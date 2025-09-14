Минутный танец — и годы за решёткой: туристка оказалась в руках турецкого правосудия

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:27
Туризм

Безобидное на первый взгляд развлечение обернулось международным скандалом, грозящим тюремным заключением.

Флаг Турции
Фото: commons.wikimedia.org by Kafkasmurat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Турции

Не думала о последствиях

Поступок молодой, неосмотрительной путешественницы из Боснии вызвал бурю возмущения в Турции после публикации видеоролика, в котором она танцует с турецким флагом, используя его как шест на фоне исторического памятника.

Девушка, совмещающая путешествия с гимнастическими тренировками, продемонстрировала акробатические движения, используя национальный символ Турции как предмет для упражнений. Ролик, озаглавленный "Когда Босния встречается с Турцией", молниеносно распространился в сети.

Реакция турецкой общественности и властей

Многие граждане Турции восприняли это как проявление неуважения к национальным ценностям и духовным святыням. Турецкие власти отреагировали незамедлительно. Прокуратура провинции Невшехир, где расположен Учхисар, возбудила уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса: за публичное оскорбление турецкого флага (статья 300, предусматривающая до трёх лет лишения свободы) и за оскорбление турецкой нации или государственных институтов (статья 301, предусматривающая до двух лет тюремного заключения).

Местные политики, включая представителей правящей партии, публично осудили этот поступок, подчеркнув неприкосновенность и священность турецкого флага. За свою неосторожность боснийской туристке грозит до пяти лет тюремного заключения.

Инцидент породил ожесточённые споры в социальных сетях. Девушка утверждает, что её выступление вызвало лишь восхищение у присутствующих. Однако это заявление лишь усугубило ситуацию. Этот случай демонстрирует разницу в восприятии подобных действий.

В руках турецкого правосудия

Там, где в других странах это считается формой самовыражения, в Турции — это уголовное преступление. Турция придерживается строгих законов в отношении национальных символов, и подобные инциденты в прошлом приводили к суровым наказаниям. Судьба туристки из Боснии находится в руках турецкого правосудия.

Этот инцидент ещё раз напоминает о необходимости уважать культуру, законы и символы каждой страны, чтобы избежать серьезных неприятностей.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
