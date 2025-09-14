Планируем осенний релакс: как снизить расходы на 40% и оздоровиться одновременно

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сентябрь — отличное время задуматься об отдыхе. Это как раз тот самый "бархатный сезон" с мягкими днями и теплыми вечерами, который идеально подходит для путешествий.

Фото: freepik.com
Осеннее путешествие полезно

Врачи советуют людям в возрасте отправляться в путешествия именно осенью, когда жара спадает и сердце не так нагружается. Температура воды на морских курортах остаётся комфортной, что помогает укрепить иммунитет и снять нервное напряжение. К тому же, морской воздух, насыщенный ионами, творит чудеса для нашего организма.

Солнечные лучи в это время года способствуют выработке витамина D — важного для здоровья костей и иммунной системы. Осенью на курортах становится значительно меньше отдыхающих, что позволяет в спокойной обстановке наслаждаться природными пейзажами и свежим воздухом.

Расходы на билеты, проживание

Осенью цены на билеты и проживание снижаются на 20-40%, из-за чего отдых становится ещё более доступным и приятным.

Если говорить о направлениях, то астраханские туристические агентства предлагают множество интересных программ! Например, автобусный тур по святым местам России длится три дня и стоит 13 500 рублей с человека. Для любителей Кавказских Минеральных Вод есть поездки в Кисловодск — от 15 000 до 41 000 рублей, в зависимости от продолжительности. А если отправиться в Анапу, то можно насладиться десятидневным туром с тремя приёмами пищи и спа-процедурами за 44 000 рублей.

Сегодня отпуск можно организовать и самостоятельно. Просто бери билет и бронируй жильё на месте, пишет "КаспийИнфо".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
