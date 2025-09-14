Каменные великаны над Чулышманом: чудо Алтая, ради которого едут за тысячи километров

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Чудеса Алтая редко оставляют кого-то равнодушным, и каменные грибы в урочище Аккурум — яркое тому подтверждение. Это место в долине реки Чулышман притягивает внимание не только необычными формами скал, но и самой атмосферой: кажется, что попадаешь в каменный сад, созданный самой природой.

Каменные грибы Аккурум
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Каменные грибы Аккурум

Как появились каменные грибы

Фантастические колонны с "шляпками" образовались в результате денудации — постепенного разрушения рыхлых пород под действием воды, ветра и перепадов температур. Прочные каменные глыбы когда-то лежали среди осыпей. Со временем вокруг них грунт вымывался и выветривался, а сами глыбы защищали под собой узкие столбики от разрушения. Так и появились "грибы", похожие на гигантские опята, выросшие прямо над ущельем, которое пробила река Карасу.

Каменные грибы мира и Алтая

Подобные образования встречаются в разных странах: в Болгарии, Турции, США. Но Алтайские "грибы" особенно впечатляют. Их здесь много, они собраны в одной "грибнице" и расположены на фоне удивительно красивого ландшафта. С высоты открываются панорамы на каньон Чулышмана, и пейзаж кажется одновременно диким и гармоничным.

Дорога к чудесам

Несмотря на отдалённость, урочище Аккурум доступно для путешественников. Каменные грибы хорошо заметны прямо из долины Чулышмана: дорога идёт по левому берегу реки. Чтобы подойти ближе, придётся переправиться через реку на лодке — такую возможность предлагают турбазы и местные жители. После переправы туристов ждёт подъём по крутой тропе на высоту около 120 метров. Путь не самый простой, но награда — возможность оказаться среди каменных гигантов и рассмотреть их вблизи.

Советы для туристов

• Лучше планировать поездку в сухую погоду: тропа крутая и после дождя становится скользкой.
• Обувь нужна прочная и удобная, с нескользящей подошвой — обычные кроссовки не подойдут.
• Подъём занимает около 30-40 минут, поэтому стоит взять воду и головной убор.
• Фотоаппарат или смартфон с хорошей камерой точно пригодятся — виды на каньон Чулышмана одни из самых живописных на Алтае.
• Если едете самостоятельно, уточняйте возможность переправы через реку заранее: летом это проще, чем в межсезонье.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
