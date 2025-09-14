Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самая недооценённая аминокислота: без неё спорт, мозг и иммунитет ломаются по цепочке
В Госдуме предложили солидную прибавку к пенсиям — узнайте все подробности
Английское побережье охватила миграционная буря: отели вывешивают флаги, чтобы спасти репутацию
Обычные привычки ведут к диабету: эти ошибки питания и образа жизни опаснее всего
Китайский премиум берёт высоту: Voyah готовит дебют и нацеливается на лидеров класса
Живые зомби под водой: почему угри продолжают ползти без мозга и ломают законы природы
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Потерянный фундамент науки: секретный текст, который изменил бы ход истории
Лёг на диван после еды — готовься к неожиданным проблемам: привычка, которая разрушает организм

Москва для всей семьи: сколько стоит отдых в столице и что включают туры

1:53
Туризм

С наступлением осени столица обгоняет курортные города и становится главным направлением для экскурсионных поездок. Туроператоры отмечают рост интереса к Москве: если летом спрос был выше прошлогоднего на 5%, то осенью он увеличился уже на четверть.

Москва
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Москва

Что выбирают туристы

Поездки в Москву чаще всего длятся 4-5 дней, но популярны и короткие туры на 1-2 дня. Всё больше туристов бронируют комфортные отели в центре или вблизи метро, отдавая предпочтение "четвёркам". Мини-отели также набирают спрос, поскольку они дешевле крупных сетей. Продолжительность визитов выросла: теперь многие остаются на 5-6 ночей.

Сколько стоит отдых в столице

Средняя цена экскурсионного тура на двоих на четыре дня — около 36 тысяч рублей. Более продолжительные поездки обходятся до 60 тысяч. Тур "Прогулки по столице" стоит от 42 тысяч на двоих (без дороги). Бюджетный вариант — трёхдневное проживание в "трешке" с завтраком от 24 тысяч. За год цены выросли примерно на 10%, но дальнейшего скачка эксперты не ожидают.

Достопримечательности Москвы 

Первое место традиционно занимает Кремль с Оружейной палатой и Алмазным фондом. Далее — Красная площадь, парк "Зарядье", ВДНХ и Третьяковская галерея. В топе также храм Христа Спасителя, Москва-Сити, музей-усадьба "Царицыно", ГМИИ имени Пушкина и "Мосфильм". Исторические усадьбы Кусково и Архангельское, Новодевичий монастырь и арт-кластеры "Винзавод", ММОМА и "Гараж" — выбор ценителей архитектуры и современного искусства.

Уточнения

Москва́ - столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит. Самый крупный город Европы по площади и населению. Археологические данные свидетельствуют о существовании городского поселения в районе будущего Кремля с XI века.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Амурский тигр остаётся королём, но трон под ним качается: почему тайга больше не даёт ему защиту
Домашние животные
Амурский тигр остаётся королём, но трон под ним качается: почему тайга больше не даёт ему защиту
Секретная империя Алиева в РФ: двойная игра азербайджанской элиты
Мир. Новости мира
Секретная империя Алиева в РФ: двойная игра азербайджанской элиты
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Домашние животные
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Популярное
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка

Гигантские питоны — уникальные хищники с удивительными способностями. Узнайте, как они охотятся, переносят добычу и почему нападения на людей редки.

Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Космические лучи пролили свет на тайну фараонов: открытие в пирамиде Хеопса может изменить историю Древнего Египта
Вариатор — дикий зверь под капотом? Вот как приручить капризный агрегат
Вариатор — дикий зверь под капотом? Вот как приручить капризный агрегат
Последние материалы
Когда-то их стыдливо прятали, а теперь носят звёзды: эти джинсы 2000-х снова штурмуют гардеробы модниц
Армия невидимых врагов атакует поля: битва за урожай длится столетиями и не заканчивается
Не просто кино: как Сентиментальная ценность заставляет пересмотреть отношения с близкими
Магнитные бури накрыли сентябрь: Солнце проверяет, кто выдержит удар без последствий
Яичница как в ресторане — это просто: три секрета, которые превратят ваш завтрак в шедевр
Москва для всей семьи: сколько стоит отдых в столице и что включают туры
Блохи живут месяцами без еды, но есть простой приём, который разрушает их цикл
Давление Запада оставило свой след: Индия требует огромные скидки на российскую нефть
Мышцы будут гореть: эти 7 упражнений сделают живот подтянутым без диет
Немец ворвался в Россию: премиальная новинка удивила ценой и набором технологий
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.