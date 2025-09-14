Каменная шкатулка у Крюкова канала: какие истории скрывает особняк Веге за закрытыми дверями

Особняк Веге — одно из тех зданий Санкт-Петербурга, мимо которых сложно пройти равнодушно. Его гранитный фасад отражается в воде Крюкова канала, а величественные атланты словно напоминание о тяжёлом историческом наследии. Несмотря на то что дом остаётся жилым, и попасть внутрь могут лишь немногие, история этого места достойна внимания не меньше, чем архитектурное великолепие.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Особняк Веге вечером с Крюкова канала

История ультрамаринового короля

В конце XVIII века участок земли принадлежал купцу Василию Баженову, близкому к императорскому двору. Построить дом он так и не успел — здоровье не позволило, и после его смерти наследники продали участок. Сначала им владел француз Луи Бениуа, затем другие хозяева, пока наконец особняк не оказался в руках Роберта Георгиевича Веге.

Этот предприниматель получил прозвище "ультрамариновый король" благодаря своему заводу по производству редкой и дорогой краски. Но известен он был не только бизнесом: вокруг него собрались выдающиеся деятели искусства и науки. В разные годы здесь жили Прокофьев и Стравинский, музыкант Зилоти, художник Грабаль, генетик Лобашев. После революции Веге эмигрировал во Францию, а в доме разместилась Центральная библиотека.

Архитектурные особенности

Особняк Веге построен в стиле неоклассицизма, близком к итальянским палаццо эпохи Возрождения. Его фасад выделяется округлыми эркерами и мягкими углами, а окна второго этажа — так называемые флорентийские — придают облику аристократичность. Богатая декоративная отделка поражает деталями: барельефы, горельефы и изящные орнаменты соседствуют с редкостью для Петербурга — открытыми балконами.

Особого внимания заслуживают гигантские атланты, поддерживающие массивные балконы. Они сопоставимы по масштабу с "коллегами" из Эрмитажа и выглядят не просто декоративным элементом, а настоящим символом стойкости. Их суровые лица будто выражают тяжесть времени, прошедшего над домом.

Живая история за закрытыми дверями

Сегодня особняк остаётся жилым, и попасть внутрь простому туристу практически невозможно. Здесь по-прежнему селятся состоятельные горожане, среди которых — известные публичные личности, например, Сергей Шнуров. Таким образом, дом сохранил статус "элитного" жилья, каким был задуман более века назад.

Советы для туристов

Осматривать особняк лучше всего со стороны Крюкова канала — именно отсюда открывается вид на фасад и величественных атлантов.

Обратите внимание на детали второго этажа: флорентийские окна и резные элементы украшают фасад и лучше всего видны при дневном свете.

Дом находится недалеко от Мариинского театра, поэтому прогулку удобно совместить с посещением театра или других достопримечательностей этого района.

Внутрь попасть нельзя, поэтому сосредоточьтесь на внешнем облике и атмосферных фотографиях с набережной. Особенно красив особняк в вечерние часы, когда подсветка отражается в воде канала.