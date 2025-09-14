Без виз и без границ: почему китайский туризм может стать испытанием для России

Россия стремительно усиливает позиции на туристическом рынке Поднебесной. Теперь первые объекты в стране получили сертификат "China Friendly" — знак качества, который гарантирует комфортные условия для путешественников из Китая.
"Китай является основным экспортёром российских туристических услуг, у нас общая граница, поэтому отмена визового режима — это существенный шанс для экономики страны и приграничных регионов в частности", — отметил директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.
С августа 2023 года действует безвизовый режим для групповых поездок, которым уже воспользовались почти 2 миллиона человек. Сейчас рассматривается идея сделать условия ещё мягче: сократить минимальный размер группы с пяти до трёх туристов и продлить срок пребывания с 15 до 21 дня.
Россия предлагает китайским гостям богатый выбор направлений. Наиболее востребованы:
Россия уже подготовила каталог из 11 туристических маршрутов, половина из которых адаптирована под вкусы китайских гостей. Кроме того, к 2030 году планируется построить около 400 гостиниц и 50 крупных туристических объектов, что позволит принимать больше путешественников и обеспечивать их высоким уровнем сервиса.
Однако есть и обратная сторона. Туристический бизнес Китая часто работает по принципу "замкнутой системы": поездка, проживание, питание и даже покупки организуются через китайские компании. В итоге большая часть денег возвращается обратно в Китай, минуя местных предпринимателей.
Это приводит к снижению выгоды для малого и среднего бизнеса в России. Китайские туристы нередко выбирают китайские отели, рестораны и магазины, где им привычнее и комфортнее. Более того, некоторые операторы могут быть связаны с нелегальной деятельностью: от контрафакта до нарушения экологических норм.
Чтобы китайский туризм приносил реальную пользу, важно:
Россия делает серьёзные шаги навстречу китайским туристам: от отмены виз до внедрения стандарта "China Friendly". Но чтобы этот поток стал настоящим источником дохода, важно грамотно интегрировать его в местную экономику и создать условия для развития собственного бизнеса. Только так можно добиться баланса между ростом турпотока и реальной выгодой для страны.
