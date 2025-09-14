Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гореть всей гадости внутри: чили запускает скрытый ресурс, о котором мало кто знал
Юбилей вдали от суеты: Петросян выбрал особенное место для празднования 80-летия
Фараон-строитель и три его эксперимента: куда туристы едут вместо Гизы
Разделить пополам и объединить одновременно: парадоксальная формула идеальной детской
Почему нельзя тянуть со стерилизацией: золотое окно, которое многие владельцы упускают
Энергетическое сердце Турции: АЭС Аккую готовится к запуску первого энергоблока
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Теплая обувь — убийца ног: защита стоп от скрытых угроз холодного сезона
Уважение к партнёру или безумие: какую цену заплатила Бузова за участие в Ледниковом периоде

Белый песок, голубая вода и шлагбаум: что скрывает самый обманчивый карьер Ленинградской области

1:49
Туризм

Лужский карьер в Ленинградской области уже давно получил среди туристов шутливое название "местные Мальдивы". Причина понятна: белый песок и бирюзовая вода создают иллюзию экзотического курорта. Автобусы с экскурсиями и целые группы фотографов приезжают сюда за эффектными кадрами. Однако важно помнить: эта локация — вовсе не пляж, а рабочая зона по добыче песка.

Лужский карьер панорама
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Лужский карьер панорама

Красота и реальность

На фотографиях карьер выглядит как сказка: гладкая водная поверхность без следов техники, светлый берег и глубокая голубизна. Но в действительности здесь продолжаются промышленные работы, и территория охраняется. Установлены шлагбаумы, висят предупреждающие таблички, которые прямо запрещают проход и проезд. Это связано не только с сохранностью объекта, но и с безопасностью самих посетителей.

Опасности карьера

На первый взгляд кажется, что у воды можно устроить пикник или даже искупаться. Но спускаться к воде опасно: берега осыпаются, а дно скрывает песчаные глыбы. Глубина начинается сразу у кромки, без привычного мелководья. Вода холодная, её прозрачность зависит от погоды и уровня грунтовых вод. То берег затапливает, то он уходит на несколько метров. Всё это делает купание рискованным, особенно для детей.

Что остаётся туристам

Лужский карьер — это место, куда лучше приезжать за впечатляющими фотографиями и видом на необычный пейзаж, но не за пляжным отдыхом. Установить палатку или устроить полноценный пикник здесь не получится: охрана не разрешит. Самый безопасный вариант — приехать, полюбоваться панорамой, сделать кадры и уехать.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Домашние животные
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Наука и техника
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Популярное
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка

Гигантские питоны — уникальные хищники с удивительными способностями. Узнайте, как они охотятся, переносят добычу и почему нападения на людей редки.

Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Космические лучи пролили свет на тайну фараонов: открытие в пирамиде Хеопса может изменить историю Древнего Египта
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
Последние материалы
Юбилей вдали от суеты: Петросян выбрал особенное место для празднования 80-летия
Фараон-строитель и три его эксперимента: куда туристы едут вместо Гизы
Разделить пополам и объединить одновременно: парадоксальная формула идеальной детской
Почему нельзя тянуть со стерилизацией: золотое окно, которое многие владельцы упускают
Трамп раскрыл план последней надежды, который похоронил мечты европейцев о санкциях
Энергетическое сердце Турции: АЭС Аккую готовится к запуску первого энергоблока
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Теплая обувь — убийца ног: защита стоп от скрытых угроз холодного сезона
Уважение к партнёру или безумие: какую цену заплатила Бузова за участие в Ледниковом периоде
Вкус уходит, а урожай превращается в пластик: что происходит с вашими помидорами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.