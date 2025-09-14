Москва для всей семьи: сколько стоит отдых в столице и что включают туры

С наступлением осени столица обгоняет курортные города и становится главным направлением для экскурсионных поездок. Туроператоры отмечают рост интереса к Москве: если летом спрос был выше прошлогоднего на 5%, то осенью он увеличился уже на четверть.

Что выбирают туристы

Поездки в Москву чаще всего длятся 4-5 дней, но популярны и короткие туры на 1-2 дня. Всё больше туристов бронируют комфортные отели в центре или вблизи метро, отдавая предпочтение "четвёркам". Мини-отели также набирают спрос, поскольку они дешевле крупных сетей. Продолжительность визитов выросла: теперь многие остаются на 5-6 ночей.

Сколько стоит отдых в столице

Средняя цена экскурсионного тура на двоих на четыре дня — около 36 тысяч рублей. Более продолжительные поездки обходятся до 60 тысяч. Тур "Прогулки по столице" стоит от 42 тысяч на двоих (без дороги). Бюджетный вариант — трёхдневное проживание в "трешке" с завтраком от 24 тысяч. За год цены выросли примерно на 10%, но дальнейшего скачка эксперты не ожидают.

Достопримечательности Москвы

Первое место традиционно занимает Кремль с Оружейной палатой и Алмазным фондом. Далее — Красная площадь, парк "Зарядье", ВДНХ и Третьяковская галерея. В топе также храм Христа Спасителя, Москва-Сити, музей-усадьба "Царицыно", ГМИИ имени Пушкина и "Мосфильм". Исторические усадьбы Кусково и Архангельское, Новодевичий монастырь и арт-кластеры "Винзавод", ММОМА и "Гараж" — выбор ценителей архитектуры и современного искусства.

