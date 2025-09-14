Хорватия без Дубровника: где искать настоящую Истрию вдали от туристов

Солнечные побережья Хорватии давно стали магнитом для путешественников. Здесь раскинулся Дубровник, сверкающий над Адриатикой, и менее известный Шибеник — древний приморский город с богатой историей. В Далмации прячутся романтичные островные городки, а на полуострове Пелешац виноградники спускаются террасами к морю. Но вместе с красотой приходит и новая популярность: места становятся всё более оживлёнными.
Начать стоит с Истрийского полуострова на северо-западе страны. Его очертания напоминают наконечник стрелы, если смотреть с побережья Италии. Здесь холмы укрыты виноградниками и оливковыми рощами, а города несут на себе отпечатки римского и венецианского влияния.
Пула, крупнейший порт полуострова, может показаться слишком современной, но именно здесь сохранились уникальные древнеримские руины, соперничающие по красоте с итальянскими.
Грожнян, окружённый оливковыми рощами, известен ещё со времён неолита. Когда-то он был подарен патриарху Аквилеи, а сегодня ожил благодаря искусству: летом здесь проходят театральные и танцевальные мастер-классы, улицы наполняются джазом, а магазины предлагают одно из лучших оливковых масел региона.
Мотовун — гордость Истрии. Его крепостные стены возвышаются над рекой Мирна и виноградниками на высоте 270 метров. Узкие мощёные улочки, лавки с трюфелями, церковь Святого Стефана и ренессансное искусство внутри — всё это делает город обязательным пунктом маршрута.
Уточнения
И́стрия (хорв. и словен. Istra, итал. Istria) — крупнейший полуостров в Адриатическом море. Большая его часть принадлежит Хорватии, за исключением небольшой северной части, принадлежащей Словении, и города Муджа, принадлежащего Италии.
