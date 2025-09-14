Без виз и без границ: почему китайский туризм может стать испытанием для России

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Россия стремительно усиливает позиции на туристическом рынке Поднебесной. Теперь первые объекты в стране получили сертификат "China Friendly" — знак качества, который гарантирует комфортные условия для путешественников из Китая.

Китайский туризм
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Китайский туризм

Этот стандарт включает:

  • информацию на китайском языке,
  • удобные способы оплаты через международные карты,
  • специально обученный персонал,
  • сервисы, учитывающие привычки и предпочтения гостей из КНР.

Безвизовый режим: новый шанс для туризма

"Китай является основным экспортёром российских туристических услуг, у нас общая граница, поэтому отмена визового режима — это существенный шанс для экономики страны и приграничных регионов в частности", — отметил директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

С августа 2023 года действует безвизовый режим для групповых поездок, которым уже воспользовались почти 2 миллиона человек. Сейчас рассматривается идея сделать условия ещё мягче: сократить минимальный размер группы с пяти до трёх туристов и продлить срок пребывания с 15 до 21 дня.

Где любят отдыхать туристы из Китая

Россия предлагает китайским гостям богатый выбор направлений. Наиболее востребованы:

  • Москва и Санкт-Петербург — главные культурные центры страны с Кремлём, Красной площадью, Эрмитажем и дворцами.
  • Золотое кольцо — города древней Руси с храмами, монастырями и народными промыслами.
  • Байкал — кристально чистое озеро, где можно сочетать отдых и активный туризм.
  • Мурманск — северное сияние стало настоящим магнитом для туристов; к нему добавляются катание на оленях и знакомство с культурой саамов.
  • Дальний Восток — Приморский и Хабаровский края близки к Китаю, а значит, удобны для поездок и шопинга.
  • Красная Поляна (Сочи) — горнолыжный отдых зимой и горные прогулки летом.

Туризм будущего: маршруты и инфраструктура

Россия уже подготовила каталог из 11 туристических маршрутов, половина из которых адаптирована под вкусы китайских гостей. Кроме того, к 2030 году планируется построить около 400 гостиниц и 50 крупных туристических объектов, что позволит принимать больше путешественников и обеспечивать их высоким уровнем сервиса.

Невидимые риски: китайский бизнес в туризме

Однако есть и обратная сторона. Туристический бизнес Китая часто работает по принципу "замкнутой системы": поездка, проживание, питание и даже покупки организуются через китайские компании. В итоге большая часть денег возвращается обратно в Китай, минуя местных предпринимателей.

Это приводит к снижению выгоды для малого и среднего бизнеса в России. Китайские туристы нередко выбирают китайские отели, рестораны и магазины, где им привычнее и комфортнее. Более того, некоторые операторы могут быть связаны с нелегальной деятельностью: от контрафакта до нарушения экологических норм.

Как решить проблему

Чтобы китайский туризм приносил реальную пользу, важно:

  • поддерживать местный бизнес через льготы и программы обучения,
  • усиливать контроль за нелегальной деятельностью,
  • воспитывать уважение к культуре России,
  • ограничивать монополию китайских компаний в туристической сфере.

Россия делает серьёзные шаги навстречу китайским туристам: от отмены виз до внедрения стандарта "China Friendly". Но чтобы этот поток стал настоящим источником дохода, важно грамотно интегрировать его в местную экономику и создать условия для развития собственного бизнеса. Только так можно добиться баланса между ростом турпотока и реальной выгодой для страны.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
