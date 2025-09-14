Обманчивая чистота? 5 мест в отеле, которые игнорируют при уборке

Первое, что мы делаем при заселении в отель, — оцениваем чистоту номера, от ванной комнаты до кровати и пространства под ней. Однако видимая чистота не всегда соответствует реальной.

Номер в отеле

В соцсети пользователь, работающая горничной, опубликовала список из пяти предметов, которые, по её словам, "почти никогда не моют".

Вот эти предметы:

кофеварка,

наматрасник,

одеяло/пододеяльник,

покрывало для кровати,

подушки

Конечно, это не значит, что эти предметы не убираются вообще, поскольку практика зависит от отеля и горничной.

Аллерголог доктор Таня Эллиотт добавляет, что при уборке на эти предметы часто не обращают внимания. Она отмечает, что постельное белье не меняют, если оно не выглядит грязным. Далее она утверждает, что нужно брать наволочки.