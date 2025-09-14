Природа в окружении истории: как Абруццо завораживает своим очарованием

В Италии множество мест, где время будто остановилось. Одним из таких уголков стал Петторано-суль-Джицио — крошечная деревушка в Абруццо, спрятанная среди зелёных холмов и величественных Центральных Апеннин. Отсюда открывается вид на реку Джицио, а сама деревня окружена национальными парками и лесистыми склонами.

Фото: commons.wikimedia.org by JarnaQuais, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Петторано-суль-Джицио, Италия

Замок и улочки прошлого

Главная гордость городка — замок Кантельмо с круглыми башнями и бастионами. В Средние века он защищал местных жителей от набегов. Сегодня здесь проходят выставки, а с его башен видны окрестные горы. От замка вниз тянутся мощёные улочки, ведущие к уютным площадям, старинным церквям и каменным домам.

Особого внимания заслуживает церковь Сан-Никола: сдержанный фасад скрывает яркие фрески и изящные алтари. В городе сохранились и древние ворота, некогда контролировавшие вход. Самые красивые — Порта-Сан-Никола, украшенные фреской XVII века.

История и традиции

Необычный опыт подарит Парк промышленной археологии: среди руин старых фабрик и пастбищ можно прогуляться по ботаническому саду и представить, как жили мастера XVIII века.

Природа Абруццо

Вокруг деревни раскинулся заповедник Монте-Дженцана-Альто-Джицио с кольцевыми маршрутами по лесным тропам. Отсюда открываются виды на Апеннины и снова на замок, который сопровождает вас с любой точки. Чуть южнее ждут более сложные походы у горы Маттоне, а в 35 минутах на северо-восток — национальный парк Майелла с известняковыми скалами, пещерами и дикой природой.

Где остановиться и что попробовать

Добраться сюда удобнее всего из Рима: около двух часов на машине или поездом до Сульмоны с пересадкой на автобус. В деревне можно остановиться в Il Giardinetto di Pettorano (уютный B&B) или в Il Convento Sul Gizio — бывшем монастыре с апартаментами.

А перекусить стоит в Il Torchio с пастой и винами или заглянуть в Bar al Cortile за ароматным кофе с видом на горы.

Абру́ццо (итал. Abruzzo) — область в Италии расположена в средней части Апеннинского полуострова на побережье Адриатического моря примерно в 100 км к востоку от Рима. Столица области Абруцци — город Л'Акуила.

