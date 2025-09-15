В Херсонской области стартует туристическая революция: первые штрихи курортного будущего

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

В Херсонской области началась реализация масштабной программы по развитию туристической инфраструктуры. На ближайшие годы регион планирует превратиться в полноценный центр отдыха с современными пляжами, гостиницами и развлекательными объектами.

памятник русскому генералу М.М.Синельникову, Херсонская область
Фото: commons.wikimedia by Дзюбак Володимир, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
памятник русскому генералу М.М.Синельникову, Херсонская область

Инвестиции и приоритеты нацпроекта

Как отметил сенатор Игорь Кастюкевич в беседе с ТАСС, в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство" в 2025–2027 годах будет выделено 340,9 млн рублей. Одним из приоритетных направлений стало благоустройство пляжей. Уже в 2025 году стартовало обустройство 18 зон отдыха общей площадью 344 га. На них появятся санитарные узлы, пункты безопасности и объекты базовой инфраструктуры.

Новые туристические комплексы и развлечения

По поручению губернатора Владимира Сальдо в эксплуатацию были введены комплексы "Аскания Вилладж", "Ирбис" и "Ясная Поляна". Кроме того, на Арбатской стрелке начал работать аквапарк, который уже стал одной из популярных точек притяжения отдыхающих.

Исторические памятники и культурное наследие

В селе Садовом Белозерского района Херсонской области установлен мемориал в честь сотрудника князя Потёмкина, которому его рекомендовал А. В. Суворов, генерал-майора Ивана Синельникова. На мемориале первого екатеринославского губернатора выбита надпись: "Смертельно ранен 29 июля 1788 г. при осаде Очакова. Скончался 29 июля в Кинбурне. Погребён в Херсоне".

Развитие гостевых домов как нового формата отдыха

Ещё одним шагом к формированию современной туристической экосистемы стало введение эксперимента по легализации и регулированию деятельности гостевых домов. Этот формат позволяет частным владельцам предоставлять туристам услуги размещения в более доступном сегменте, что расширяет возможности отдыха для семей с детьми и молодежи.

Перспективы и цели до 2027 года

Такое комплексное развитие инфраструктуры, совмещающее комфортные пляжи, новые гостиничные комплексы и разнообразные форматы отдыха, должно придать импульс всей отрасли. К 2027 году власти рассчитывают существенно увеличить поток туристов и вывести Херсонскую область на уровень перспективных курортных регионов.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
