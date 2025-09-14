Фараон-строитель и три его эксперимента: куда туристы едут вместо Гизы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Древнеегипетский фараон Снофру, основатель IV династии, вошёл в историю как величайший строитель пирамид. Общая масса камня, использованного в его сооружениях, превысила даже объём Великой пирамиды его сына Хуфу (Хеопса). Именно Снофру создал архитектурный фундамент, который позволил египтянам перейти от первых ступенчатых пирамид к классическим "настоящим".

Название: Ломаная пирамида на закате
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Название: Ломаная пирамида на закате

Снофру и его эпоха

Фараон правил в конце III тысячелетия до н. э. и оставил заметный след не только в строительстве, но и в политике. Известны его походы на юг, которые завершились захватом тысяч пленников и огромного числа скота, а также экспедиции на Синай для добычи меди и драгоценных камней. Современники считали Снофру справедливым и щедрым царём, а позднее его даже обожествили: во времена XII династии ему поклонялись наравне с Ра и Осирисом.

Пирамида в Мейдуме — начало экспериментов

Первый грандиозный проект Снофру — пирамида в Мейдуме. Она строилась поэтапно: сначала как семиступенчатая, затем была увеличена до восьми ступеней. Позднее фараон приказал превратить её в настоящую пирамиду, что стало первым опытом перехода от ступенчатой формы к гладкой. Однако внешняя облицовка обрушилась, и до наших дней сохранились только три массивных яруса. Впоследствии пирамида служила каменоломней, но именно она стала отправной точкой для архитектурных поисков.

Ломаная пирамида — поиск формы

Следующий проект был реализован в Дахшуре. Здесь строители столкнулись с проблемами устойчивости. Первоначальный угол наклона оказался слишком крутым, и чтобы избежать обрушения, его изменили на более пологий прямо в процессе строительства. В результате получилась уникальная "ломаная" форма, которая и дала название пирамиде. Этот опыт показал, что египетские мастера осознавали ошибки и искали новые решения, переходя к более надёжным конструкциям.

Красная (Северная) пирамида — прорыв

Около 30-го года правления Снофру началось строительство его крупнейшей пирамиды в Дахшуре. Она получила название Красной или Северной из-за оттенка известняка. Её наклон граней составил уже 43 градуса — решение, которое оказалось успешным и позволило довести проект до конца. С высотой 105 метров и длиной основания 220 метров это третья по величине пирамида Египта. Здесь впервые была реализована отработанная технология, ставшая образцом для последующих строек.

Значение пирамид Снофру

Три главные пирамиды Снофру — в Мейдуме, Ломаная и Красная — представляют собой цепочку экспериментов, которые шаг за шагом вели к совершенству. Они наглядно показывают эволюцию от ступенчатых конструкций к настоящим пирамидам с гладкими гранями. Именно Красная пирамида проложила путь, по которому его сын Хуфу построил Великую пирамиду в Гизе — одно из семи чудес света. Таким образом, Снофру стал архитектором новой эпохи в истории Египта.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
