает марокканский город в рай на Земле
От давящей коробки к просторному интерьеру: дизайнерские хитрости для визуального поднятия потолка
Избавляемся от вздутия живота без лекарств: действенные лайфхаки, которые стоит знать каждому
Безработицы нет, а зарплата ниже МРОТ? Парадоксы рынка труда в России
Маленькая модница: мама Тимати раскрыла бьюти-секреты своей 11-летней внучки
Вкуснее магазинного в 10 раз: вот как правильно засолить сало дома в обычной банке — простой рецепт
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.