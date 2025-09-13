Не кладите это туда: как неправильное размещение багажа может испортить полёт

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:34
Туризм

После преодоления стресса, связанного с досмотром в аэропорту, остаётся лишь разместить свой багаж — и тут начинаются новые трудности.

Airbus A320, салон
Фото: Wikimedia Commons by EEIM is licensed under Public domain
Airbus A320, салон

Способы размещения багажа

Бортпроводник авиакомпании Delta Дэниел Комптон поделился с изданием Travel + Leisure информацией о различиях в конструкции багажных отсеков разных самолётов.

"Всегда можно обратиться к бортпроводнику за советом о наиболее подходящем способе размещения багажа на конкретном типе самолёта. Кроме того, часто во время посадки звучат объявления или на самих самолётах размещаются информационные таблички", — отметил он.

Важно помнить, что не все предметы ручной клади предназначены для верхних отсеков.

Небольшие предметы, например, дамские сумочки, следует размещать под сиденьем впереди. Более тяжелые предметы также рекомендуется убирать под сиденье, поскольку их хранение над головой может быть сложным и небезопасным.

Самое необходимое

Бывшая стюардесса Кристин Экстейн Низка советует не класть в багажный отсек необходимые во время полёта вещи.

"Не стоит оставлять лекарства, закуски и воду в верхнем багажном отделении, — пояснила она. — Это не только может причинить неудобства другим пассажирам, но и в случае включения сигнала "Пристегните ремни" вам может быть запрещено вставать и доставать свои вещи".

Если вы не можете найти место для своего багажа, обратитесь за помощью к бортпроводнику.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
