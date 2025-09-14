300 гектаров природы на краю города: история дендропарка, который не сдался застройщикам

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм
Туризм

Дендропарк Синягина — это зелёный массив на окраине Новосибирска, история которого связана с идеями учёных о сохранении природы и балансе городской среды. Его основателем считается академик Ираклий Синягин, возглавлявший в 1970-е годы Всесоюзную академию сельскохозяйственных наук имени Ленина. В 1973 году он предложил заложить здесь лесопарк, который должен был выполнять сразу несколько задач.

Дендропарк Синягина осенью с высоты
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дендропарк Синягина осенью с высоты

Идея создания

В 1973 году академик Ираклий Синягин, возглавлявший тогда Всесоюзную академию сельскохозяйственных наук имени Ленина, предложил заложить под Новосибирском крупный лесопарк. Он должен был решать сразу несколько задач. С одной стороны — улучшать экологическую ситуацию: новые посадки должны были очищать воздух и стабилизировать микроклимат. С другой — стать местом отдыха для жителей Краснообска, научного городка, который активно застраивался и рос. Но была и стратегическая цель: создать зелёный барьер, который сдержал бы разрастание Новосибирска в этом направлении.

Масштаб и задуманная структура

На площади 292 гектара высадили более 70 видов деревьев и кустарников, многие из которых были редкими или необычными для региона. Ландшафт проектировался продуманно: чередование аллей и полян, открытых пространств и густых насаждений. На полянах планировалось разместить детские и спортивные площадки, чтобы парк был не только экологическим, но и социальным проектом.

Проблемы 1990-х и 2000-х

После распада СССР планы постепенно утратили силу. В 1990-е годы поляны, оставленные для отдыха, начали использовать под застройку: появлялись таунхаусы, вырубались деревья. В 2000-е эта тенденция усилилась, и площадь дендропарка значительно сократилась. Зона, задуманная как общегородское достояние, постепенно превращалась в череду отдельных участков.

Современные угрозы

В 2018 году вокруг парка вновь разгорелся конфликт: через его территорию планировали проложить фекальный коллектор для будущего жилого комплекса. Это вызвало активные протесты местных жителей, и в итоге строительство отменили. Случай показал, что парк остаётся уязвимым перед давлением застройщиков, и его сохранение возможно только благодаря общественным усилиям.

Значение для города

Сегодня Дендропарк Синягина играет важную роль в экосистеме Новосибирска. Он очищает воздух, снижает уровень шумового загрязнения, сохраняет биоразнообразие и служит естественным буфером между городской застройкой и степными ландшафтами. Но не менее важно его символическое значение. Парк задумывался как проект с "большой идеей" — остановить бесконтрольный рост мегаполиса. Теперь он стал ещё и символом борьбы горожан за право на природу, за сохранение исторических инициатив и уважение к научному наследию.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
