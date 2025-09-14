Роды в Аргентине – больше не пропуск в Европу: страна ужесточает миграционные правила

Аргентина изменила миграционную политику. Посол республики в России Энрике Игнасио Феррер Виейра сообщил, что больше нельзя будет подавать заявление на гражданство сразу после рождения ребенка.

Фото: commons.wikimedia.org by Banfield, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Флаг Аргентины

Чтобы получить аргентинское гражданство путем натурализации сначала нужно доказать, что человек легально живет в стране минимум два года.

Ранее Аргентина заключала соглашение с Россией об отмене виз, чтобы стимулировать культурный и туристический обмен.

"Однако это было сделано не для того, чтобы в страну приезжали россиянки, которые прячут животы на границе", — отметил посол.

Напомним, что гражданство Аргентины дает возможность безвизового въезда в большое количество стран мира (около 170), включая страны Шенгенской зоны, Великобританию и Японию, а также упрощенный доступ в США, сообщает KP. RU.