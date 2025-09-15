Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самый опасный уголок Земли: правда и мифы о смертельных обитателях региона
Марат Башаров в растерянности: что настораживает артиста в новом избраннике дочери из Филиппин
Шесть упражнений, которые прокачают равновесие и защитят суставы от перегрузки
Триумф темнокожего актёра: Трамелл Тиллман вошёл в историю премии Эмми
Четырёхдневка в России: готовиться ли к будущему без понедельников
Золото в мусорном ведре: мелочь, что превращается в помощника на кухне и даче
Искра выхлопа зажигает спор: почему нельзя заправляться с заведённым мотором
Финансовая броня: этот денежный запас защитит вас от любых жизненных бурь
Второй подбородок исчезает за 72 часа: секрет, который не связан с диетами

Попробуйте Казань на вкус: ради этих заведений туристы забывают об экскурсиях

0:19
Туризм

Казань — город, где гастрономическая жизнь развивается так же активно, как культурная. Здесь соседствуют заведения с авторской кухней, классические кафе с духом советского прошлого и современные арт-пространства, где вкусная еда становится частью городской атмосферы.

Бейти-кебаб
Фото: commons.wikimedia by Derya from Istanbul, Türkiye, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бейти-кебаб

Бистро и современные интерпретации

"Артель" позиционирует себя как демократичное бистро, где шеф Булат Ибрагимов делает ставку на скорость подачи и сезонные местные продукты. Меню меняется постоянно, но неизменно остаются вариации татарской кухни: треугольник с уткой и гусем, кыстыбый с тыквой и копчёной кониной. Его же команда участвовала в запуске Daft Pub — заведения с фирменными настойками, лучшим в городе картофелем-фри и акцентом на сезон.

Национальная кухня на берегу озера

В ресторане "Пир", что расположился на живописном берегу Кабана, подают татарскую кухню в традиционном исполнении. Гороховый суп с кониной, национальные закуски и эчпочмаки, испечённые в настоящей печи, делают посещение этого места особенным.

Улица Столбова — гастрономический центр

Улица Николая Столбова стала гастрономическим брендом Казани. Здесь работают кафе и рестораны на любой вкус: Begin, Gina, ZUKA и уютное кафе Май. Чтобы попасть в самые популярные заведения, столик лучше бронировать заранее. Столбова стала местом встреч и прогулок — здесь не ошибёшься с выбором.

Кофейная карта города

"Ранняя пташка" славится бейглами и фирменными творожными кольцами. Основатели открыли ещё батч-бар "Ясный" и камерную кофейню-книжный "Любитель". В Казани также много точек сетевых кофеен (Skuratov, Surf Coffee) и местных обжарщиков ("Нефть", "Ботаника"). Любителям десертов стоит заглянуть в Smorodina Cakes или Eclair. А в "Лакомке" легко почувствовать атмосферу СССР.

Турецкий след

Тесные связи Татарстана с Турцией отразились в гастрономии. Один из популярных ресторанов — Tawooks недалеко от Центрального рынка. Здесь стоит попробовать бейти-кебаб и айран. В городе также работают Sofra Kebab, Anatolian Grill и уютный Marmaris с настоящим искандер-кебабом.

Недорогие и круглосуточные заведения

Кафе "Самса № 1" у Центрального рынка известно вкусной самсой и люля-кебабом за символическую цену. Атмосфера простая, но столики почти всегда заняты. Среди бюджетных точек — "Ханума", "Гирос" и сеть "Тюбетей" с национальными блюдами и современной татарской музыкой. За классикой советского стиля и национальной выпечкой идите в легендарный "Дом Чая".

От кофе до крафта

"Соль" днём работает как кафе, а вечером превращается в бар с концертами, джазовыми джемами и вечеринками. Крафтовый бар "Фомин" варит собственное пиво и устраивает концерты. Рядом находятся бары "Волна" и "Бегемот", а также клубы Jam Bar и Bazzar. Любители коктейлей оценят проекты Relab Family: Relab, Mr. Willard, Paloma Cantina, CiChetTi и Ichi-go Ichi-e. Все эти места дружелюбны к собакам.

Пространства искусства и культуры

ЦСК "Смена" объединяет выставки, лекции, концерты и книжный магазин с демократичными ценами. Здесь же есть кофейня и магазин винила. Любителям искусства стоит посетить галереи Belova Art Gallery, "Бизон" и Plague office. В соседних зданиях работают секонд-хенды и шоурумы, а неподалёку магазины стритвира Studio Slow, Outpac и "Платформа".

Werk — арт-пространство в бывшей мебельной фабрике, известное вечеринками, концертами и выставками. Здесь же находится секонд-хенд Mne Jarko и летняя площадка HOF. На улице Щапова открылся камерный джазовый бар "Ща" с душевной атмосферой.

Парки и набережные

Библиотека с панорамными окнами на Казанку стала центром городской культурной жизни. Здесь проходят спектакли, выставки и концерты. Рядом парк "Чёрное озеро" с катком, фестивалями и детской площадкой. Крупные зелёные зоны города — "Швейцария" и Горкинско-Ометьевский лес. Обновлённая набережная Кабана и экстрим-парк "Урам" предлагают активный отдых и прогулки.

Архитектурные символы

Казанский кремль с мечетью Кул Шариф и Благовещенским собором стал символом культурного многообразия. Падающая башня Сююмбике и музеи внутри комплекса делают его обязательным пунктом визита. В Старо-татарской слободе туристы находят медресе, исламский университет, халяльные кафе и музей чак-чака.

Как выбрать ресторан с татарской кухней

Если хотите классику — идите в "Пир" или "Дом Чая". Для современных интерпретаций подойдёт "Артель". Средний чек в бистро около 600-800 рублей, в бюджетных кафе — от 200 рублей, в ресторанах — от 1 500 рублей.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Наука и техника
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Домашние животные
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
Новости спорта
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
Популярное
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны

Животное с клювом утки и хвостом бобра скрывает тайну, которая может изменить наше понимание эволюции и медицины.

Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Старые моторы проходили 500 тысяч, а новые сдаются на 150 — что пошло не так
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Последние материалы
Искра выхлопа зажигает спор: почему нельзя заправляться с заведённым мотором
Финансовая броня: этот денежный запас защитит вас от любых жизненных бурь
Второй подбородок исчезает за 72 часа: секрет, который не связан с диетами
Маленький шаг вместо большой задачи: эта хитрость ломает цикл прокрастинации
Живой новогодний символ на участке: сорта голубых елей, что меняют сад навсегда
Эмаль проигрывает битву напиткам: как сохранить зубы крепкими несмотря на привычки
Тайна чужой планеты: может ли там быть воздух, пригодный для жизни
Золотистый рулет с яблоками и орехами — десерт, который пахнет счастьем
Быки-качки: животные, у которых мышцы растут быстрее, чем у бодибилдеров
Хиты Тату прогремят в Москве: первый концерт за долгое время обещает сенсационные доходы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.