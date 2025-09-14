Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Исторический курортный город Скегнесс на побережье Линкольншира, известный атмосферой пляжного отдыха и прозвищем "Скегвегас", оказался в центре миграционного кризиса Великобритании. Местные жители утверждают, что наплыв нелегальных мигрантов приводит к отмене туров и росту напряженности.

Флаг Великобритании
Фото: commons.wikimedia.org by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Флаг Великобритании

Туризм под угрозой

Скегнесс ежегодно принимает около 250 тысяч туристов, но автобусы с отдыхающими начали массово отменять поездки: гости опасаются беспорядков. Ситуация обострилась после того, как в County Hotel несколько лет размещали просителей убежища.

Многие остались в городе, поселившись в домах, что вызвало протесты. В ответ жители вывесили флаги Святого Георгия на башне с часами и у отелей как символ сопротивления.

Бизнес реагирует

Владельцы гостиниц пытаются защитить свой бизнес. Одни вывешивают объявления "Мы НЕ размещаем просителей убежища", другие — огромные национальные флаги. Однако это не спасает от давления: один из отелей получил угрозы поджога.

"Автобусные компании работали со мной 15 лет, но теперь отказываются от туров, и число отмен бронирований резко возросло" — признаётся хозяйка North Parade Джулианна Банс.

Некоторые владельцы заявляют, что никогда не согласятся на размещение мигрантов, даже за крупные деньги. Они жалуются на атмосферу страха и расходы налогоплательщиков. Отель The Savoy пошёл дальше — повесил объявление, что его постояльцы не мигранты, и призвал к уважению гостей.

Напряжение растет

Жители опасаются за безопасность, а туристы всё чаще обходят город стороной.

"Проблемы создают и приезжие, и местные", — признают владельцы.

Президент боулинг-клуба даже вынужден был разослать предупреждения мигрантам о недопустимости игр на территории клуба. Правительство обещает закрыть гостиницы для мигрантов к концу срока парламента и утверждает, что безопасность местных жителей остаётся приоритетом.

Уточнения

Скегнесс  — приморский город и община в неметрополитенском районе Восточный Линдси в графстве Линкольншир, Англия. Город расположен на побережье Северного моря, в 69 км к востоку от города Линкольна и в 35 км к северо-востоку от города Бостона.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
