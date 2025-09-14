Роды в Аргентине – больше не пропуск в Европу: страна ужесточает миграционные правила

Аргентина изменила миграционную политику. Посол республики в России Энрике Игнасио Феррер Виейра сообщил, что больше нельзя будет подавать заявление на гражданство сразу после рождения ребенка.
Чтобы получить аргентинское гражданство путем натурализации сначала нужно доказать, что человек легально живет в стране минимум два года.
Ранее Аргентина заключала соглашение с Россией об отмене виз, чтобы стимулировать культурный и туристический обмен.
"Однако это было сделано не для того, чтобы в страну приезжали россиянки, которые прячут животы на границе", — отметил посол.
Напомним, что гражданство Аргентины дает возможность безвизового въезда в большое количество стран мира (около 170), включая страны Шенгенской зоны, Великобританию и Японию, а также упрощенный доступ в США, сообщает KP. RU.
Гигантские питоны — уникальные хищники с удивительными способностями. Узнайте, как они охотятся, переносят добычу и почему нападения на людей редки.