Попробуйте Казань на вкус: ради этих заведений туристы забывают об экскурсиях

Казань — город, где гастрономическая жизнь развивается так же активно, как культурная. Здесь соседствуют заведения с авторской кухней, классические кафе с духом советского прошлого и современные арт-пространства, где вкусная еда становится частью городской атмосферы.

Бейти-кебаб

Бистро и современные интерпретации

"Артель" позиционирует себя как демократичное бистро, где шеф Булат Ибрагимов делает ставку на скорость подачи и сезонные местные продукты. Меню меняется постоянно, но неизменно остаются вариации татарской кухни: треугольник с уткой и гусем, кыстыбый с тыквой и копчёной кониной. Его же команда участвовала в запуске Daft Pub — заведения с фирменными настойками, лучшим в городе картофелем-фри и акцентом на сезон.

Национальная кухня на берегу озера

В ресторане "Пир", что расположился на живописном берегу Кабана, подают татарскую кухню в традиционном исполнении. Гороховый суп с кониной, национальные закуски и эчпочмаки, испечённые в настоящей печи, делают посещение этого места особенным.

Улица Столбова — гастрономический центр

Улица Николая Столбова стала гастрономическим брендом Казани. Здесь работают кафе и рестораны на любой вкус: Begin, Gina, ZUKA и уютное кафе Май. Чтобы попасть в самые популярные заведения, столик лучше бронировать заранее. Столбова стала местом встреч и прогулок — здесь не ошибёшься с выбором.

Кофейная карта города

"Ранняя пташка" славится бейглами и фирменными творожными кольцами. Основатели открыли ещё батч-бар "Ясный" и камерную кофейню-книжный "Любитель". В Казани также много точек сетевых кофеен (Skuratov, Surf Coffee) и местных обжарщиков ("Нефть", "Ботаника"). Любителям десертов стоит заглянуть в Smorodina Cakes или Eclair. А в "Лакомке" легко почувствовать атмосферу СССР.

Турецкий след

Тесные связи Татарстана с Турцией отразились в гастрономии. Один из популярных ресторанов — Tawooks недалеко от Центрального рынка. Здесь стоит попробовать бейти-кебаб и айран. В городе также работают Sofra Kebab, Anatolian Grill и уютный Marmaris с настоящим искандер-кебабом.

Недорогие и круглосуточные заведения

Кафе "Самса № 1" у Центрального рынка известно вкусной самсой и люля-кебабом за символическую цену. Атмосфера простая, но столики почти всегда заняты. Среди бюджетных точек — "Ханума", "Гирос" и сеть "Тюбетей" с национальными блюдами и современной татарской музыкой. За классикой советского стиля и национальной выпечкой идите в легендарный "Дом Чая".

От кофе до крафта

"Соль" днём работает как кафе, а вечером превращается в бар с концертами, джазовыми джемами и вечеринками. Крафтовый бар "Фомин" варит собственное пиво и устраивает концерты. Рядом находятся бары "Волна" и "Бегемот", а также клубы Jam Bar и Bazzar. Любители коктейлей оценят проекты Relab Family: Relab, Mr. Willard, Paloma Cantina, CiChetTi и Ichi-go Ichi-e. Все эти места дружелюбны к собакам.

Пространства искусства и культуры

ЦСК "Смена" объединяет выставки, лекции, концерты и книжный магазин с демократичными ценами. Здесь же есть кофейня и магазин винила. Любителям искусства стоит посетить галереи Belova Art Gallery, "Бизон" и Plague office. В соседних зданиях работают секонд-хенды и шоурумы, а неподалёку магазины стритвира Studio Slow, Outpac и "Платформа".

Werk — арт-пространство в бывшей мебельной фабрике, известное вечеринками, концертами и выставками. Здесь же находится секонд-хенд Mne Jarko и летняя площадка HOF. На улице Щапова открылся камерный джазовый бар "Ща" с душевной атмосферой.

Парки и набережные

Библиотека с панорамными окнами на Казанку стала центром городской культурной жизни. Здесь проходят спектакли, выставки и концерты. Рядом парк "Чёрное озеро" с катком, фестивалями и детской площадкой. Крупные зелёные зоны города — "Швейцария" и Горкинско-Ометьевский лес. Обновлённая набережная Кабана и экстрим-парк "Урам" предлагают активный отдых и прогулки.

Архитектурные символы

Казанский кремль с мечетью Кул Шариф и Благовещенским собором стал символом культурного многообразия. Падающая башня Сююмбике и музеи внутри комплекса делают его обязательным пунктом визита. В Старо-татарской слободе туристы находят медресе, исламский университет, халяльные кафе и музей чак-чака.

Как выбрать ресторан с татарской кухней

Если хотите классику — идите в "Пир" или "Дом Чая". Для современных интерпретаций подойдёт "Артель". Средний чек в бистро около 600-800 рублей, в бюджетных кафе — от 200 рублей, в ресторанах — от 1 500 рублей.